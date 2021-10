Ylilääkäri kertoo "pahannäköisistä keuhkokuvista" – nyt nuorin koronapotilas on 12-vuotias Seinäjoen keskussairaalassa

Seinäjoen keskussairaalan teho-osastolla on tällä hetkellä yksi koronapotilas. Arkistokuva.

Korona kiertää lasten ja nuorten keskuudessa Etelä-Pohjanmaalla, eikä sairaalahoidon tarpeelta ole vältytty. Alle 20-vuotiaita on sairaalahoidossa Seinäjoen keskussairaalassa juuri nyt kolme. Nuorin on 12-vuotias.

Kaikkiaan sairaalahoidossa on eri ikäisiä ihmisiä, mutta heidän taudinkuvansa on erilainen.

Vanhemmilla ikäluokilla on rokotesuoja, joten heidän oireensa ovat pääsääntöisesti yleiskunnon laskuun liittyviä. Sen sijaan nuoret ja rokottamattomat kärsivät hengitysvaikeuksista, hapenpuutteesta ja keuhko-ongelmista. Rokotus näyttäisi siis suojaavan vaikeilta keuhko-oireilta.

Osastonylilääkäri Raimo Jokisalo sanoo, että nyt sairaalahoidossa olevat nuoret ovat olleet perusterveitä, mutta rokottamattomia.

– Heillä ei ole perussairauksia, mutta tulee silti koronan vaikea hengitysvajausmuoto. Keuhkokuvat ovat pahannäköisiä. Keuhkot ovat vaurioituneet pahoin ja niistä voi jäädä pysyviä jälkiä. Ja on jäänytkin, kertoo Jokisalo.

Yhdeksän potilasta on tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa, heistä yksi on rokotettu. Myös terveyskeskuksessa on saman verran potilaita hoidossa.

Lisähappea osastolla – hengityskoneessa teholla

Sairaalassa olevista kahdeksan potilasta on osastohoidossa ja yksi teho-osastolla. Tyypillisesti osastohoito kestää muutaman päivän, mutta tehohoito huomattavasti pidempään, jopa viikkoja.

– Tehohoidossa ollaan hengityskoneessa, mutta infektio-osastolla pärjätään muilla happihoidoilla ja hengitystuen hoidoilla.

Keuhkojen vajaatoiminnan seurauksena osastolla annetaan siis esimerkiksi lisähappea. Tehohoidon tarve syntyy, kun tarvitaan niin voimakasta tukea, että koneen pitää hengittää potilaan puolesta.

Hapenpuute ja hengitysvaikeudet ovat taudin tyypillinen ilmenemismuoto. Nyt juuri tätä siis ilmenee iäkkäämpien potilaiden sijaan yhä nuoremmilla.

– Sehän tästä covidista vaikean tekee, että se iskee sinne keuhkoihin, alahengitysteihin ja tuhoaa keuhkoja, muistuttaa Jokisalo.

