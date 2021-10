Onko vieraskielinen nimesi vaikuttanut työn saamiseen? Kerro meille, teemme juttua

Nimi voi ratkaista Suomen työmarkkinoilla paljon.

Viime viikolla Helsingin Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa selvitetään syrjintätapausta.

HS:n mukaan tiedekunnalla työskentelevä henkilö on etsinyt islamin opettajaa eteläsuomalaiseen kouluun. Henkilö on soittanut läpi islamin opettajaksi opiskelevia opiskelijoita, ja kertonut heille, että hän soittaa ihmisille, joilla on suomenkielinen sukunimi, jotta tehtävään ei oteta liian tunnustuksellista islamin opettajaa.

Vuonna 2019 puolestaan Yle uutisoi, kuinka tutkija Akhlaq Ahmad lähetti tuhansia työhakemuksia eri nimillä ja havaitsi, että suomalainen nimi on työnhakijalle valtava etu.

Ahmadin havaintojen mukaan Suomen työmarkkinoiden arvojärjestyksen huipulla oli suomalaistaustainen nainen ja pohjimmaisena somalialaistaustainen mies.

Yle kerää kokemuksia vieraskielisen nimen vaikutuksesta työnhakuun ja työllistymiseen. Alla olevalla lomakkeella voit kertoa kokemuksistasi ja jättää halutessasi yhteystietosi, jos olet halukas kertomaan kokemuksistasi jutussa.

Vastauksia saatetaan myös käyttää nimettöminä lainauksina jutussa.