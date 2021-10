Näin lapset mittaavat rohkeuttaan Halloweenin hengessä – katso suorana klo 9.55, miten 5-vuotiaat suhtautuvat huoneeseen, jossa asuu noita

Kuopiolaisessa kauppakeskuksessa on avoinna Halloween-huone, jossa vierailee myös päiväkotiryhmiä. Huoneessa tavataan noita, tehdään tehtäviä ja kuullaan jännittävä satu.

Halloweenin juhlinta on ujuttautunut Suomeen pitkälti päiväkotien kautta. Kurpitsa- ja hämähäkkiaskarteluista meno on laajentunut erilaisiksi tapahtumapäiviksi. Esimerkiksi kuopiolaisessa Hiltulanlahden päiväkodissa on musisoitu yhdessä ja järjestetty naamiaisia vuosien varrella.

– Kyllä Halloween nostaa mielialaa harmaan syksyn keskellä myös meillä aikuisilla, päiväkodin johtaja Riitta Nissinen kertoo.

Kuopion keskustan kauppakeskuksessa on avoinna tällä viikolla lapsille suunnattu Halloween-teemainen huone. Huoneessa tehdään rohkeutta mittaavia tehtäviä ja lopuksi kuunnellaan jännittävä satu.

Mukana on myös Hiltulanlahden päiväkodin viisivuotiaista koostuva ryhmä. Pääset mukaan tunnelmaan suorassa lähetyksessä, joka alkaa Yle Areenassa ja tässä jutussa kello 9.55.

– Viisivuotiaat mittaavat omaa rohkeuttaan tekemisen kautta, Nissinen kertoo.

Pelkästään osallistuminen ja esimerkiksi toimittajan esittämään kysymykseen vastaaminen on sen ikäisille rohkea teko.

Noita, haamuja ja hämähäkkejä

Halloween-huoneessa lapset vastaanottaa noita-akka eli kuopiolaisnäyttelijä Kati Häyrinen. Huoneessa on hämähäkkejä ja haamuja. Varsinaista rohkeutta mitataan konttaamalla tunneliin, jonka suuaukko on käärmeen avoin kita.

Lopuksi Häyrinen kertoo vielä kirjoittamansa sadun, joka vie kaukaiseen metsään ja linnaan, jossa asuu noita-akka.

Sekä lapset että aikuiset ovat olleet innoissaan Halloween-huoneesta.

– Mukava on ollut huomata, kuinka aikuisetkin eläytyvät lasten riemuun, Häyrinen kertoo.

