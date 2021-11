Työelämäprofessorina ja oikeuspsykiatrian ylilääkärinä aloittanut Hannu Lauerma uusien haasteiden edessä – "Katuskitsofreenikot on saatu Suomeenkin"

Psykiatrisen vankisairaalan vastaavana ylilääkärinä pitkään toiminut Hannu Lauerma on seurannut huolestuneena oman kotikaupunkinsa Turun katukuvaan ilmaantuneita, omissa maailmoissaan eläviä, harhaisia ihmisiä.

Tilanne on samansuuntainen koko maassa.

– Näyttää siltä, että katuskitsofreenikot on saatu Suomeenkin. Ilmiöstä puhuttiin Britanniassa jo 1980-luvulla, kun sairaalapaikkoja vähennettiin.

Lauerman mukaan kyse on poliittisesta valinnasta. Kalliista sairaalahoidosta on siirrytty avohoitoon. Pahiten tilanne on vaikeuttanut eniten avun tarpeessa olevien elämää.