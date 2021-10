Rokottamattomat hoitajat ovat levittäneet koronaa hoivakodeissa ja nyt sille halutaan loppu – pääkaupunkiseudun koronaryhmä vaatii lakimuutosta

Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen mukaan esimerkiksi hoivakodeissa hyvin hauraiden henkilöiden kanssa työskenteleviltä on voitava vaatia, että he ovat ottaneet rokotteen. Kuvituskuva.

Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen mukaan esimerkiksi hoivakodeissa hyvin hauraiden henkilöiden kanssa työskenteleviltä on voitava vaatia, että he ovat ottaneet rokotteen. Kuvituskuva. Kuva: Eleni Paspatis / Yle

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä vaatii lisää toimia hallitukselta. Ryhmä tekee aloitteen hallitukselle koronapassia koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi ja katsoo, että koronapassin käytön on jatkuttava myös vuodenvaihteen jälkeen.

– Myös sen käyttöä tulisi voida laajentaa eli katsoa koko lakia uudelta kannalta, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmällä oli seurantakokous tänään tiistaina aamupäivällä. Koronatartuntojen määrät pääkaupunkiseudulla ovat ryhmän mukaan liian korkealla, mutta tilanne on toistaiseksi stabiili. Uusia rajoituksia ei tänään annettu.

Tilannetta kuitenkin seurataan. Erityisesti seurataan sairaalakapasiteetin riittävyyttä. Mikäli tilanne heikkenee ja huononee voimakkaasti, rajoituksia aiotaan pyytää hallitukselta uudestaan elinkeinonharjoittajille, muun muassa ravintoloille. Lisäksi tehdään tarvittavia paikallisia rajoituksia.

Hallitukselta pyydetään lakia hoitohenkilöstön rokotusvelvollisuudesta

Koronakoordinaatioryhmä esittää edelleen hallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön tulee olla rokotettuja esimerkiksi ympärivuorokautisen hoidon hoivakodeissa.

Viljasen mukaan esimerkiksi hoivakodeissa hyvin hauraiden henkilöiden ja muiden sosiaali- ja terveystoimen riskiryhmien kanssa työskenteleviltä on voitava vaatia, että he ovat ottaneet rokotteen.

– Tällä hetkellä on tiedossa tilanteita, joissa rokottamaton työntekijä on ollut alkuperäisenä tartunnanlähteenä javalitettavasti sairaus on levinnyt osastolle. Esimerkiksi tehostetun hoivan asiakas, joka ei pysty vaikuttamaan, kenen kanssa on, tai suojautumaan, on saanut tartunnan.

Viljasen mukaan kaupunkien työnantajina täytyisi saada tietää, onko henkilökunta rokotettu.

– Meidän täytyy voida edellyttää, että vain rokotetut työskentelevät tietyissä sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä ja tämä vaatii lainsäädäntömuutoksia, Viljanen painottaa.

Ryhmä antaa myös suositukset rokottamattomille henkilöille terveysturvallisesta käyttäytymisestä ja osallistumisesta.

