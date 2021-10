Naton pääsihteeri Ylelle: Suomen ja Ruotsin yhteistyö Naton pohjoismaisten jäsenten kanssa on tervetullutta

Suomessa vierailulla oleva sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg pitää tervetulleena Ruotsin ja Suomen läheistä yhteistyötä Nato-maiden Norjan ja Tanskan sekä Islannin kanssa.

– Se tuo Pohjoismaat lähemmäksi toisiaan. Me jaamme samat arvot ja samat haasteet, ja se tuo Natoon kuulumattomia Suomea ja Ruotsia lähemmäksi Natoa, Stoltenberg sanoi Ylelle Helsingissä.

Stoltenberg sanoi koko Naton pitävän alueellista yhteistyötä tervetulleena. Se, mitä tapahtuu pohjoisessa, vaikuttaa kaikkiin Nato-liittolaisiin, myös etelässä, Stoltenberg sanoi.

– Näemme, että jännitteet tässä osassa Eurooppaa kasvavat. Olemme nähneet Venäjän sotilaallisen voiman merkittävän kasvattamisen. Olemme myös nähneet Venäjän rikkovan tärkeitä aserajoitussopimuksia kuten sopimusta, joka kielsi kaikki keskimatkan ydinaseet, Stoltenberg sanoi.

– Siksi Nato on kasvattanut läsnäoloaan Itämeren alueella ja korkealla pohjoisessa, mukaan lukien taisteluryhmillä Baltian maissa ja ilmatilan valvonnassa. Me työskentelemme läheisesti myös Suomen kanssa, joka on hyvin arvostettu Naton kumppani.

Stoltenberg uskoo, että Naton uudessa strategisessa konseptissa tunnustetaan kumppaneiden kanssa tehtävän läheisen yhteistyön merkitys.

Nato-maiden valtionpäiden on määrä sopia uudesta konseptista Madridin huippukokouksessa ensi vuoden kesäkuussa.

Suomesta Stoltenberg ja Naton ylin päättävä elin, jäsenmaiden suurlähettiläistä koostuva Pohjois-Atlantin neuvosto, jatkavat Ruotsiin.

Norjalaisen Stoltenbergin kahdeksan vuoden virkakausi Naton johdossa lähenee loppuaan. Naton pääsihteerinä Stoltenberg aloitti lokakuussa 2014. Hänen kautensa Naton johdossa päättyy syyskuussa ensi vuonna.

Norjan työväenpuolueen riveistä tuleva Stoltenberg toimi Norjan pääministerinä vuosina 2000–2001 ja 2005–2013.

Juttua täydennetään.