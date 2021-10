Marja Sannikka: Kirkon ja valtion liitto pitäisi purkaa

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Uskotko sinä Jumalaan? Ei tarvitse vastata, koska sen pitäisi olla täysin henkilökohtainen asia. Mutta käytännössä näin ei Suomessa ole, vaan uskonto on monin tavoin erityisasemassa julkisen vallan silmissä.

Ensinnäkin, Jumalan pilkkaaminen on meillä edelleen lailla kielletty, toisin kuin monissa muissa länsimaissa. Jos nyt pilkkaisin Jumalaa, saattaisin saada siitä puoli vuotta vankeutta. Moni asiantuntija on valmis luopumaan uskonrauhan rikkomisen kieltävästä laista. Samaa mieltä on YK:n ihmisoikeuskomitea, joka on toistuvasti huomauttanut Suomea tästä muinaisjäänteestä.

Toiseksi, uskonto on edelleen vahvasti läsnä lasten elämässä kasteesta kouluihin asti. Kirkolliset tilaisuudet ja uskonnonopetus kuuluvat kouluvuoteen, ja lapset, jotka eivät niihin osallistu, jäävät helposti ulkopuolisiksi.

Kolmanneksi, Suomessa on käytännössä valtionkirkko, vaikka toisin väitetään. Kirkkolaki hyväksytään tai hylätään eduskunnassa, papit ovat virkamiehiä, kirkolla on verotusoikeus, hautaustoimi on kokonaan kirkolla ja niin edelleen.

On erittäin tärkeää, että jokaisella meistä on oikeus uskoa ja kuulua kirkkoon. Uskonnonvapaus on perusoikeus. Mutta pitääkö kirkon olla näin tiiviissä yhteydessä valtioon? Uskontokuntiin kuulumattomia on Suomessa yli 1,6 miljoonaa, ja esimerkiksi Helsingissä evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu enää alle puolet asukkaista.

Katso videolta lisää aiheesta ja tule kertomaan mielipiteesi. Onko sinusta hyvä, että kirkko ja valtio muodostavat yhä tällaisen symbioosin vai pitäisikö liitto purkaa? Olen mukana keskustelussa kello 21:een saakka.

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuutta täytyy katsoa silmiin, jotta maailmaa voi muuttaa paremmaksi.

