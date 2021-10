Katso suorana kello 18.15: Yrittäjät pystyttävät joulukaupunki Rovaniemen keskustaan yli 200 kuusta – Lapin joulusesongista on tulossa vilkas

Lapissa on käynnistymässä vilkas joulusesonki, paikoin liki yhtä vilkas kuin ennen koronapandemiaa. Pelkästään Enontekiölle on tulossa lähes sata tilauslentoa ja liki 17 000 brittimatkailijaa.

Odotukset joulumatkailun onnistumisesta ovat juuri nyt korkealla. Vaikka matkailurajoituksia päätettiin lokakuussa jatkaa Suomessa vuoden loppuun saakka, näyttää edessä olevan vanhaa normaalia muistuttava vilkas joulusesonki.

– Kyllä se siltä vaikuttaa. Kun rokotetut asiakkaat pääsevät matkustamaan, se tuntuu jo mahdollistavan ihan runsaslukuisen asiakkaiden tulemisen, kertoo Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.

Näkymät ovat hyvät myös Rovaniemen napapiirillä sijaitsevalla Joulupukin kammarilla.

– Näyttää oikein positiivisen iloiselta. Varauksia ja kyselyitä on tullut melkein 2019 vuoden malliin. Odotusarvo on, että kovin paljon meille tänne tulee vieraita, kertoo kammarin päätonttu Minttu Kariniemi-Aula.

Brasilialaisten Gustavon ja Camilan Lapin matka siirtyi koronapandemian takia vuodella. He ovat innoissaan Rovaniemen talvisesta maisemasta. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Sama viesti toistuu viiden kohteen lappilaisen matkailuyhtiön, Harriniva Oy:n suunnalta. Sen muoniolaiset hotellit Harriniva ja Jeris avaavat ovensa matkailijoille marraskuun lopulla. Luvassa on heti talot täynnä elämää.

– Ei ole mitään lämmittelyä alkuun. Pääsemme suoraan lähestulkoon täysiin asiakasmääriin ja pyörittämään rumbaa, kertoo Harriniva Oy:n toimitusjohtaja Hanna-Mari Talvensaari.

Ennakkomyynti on Talvensaaren mukaan ollut kovaa – jopa niin kovaa, että ero koronaa edeltäneeseen aikaan ei ole suuri.

– Ei ihan vielä olla siellä, missä vuonna 2019, mutta ei se kaukanakaan ole enää.

Myös lentoliikenne vilkastuu pian pitkän tauon jälkeen tuntuvasti. Pelkästään Enontekiölle on tulossa lähes sata tilauslentoa ja liki 17 000 brittimatkailijaa joulukaudella. Finavian mukaan sesonki näyttää vilkkaalta myös muiden Lapin kenttien osalta.

Lue myös: Onko Suomen kansainvälinen joulumatkailu jo menetetty tiukkojen rajatoimien takia? Visit Finland: "Venäläisetkin tähyävät etelänmatkoja"

Yrittäjät: Rovaniemen jouluilmeen oltava maineensa veroinen

Joulupukin kotikaupunkina tunnetun Rovaniemen keskustaa laitetaan parhaillaan jouluiseen kuosiin ennen matkailijoiden tuloa.

Tällä kertaa ollaan tavanomaista aikaisemmin liikkeellä, sillä kaupunki on jo pystyttänyt keskustan kävelykadulle ja Lordin aukiolle isot kuuset.

Tiistaina joukko paikallisia yrittäjiä talkoilee keskustaan vielä yli 200 joulukuusta matkailijoiden ja paikallisten iloksi.

Rovaniemellä 25 vuotta asunut ranskalainen Claudine Mähönen pitää kaupungin jouluilmeestä: "Joulunaika kiinnostaa minua aina, koska täällä on paljon kauniita koristeita." Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Kaikki talkoissa olevat yrittäjät ovat yhdestä asiasta samaa mieltä: Rovaniemen on näytettävä siltä, millaisena se tunnetaan.

– Rovaniemi tunnetaan joulupukin kaupunkina, joten siltä sen on myös näytettävä. Kuuset tuovat edes hiukan lisää jouluista tunnelmaa, Rinteenkulman kauppias Janne Rinne sanoo.

Ruoka- ja suklaatuotteistaan tunnettu yrittäjä Jouko Rajanen pitää kaupungin jouluista ilmettä silti riittämättömänä.

– Kaupungin pitäisi panostaa merkittävästi enemmän. Ei riitä, että kävelykatu näyttää hyvältä. Koko kaupungin pitäisi näyttää jouluiselta, Rajanen sanoo.

Kaupungin jouluilmeellä nähdään yhteys siihen, miten yritysten kassat kilisevät.

– Haluamme omalta osaltamme myös edistää sitä, että koronan kurimuksesta selvinneiden yritystemme joulukauppa saataisiin mahdollisimman nopeasti hyvään vauhtiin, sanoo joulukuusitempauksen kuusi vuotta sitten aloittanut Janne Honkanen.

Luksusmatkoja Lappiin järjestävä Honkanen oli tuolloin tyytymätön kaupungin jouluilmeeseen. Hän pystytti yön aikana pari sataa kuusta keskustaan. Sen jälkeen kuusitalkoisiin on tullut mukaan yli 30 yrittäjää kustannuksia jakamaan.

– Päätimme silloin Jannen tempauksen jälkeen, että tehdään homma kunnolla. Jannen kuuset olivat sen verran harvoja, naurahtaa kauppias Janne Rinne talkoilun taustoja muistellessaan.

Lue lisää: Kaupunkilaiset hieraisivat aamulla silmiään – kävelykadulle tuli yön aikana sata tuuheaa joulukuusta

Brexit ei vaurioittanut joulumatkailua

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen on tyytyväinen yrittäjien talkoilun myötä syntyvästä kaupungin jouluilmeestä.

– Nyt kannattaa todella panostaa jouluilmeeseen. Tilanne joulumatkailun osalta näyttää koko ajan paremmalta. Kiinnostus tuntuu vielä kasvavan koko ajan, koska meiltä kysellään jo ympäri maailmaa, että kuinka sinne pääsee jouluksi, Kärkkäinen kertoo.

Postia on tullut esimerkiksi Malesiasta, Intiasta ja Indonesiasta. Malesiasta on jo vahvistettu, että Rovaniemelle on tulossa ryhmä jouluksi.

Suurimmat odotukset ovat luonnollisesti Keski-Euroopan matkailusta sekä Iso-Britanniasta.

– Britit tulevat olemaan edelleen meidän joulumatkailun tärkein maa. Nyt, kun siellä vielä helpottui maahan paluu, niin Lapin joulu ja lumi ovat niin kiinnostavia heille, että sieltä riittää matkustajia Lappiin ja Rovaniemelle.

Kärkkäisen mukaan Brexit ei ole vaurioittanut joulumatkailua, vaikka rajamuodollisuudet vievät hieman entistä enemmän aikaa.

– Tämä on kuitenkin otettu huomioon matkanjärjestäjien kanssa, ja asiakkaille on ennakkoon kerrottu, kuinka homma saadaan mahdollisimman joustavaksi.

Suorat reittilennot Keski-Euroopasta ovat myös Kärkkäisen mukaan tärkeitä juuri nyt kun matkailu on avautumassa.

– Kun pääsee suoraan Lappiin ilman välietappeja, se lisää terveysturvallisuutta ja helpottaa päätöstä matkustaa jouluna.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 27.10. kello 23 saakka.

Lue lisää: Hallituksen esitys matkustusrajoitusten jatkamisesta saa tyrmäyksen Lapin matkailutoimijoilta: Rajoitukset pitäisi poistaa kokonaan