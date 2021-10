Suomen suurinta akvaariota saavuttiin korjaamaan Isosta-Britanniasta saakka – Maretariumin tärkeä vetonaula on ollut tyhjillään jo vuoden

Akvaariotalon suuren kala-altaan ikkunat on peitetty paperein niin, että tyhjän altaan sisuksiin ei pääse lainkaan kurkistamaan. Paperoitujen ikkunoiden takana on tehty remonttitöitä noin kuukaudenpäivät.

Varjokuvina altaan ikkunoihin heijastuvat hahmot paljastavat, että Isosta-Britanniasta saapuneet ammattilaiset ovat tälläkin hetkellä työn touhussa.

– Remontti on kattava. Nyt tehdään silikonisaumoja. Seinät ja lattiat on kaikki pinnoitettu uudelleen. Pian altaan saumat jäävät kuivumaan 3–4 viikoksi ja sen jälkeen teemme koetäytön, ja sitten alkavat sisustustyöt, akvaariotalo Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen kertoo.

Remonttitöitä varten Itämerialtaan akryyli-ikkunat on vuorattu paperilla umpeen. Kuva: Kirsi Lönnblad/Yle

Allas on tarkoitus saada takaisin käyttöön ja ihmisten nähtäville heti vuodenvaihteen jälkeen.

Kotkan akvaariotalo Maretariumin suuri Itämeriallas on vielä muutaman viikon poissa käytöstä. Remonttia on tehty kuukauden verran ja allas alkaa olla loppusilausta vailla. Kävimme seuraamassa remontin etenemistä. Kirsi Lönnbladin haastateltavana Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen.

Ylivoimainen ykkösvetonaula

Suuren altaan saumoja ja sisustusta uusittiin jo pari vuotta sitten, jolloin allas alkoi olla jo 20 vuotta vanha. Silloin huomattiin, että vuotokohtia ei onnistuttu kaikkia korjaamaan.

– Vettä tihkui saumoista, välillä kahdesta, kolmesta, neljästäkin eri paikasta. Varsinaisen ongelmapaikan jäljille oli vaikea päästä, koska vesi saattoi tulla ulos jostain aivan muusta kohtaa, Saukkonen sanoo.

Akvaariotalo Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Remonttia on jo ehditty odottaa, sillä korjaustyöt siirtyivät koronan tuomien rajoitusten takia ensin viime vuoden marraskuun alkuun ja sieltä edelleen tälle vuodelle. Allas tyhjennettiin kaloista ja vedestä viime marraskuussa.

– Hirvitti kyllä, koska Itämeriallas on meidän ylivoimainen ykkösvetonaula. Lisäksi koronarajoitusten vuoksi kierroksella on voinut olla välillä vain kuusikin ihmistä kerrallaan. Ennalta ajatellen, tämä olisi voinut olla ihan katastrofivuosi, mutta meillä on mennyt ihan hyvin, Saukkonen sanoo.

Hänen mukaansa kesällä kävijöitä oli paljon, ja nyt syksylläkin mukavasti.

– He, jotka eivät tiedä, miten komea Itämeriallas on, ovat kehuneet näitä meidän muitakin altaita. Niitä on kuitenkin yli 20 muutakin, Saukkonen sanoo.

Mittava remontti tehdään takuutyönä, eikä siitä aiheudu suoria kuluja akvaariotalolle. Toisaalta jokaisesta sisäänpääsylipusta on napsastu puolet hinnasta pois, koska näyttävä allas on remontissa. Pääsylipputuloja on siten jäänyt saamatta.

Seitsemän metriä syvä

Akvaariotalo Maretariumin Itämeriallas on Suomen suurin akvaarioallas. Se on 2,7 kertaa suurempi kuin merimaailma Sea Lifen valtameriallas Helsingissä.

– Sitä voi havainnollistaa niin, että Itämeriallas on seitsemän metriä syvä. Se on sama kuin Suomen järvien keskisyvyys. Altaan halkaisija on kymmenen metriä. Kun se on täynnä, vesi aiheuttaa sen harhan, että välimatkat lyhenevät. Siksi altaan tyhjänä nähneet ovat hämmästyneetkin, että allas tosiaan on noin suuri, Saukkonen sanoo.

Remontin valmistuttua allas sisustetaan. Aikaisemmin altaassa on ollut esimerkiksi Kotkan edustalta löytyneen St. Nikolain uponneen hylyn kopio.

Itämeriallas on ylhäältä avoin. Siksi esimerkiksi auringonvalo pääsee altaaseen. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Sisustuksella on väliä kaloillekin, sillä ne tarvitsevat suojaa ja piilopaikkoja.

– Allas on ylhäältä avoin ulkoilmaan, ja jos esimerkiksi sataa, ropisevat vesipisarat altaan veden pintaan. Välillä sitten taas auringonpaiste pääsee altaaseen. Paisteen takia kala voi esimerkiksi kaivata suojaa, Saukkonen sanoo.

Kun allas on kunnossa, sinne muuttaa takaisin muun muassa 30–40 kiloa painavat venäjän- ja siperiansammet.