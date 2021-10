Successionia juhlitaan yhtenä maailman parhaista tv-sarjoista – Yle kysyi sarjan tähdiltä, miksi ökyrikkaan perheen julmuus on niin kiehtovaa

Succession-sarjan tunnuskappalessa on virheitä. Pianolla soitettu melodia kuulostaa siltä, että sormet ovat lipsuneet koskettimilta. Säveltäjä Nicholas Britellin mukaan se on tehty tarkoituksella kuvastamaan sarjan rikkonaista perhettä.

Succession kertoo Waystar RoyCo -nimistä media-imperiumia johtavasta tyrannimaisesta Logan Roysta (Brian Cox) ja hänen asemastaan kilpailevista lapsista.

Ikääntynyt ja sairasteleva perheen pää on vihjannut luopuvansa vallastaan jonkun lapsensa hyväksi, ja hän peluuttaa lapsiaan toisiaan vastaan. Lopulta hän ei kuitenkaan näytä suostuvan luopuvan vallastaan.

Royn lapset kisaavat isänsä huomiosta ja kampittavat toisiaan minkä ehtivät.

Lapsista vanhin, Connor Roy (Alan Ruck) pyrkii vähiten isänsä paikalle, sillä hänellä on unelma päästä Yhdysvaltojen presidentiksi.

Toiseksi vanhin poika Kendall Roy (Jeremy Strong) yrittää päästä yhtiön uudeksi johtajaksi keinoja kaihtamatta esimerkiksi nöyryyttämällä isäänsä julkisesti.

Royn kolmas poika Roman (Kieran Culkin) on epäkypsä vallantavoittelija, joka jakelee solvauksia joka suuntaan, mutta ei tiukan paikan tullen uskalla nousta isäänsä vastaan.

Perheen kuopus ja ainoa tytär Siobhan "Shiv" Roy (Sarah Snook) on mahdollisesti kyvykkäin isänsä jatkaja, mutta jää usein veljiensä varjoon.

Perheen ympärillä pyörii myös hännystelijöitä ja bisnesihmisiä kuten Shivin aviomies Tom Whambgans (Matthew Macfadyen) ja yhtiön päälakimies Gerri Kellman (J. Smith-Cameron).

Succession-sarjassa perheen ainoaa tytärtä esittävä Sarah Snook sanoo, että hän on täysin päinvastainen roolihahmonsa kanssa. – Voin olla hetken aivan eri ihminen, mikä on näyttelijänä kivaa. En pue päälleni uutta asua vaan persoonallisuuden. Kuva: HBO

Amerikkalaista Successionia on kehuttu yhdeksi viime aikojen parhaista tv-sarjoista. Sarja valittiin juuri kymmenen merkittävimmän 2000-luvulla tehdyn tv-sarjan joukkoon BBC:n kriittikkoäänestyksessä (siirryt toiseen palveluun).

Sarja on saanut suitsutusta etenkin sen käsikirjoituksesta, josta vastaa sen luoja Jesse Armstrong. Kehuja on tullut myös näyttelijöille intensiivisistä roolisuorituksista.

Succession on saanut lukuisia palkintoja esimerkiksi Emmy- ja Golden Globe -gaaloissa.

Sarjaa on tehty kolme tuotantokautta, joista viimeisin sai ensi-iltansa lokakuussa HBO:n suoratoistopalvelussa.

Öykkäröivät ökyrikkaat kiinnostavat

Succession on kaunistelematon kuvaus ökyrikkaan perheen elämästä. Heille tärkeintä on raha, valta ja oma etu. Toisia käytetään häikäilemättömästi hyväksi ja selkään puukotetaan myös oman perheen jäseniä.

Useimmat sarjan henkilöistä vähät välittävät käytöstavoista ja haukkuja satelee joka suuntaan. Kirosanoissakaan ei säästellä ja useimmin kuultu lause on "Fuck off!".

Sarjan näyttelijät uskovat, että Successionin suosio perustuu siihen, että ihmiset haluavat nähdä rikkaat ja vaikutusvaltaiset onnettomina. Vaikka heillä on kaikkea, he ovat koko ajan tyytymättömiä.

– Ehkä sarja kertoo siitä, mitä ei pitäisi tehdä tai millainen ei ainakaan pitäisi olla. Ihmiset janoavat nähdä huipulla olevia ihmisiä, joista emme tiedä paljoa. Ovatko he yhtä inhimillisiä kuin me? Tuntevatko he samoin kuin me? Tekeekö raha heidät onnellisiksi? pohtii Sarah Snook.

– Luulen, että on nautittavaa katsoa ökyrikkaita, jotka tuhoavat toisensa. Siitä saa sairasta tyydytystä, sanoo Alan Ruck.

Succession-sarjassa armottominta peliä isäänsä vastaan käy Kendall Roy (Jeremy Strong). Kuva: HBO

Sarjaa on kuvattu erittäin julmaksi. Pääosaa esittävän Brian Coxin mukaan Successionissa on samaa kuin gladiaattoreiden taisteluissa.

– Sarja on paluu Colosseumille, missä eläimet tappavat ihmisiä ja gladiaattorit toisiaan. Ihmiset rakastavat katsoa, kun ihmiset ovat ilkeitä toisilleen.

– Se on myös paradoksi, että katsojat rakastavat vihata sarjaa. Ihmiset rakastavat vihata. Sellaisia me ihmiset olemme.

J. Smith-Cameron sanoo, että sarja myös haastaa katsojat, sillä käsikirjoitus on nopeatempoinen ja nokkela.

– Sitä ei vain lösähdetä katsomaan sohvalle. Se haastaa ihmiset ajattelemaan ja yhdistelemään asioita toisiinsa. Siihen pitää keskittyä.

Succession-sarjassa isä Logan Roy (Brian Cox) pitää ainoaa tytärtään Siobhan "Shiv" Royta (Sarah Snook) parhaana ehdokkaana jatkamaan yrityksen johdossa, mutta ei uskalla luopua vallasta. Kuva: HBO

Vertauksia Shakespeariin

Succession on tv-sarjana poikkeuksellinen, sillä siinä on pitkiä kohtauksia ja paljon puhetta. Näyttelijät kertovat, että yksi kohtaus voi olla paperilla kymmenen sivun mittainen ja siinä voi olla mukana lähes kymmenen ihmistä.

Yleensä sarjoja ja elokuvia kuvataan siten, että näyttelijöiden osuudet otetaan eri otoilla. Successionissa kohtaukset pyritään saamaan kerralla purkkiin. Paikalla pyörii monta kameraa ja näyttelijät eivät tiedä, mitkä heidän reaktioistaan päätyvät lopulliseen jaksoon.

Tämä vaatii näyttelijöiltä täydellistä läsnäoloa, mikä tekee sarjasta teatterimaisen.

– Meidän täytyy esiintyä kuin näytelmässä, koska otot ovat pitkiä. Kamerat pyörivät ympärillämme, joten meidän täytyy olla spontaaneja ja antaa tilanteen elää, kertoo Sarah Snook.

Succession sarjassa käydään neuvotteluja media-imperiumin kohtalosta. Kuvassa muun muassa vasemmalla Roman Roy (Kieran Culkin) ja oikealla Logan Roy (Brian Cox) ja tytär Shiv Roy (Sarah Snook). Keskellä yhtiön päälakimies Gerri Kellman (J. Smith-Cameron). Kuva: HBO

Successionia on verrattu usein Shakespeariin ja erityisesti Kuningas Learin tragediaan. Siinä vainoharhainen kuningas testaa kolmen tyttärensä lojaaliutta. Hän aikoo jakaa valtakuntansa sille, joka rakastaa häntä eniten.

Sarjan pääosan esittäjä Brian Cox on arvostettu Shakespeare-näyttelijä Britanniassa, ja hän on näytellyt myös Kuningas Learia.

– Vertaus Shakespeariin pitää paikkansa. Kuningas Lear haluaa antaa valtakuntansa jatkajalle, mutta ei osaa päästää irti. Oikeasti hän haluaa vain rakkautta. Logan Roy on samassa tilanteessa. Mutta yksikään lapsi ei vastaa hänen odotuksiaan. Se on klassinen tilanne.

"Tarina ei pääty hyvin"

Successionin kolmannella tuotantokaudella valtataistelu kiihtyy entisestään. Poika Kendall yrittää kammeta isäänsä yhtiön johdosta kaikin keinoin.

Skandaalissa ryvettynyt perheyritys yrittää samalla löytää rahoittajia jatkolleen ja keksiä, miten uusiutua kokoajan muuttuvalla mediakentällä.

Sarjassa painottuu yhä enemmän politiikka ja se, kuinka kaikista rikkaimmat yrittävät vaikuttaa Yhdysvaltojen päättäjiin.

Mediajätin johtaja ottaa välillä yhteyttä presidenttiin, joka on oletettavasti Donald Trump. Hänen nimeään ei sanota ääneen, mutta kaikki kutsuvat häntä rusinaksi.

Succession-sarjassa Logan Royn nuorinta poikaa Romania esittää Kieran Culkin. – Sarjassa näytteleminen on minulle unelma. Käsikirjoitus on briliantti ja hahmot ovat moniulotteisia. Kun työskentelee näin mahtavien näyttelijöiden kanssa, se on parasta. Kuva: HBO

Successionille on luvassa jatkoa, sillä HBO on tilannut sarjasta neljännen tuotantokauden. Vielä ei tiedetä, päättyykö tarina vai onko kausia luvassa lisää.

Sarjan näyttelijät uskovat käsikirjoittaja Jesse Armstrongin tietävän, miten Royn perheelle käy.

– En usko, että tarina päättyy hyvin. Jesse tietää, miten tämä loppuu, mutta ei välttämättä sitä, miten siihen päädytään. En usko, että firma pelastuu tai kaikki henkilötkään, arvelee Alan Ruck.