Olisiko Tampereen valtuuston kokous pitänyt keskeyttää? Ilmari Nurminen: "Puheenjohtajana nojaan toimintani lakiin"

Tampereen kaupunginvaltuuston keskustelusävy on puhuttanut kokouksen jälkeen. Paikalla virkansa puolesta olleet lakimiehet eivät nähneet maanantaina perusteita Veikko Vallinin puheiden (ps.) keskeyttämiseen.

Tampereen kaupunginvaltuuston maanantainen kokous on herättänyt keskustelun siitä, miksi kansanedustaja Veikko Vallin (ps.) sai jatkaa puheenvuorojaan, vaikka useat valtuutetut kokivat ne rasistisiksi ja halventaviksi.

Tampereen valtuuston puheenjohtaja, kesäkuussa valtuustoon valittu kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) sanoo, että hänellä ei ollut mahdollisuutta keskeyttää Vallinia. Nurminen sanoo nojanneensa kolmen tukenaan olleen lakimiehen virka-arvion.

– On vaikea kieltää valtuutettua puhumasta, jos kolmen lakimiehen arvio on, että en voi tällaista tehdä. Heidän mukaansa ei tapahtunut rikosta. Puheenjohtajana edustan instituutiota ja minun tehtäväni on huolehtia, että kaikkia valtuutettuja kohdellaan tasapuolisesti.

Valtuuston kokous on kokonaisuudessaan katsottavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilla. (siirryt toiseen palveluun) Keskustelu alkaa kohdasta 3.30.

Vallinia epäiltiin puheiden tahallisesta pitkittämisestä

Tampereen kaupunginlakimies Jouko Aarnio oli paikalla valtuustossa. Hän ei ota kantaa siihen, täyttävätkö Vallinin sanomiset rikoksen tunnusmerkistöä, mutta Aarnion mukaan kokouksessa oli epäilys työjärjestyksen rikkomisesta ja kokouksen venyttämisestä

– Jouduimme huomauttamaan Vallinia asiasta. Luin kokouksen säännöt ja sen jälkeen pääsimme nopeasti normaaliin järjestykseen. Kokous oli menossa epäjärjestykseen, mutta palasi nopeasti takaisin ruotuun, Aarnio sanoo.

Kansanedustaja Veikko Vallin (ps.) puhui maanantain kokouksessa useita kertoja. Kuva: Antti Eintola / Yle

Vallinin pidettyä useita puheenvuoroja, Nurminen pyysi häntä puhumaan loppuun eikä venyttämään asian käsittelyä.

– Valtuuston puheenjohtajana tehtäväni on huolehtia, että demokratia toteutuu, järjestys pidetään yllä ja valtuutetuilla on oikeus käyttää puheoikeuttaan. Henkilökohtaisesti pidin keskustelua valitettavana ja tarkoitushakuisena. En pitänyt keskustelun tasosta, mutta puheenjohtajana nojaan toimintani lakiin.

Asia on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa, mutta yksikään valtuutettu ei ole ollut Nurmiseen yhteydessä kokouksen jälkeen.

Esimerkiksi Vallin itse twiittasi, että Nurminen toimi puheenjohtajana hänen mielestään oikein. Yle ei tavoittanut Vallinia kommentoimaan kokouksen jälkipuintia.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Katso sisältö Twitterissä

Eettisten periaatteiden uudistus on jo käynnissä

Aiemmin Sastamalan valtuustossa istunut Nurminen sanoo yllättyneensä maanantaina siitä, miten kovaa kieltä Tampereen kaupunginvaltuustossa käytetään.

Uusi puheenjohtaja käynnisti Tampereen valtuuston eettisten periaatteiden uudistuksen jo puheenjohtajakautensa startatessa alkuyksystä. Tällä hetkellä periaatteet ovat valtuustoryhmissä evästettävänä. Maanantainen keskustelu osoittaa hänen mukaansa, että uudistus on tarpeen.

– Tarvitaan yhteisiä, vahvempia pelisääntöjä siitä, miten keskustellaan ja miten pidetään ihmisoikeuksista huolta sekä kunnioittavaa keskustelukulttuuria yllä. Tarvitaan selkänojaa, miten tämäntyyppisissä tilanteissa toimitaan yhdessä. Yksittäiset valtuutetut ovat myös itse vastuussa siitä, mitä he puhuvat ja millaista keskustelua käyvät. Puheenjohtajana en pysty sitä määräänsä enempää rajoittamaan.

Lue myös:

Kansanedustajan puheet Tampereen valtuustossa koettiin rasistisiksi – useat valtuutetut vaativat Vallinin puheiden tarkastamista nauhalta