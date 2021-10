Ruumiiden käsittely on Katja Kettuselle arkea, eikä kuolema jää pyörimään mieleen – elävien kanssa tehdään kuitenkin työn tärkein osa

Katja Kettunen on toiminut obduktiopreparaattorina kolme vuotta. Osa tästä ajasta on ollut ammattiin erikoistumista.

Katja Kettunen on toiminut obduktiopreparaattorina kolme vuotta. Osa tästä ajasta on ollut ammattiin erikoistumista. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Aivojen ja sydämen käsituntuma yllätti eniten, kun Katja Kettunen, 37, piti ensimmäistä kertaa kuolleen ihmisen elimiä käsissään. Aivot tuntuivat karheiden suojahanskojenkin läpi hieman liukkailta ja sydän taas melko pehmeän kiinteältä. Vatsavaivatkaan eivät enää ihmetyttäneet, kun näki, kuinka mutkainen ja pitkä suolisto ihmisillä todella on.

Ensimmäisestä Kettusen tekemästä ruumiinavauksesta on nyt kulunut kolmisen vuotta ja elinten käsituntuma, haju sekä ulkonäkö ovat hänelle jo melko tuttuja.

Uutta tietoa tarttuu kuitenkin vielä jokaisesta ruumiinavauksesta, jonka hän tekee. Kettunen työskentelee obduktiopreparaattorina Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, jossa tehdään lääketieteellisiä ruumiinavauksia vainajille koko Siun soten alueelta.

Kettunen kertoo, että aivot tuntuvat karheiden suojahanskojenkin läpi melko liukkailta. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Obduktiopreparaattorit tekevät ruumiinavauksia patologin kanssa. Preparaattorien työhön kuuluu hakea vainaja kylmiökaapista ja siirtää tämä ruumiinavaussaliin.

Sen jälkeen vainaja punnitaan, mitataan pituus, arvet kirjataan ja henkilöllisyys varmennetaan vielä ennen varsinaista ruumiinavausta. Sitten vainaja siirretään ruumiinavauspöydälle ja preparaattori aloittaa avauksen viiltämällä puukolla päänahan takaraivosta auki korvasta korvaan.

Ruumiinavaukseen obduktiopreparaattorit pukevat suojapuvun, hengityssuojaimen, hanskat ja jämerät kumisaappaat. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Ruumiinavaus noin 5 prosentille vainajista

Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään vainajille, jotka ovat kuolleet johonkin sairauteen ja joiden kuolinsyyksi ei epäillä rikosta tai tapaturmaa. Tyypillisesti vainajalla on ollut useampi perussairaus taustalla ja ruumiinavauksella halutaan selvittää, mikä niistä on ollut kuolemaan johtava syy. Rikos- ja tapaturmaperäiset kuolemat selvitetään aina oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa.

Ruumiinavausten vuosittainen määrä on ollut Suomessa tasaisesti laskussa. Ruumiinavauksia ei tehdä enää yhtä paljon kuin menneinä vuosina, koska kuvantamiskeinot ovat parantuneet. Vuonna 2019 kuoli 53 962 ihmistä, joista ruumiinavauksia tehtiin yhteensä 10 022 vainajalle. Lääketieteellisiä oli 2 034 ja loput oikeuslääketieteellisiä.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa tehdään vuosittain noin 60–70 lääketieteellistä ruumiinavausta. Itä-Suomen alueen oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään Kuopiossa.

Kettunen kertoo, että puukko on ruumiinavauksessa tärkein työväline. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Ruumiinavausten toimenpiteet voivat kuulostaa maallikosta hurjilta. Päänahka siirretään vainajan kasvojen päälle, että saadaan kalotti eli kallon lakiosa näkyviin. Kalotti sahataan kallosahalla auki ja sen irroittamiseen käytetään apuna talttaa ja nuijaa. Kun kalotti on irti, otetaan aivot pois kallosta.

– Työvälineet ovat melko järeitä verrattuna vaikka leikkaussaliin, jossa käytetään pieniä veitsiä, pohtii obduktiopreparaattori Katja Kettunen.

Kun aivot on irrotettu, preparaattori avaa ihminen keskeltä kaulasta navan alle ja irrotetaan rintalasta. Tämän jälkeen hän ryhtyy irrottamaan muita sisäelimiä yksitellen niin sanotuissa blokeissa.

Obduktiopreparaattori työskentelee ruumiinavauspöydän ääressä. Pöydän jalkopäässä on aputaso, johon irrotetut elimet laitetaan. Patologin tutkimuspöytä sijaitsee sen vieressä, joten hän saa siitä helposti seuraavan elimen tutkittavaksi. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Ensimmäisenä irtoaa keuhkoblokki johon kuuluu keuhkojen lisäksi muun muassa, sydän, henki- ja ruokatorvi sekä kieli. Sitten suolisto, keskivartalon elimet ja lopulta alavartalon elimet.

Patologi tutkii jokaisen ruumiinavauksessa irrotetun elimen. Obduktiopreparaattori punnitsee elimen ja kertoo patologille, jos on jo irrottaessaan havainnut jotain poikkeavaa ja myös sen, jos mitään poikkeavaa ole näkynyt.

Tummuneet keuhkot eivät aina ole merkki tupakoinnista

Patologilla on tutkimuspöydällään omat tutkimusvälineet. Niihin kuuluu muun muassa erilaisia saksia, pinsetit ja puukko. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Elintavat ja sairaudet näkyvät elimissä. Esimerkiksi sydämen käsituntuma voi olla erilainen, jos ihmisellä on ollut sydänsairaus tai saksilla leikattaessa verisuonet rutisevat eli verenkierto on voinut häiriintyä elintapojen tai sairauden seurauksena. Tupakoitsijan tummuneet keuhkot ovat klassikko, jolla pelotellaan jo ala-asteella, mutta tummuminen voi johtua myös esimerkiksi ilmansaasteista.

Patologi ottaa tutkimistaan elimistä tarvittavat kudosnäytteet. Näyte asetetaan kuvassa näkyville näytekaseteille. Isoja kudosnäytteitä varten on myös isompia kasetteja. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Patologi tutkii jokaisen elimen yksitellen ensin päällisin puolin ja tekee havaintoja koko ajan tutkiessaan. Sitten elin viipaloidaan ja siitä otetaan tarvittavat kudosnäytteet, jotka asetetaan näytekasetille.

Kudosnäytteet menevät ruumiinavauksen jälkeen patologian laboratorioon tutkittaviksi. Joskus elin otetaan tutkittavaksi kokonaisena, jolloin patologi tutkii sen ensin alustavasti. Tarkempi tutkimus ja näytteenotto tehdään laboratorion puolella.

Vainajan elimet punnitaan, kun ne irrotetaan ja paino merkataan taululle. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Lääketieteellinen ruumiinavaus voi vaihtua oikeuslääketieteelliseksi, jos sen aikana herää epäilys, että kuolemaan liittyykin rikos tai tapaturma. Tällöin ruumiinavaus keskeytetään ja vainaja lähetetään oikeuslääketieteelliseen tutkittavaksi. Kettunen kertoo, että hänen kohdalleen ei ole vielä sattunut tällaista, mutta kollegalle on.

Ruumiinavauksessa käytettävät työvälineet ovat melko järeitä verrattuna leikkaussalin pieniin veitsiin. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Esimerkkitapaus voisi olla sellainen, että kaulaa avatessa huomataan, että vainajan kaularanka on murtunut, eikä esitiedoissa ole ollut mainintaa kaatumisesta tai muusta vastaavasta. Tällöin patologi keskustelee oikeuslääkärin kanssa, onko syytä tehdä oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus.

Opiskelu tapahtuu ruumiinavaussalissa

Katja Kettunen päätyi obduktiopreparaattoriksi osittain sattumalta. Hän oli lähihoitajana työskennellyt jo vähän kaikkialla ja pohti työuransa seuraavaa suuntaa. Hän kuuli, että voisi erikoistua obduktiopreparaattoriksi lähihoitajan pohjatutkinnolla ja päätti soittaa Pohjois-Karjalan keskussairaalan obduktio-osastolle, että pääsisikö tutustumaan työhön.

– Tutustumisen jälkeen ilmoitin olevani kiinnostunut, jonkin ajan päästä täällä avautui paikka ja minua alettiin kouluttaa, Kettunen kertoo.

Kallosahalla sahataan kalotti auki ja irrotetaan rintalasta. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Valtaosa opinnoista tapahtuu ruumiinavaussalissa, sillä taidon oppiminen vaatii paljon toistoja. Obduktiopreparaattoreita koulutetaan oppisopimuskoulutuksella eli opiskelijalla täytyy olla työpaikka tiedossa. Työhön haetaan harvoin suoraan tekijöitä, joten alasta kiinnostuneen kannattaa kysellä vapautuvia paikkoja oma-aloitteisesti.

Kun patologi on tutkinut elimet, obduktiopreparaattori laittaa ne takaisin vainajan sisään. Rintalasta ja kalotti asetetaan paikoilleen ja vainaja ommellaan kiinni. Hänet pestään vielä huolellisesti ennen kuin viedään takaisin kaappiin odottamaan arkutusta.

Ruumiinavaus kestää keskimäärin kaksi tuntia. Sen lopuksi vainaja ommellaan kiinni, pestään ja laitetaan takaisin kaappiin. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Vainajaa on ajateltava tutkimuskohteena

Katja Kettunen ei vainajia kavahda. Työ ja opiskelu obduktiopreparaattoriksi oli hänen ensikosketuksensa kuolleisiin, vaikka aiemmin työvuosia oli kertynyt myös hoitokodeissa. Hänen omalle kohdalleen ei ollut sattunut kenenkään menehtymistä.

Yhden kerran hän muistaa, kun oli laittamassa vainajaa arkkuun ja nosti tämän kättä niin vainajan keuhkoista kuului rohahdus. Kuolleen ihmisen keuhkoihin jää yleensä ilmaa, joka voi sieltä jossain vaiheessa poistua.

– Silloin vähän säikähdin ja pudotin vainajan käden käsistäni, että hui, mitä tapahtui, Kettunen kertoo.

Pohjois-Karjalan keskussairalaan ruumiinavaus sali remontoitiin reilu vuosi sitten. Uudessa salissa ruumiinavauspöytää saa säädettyä jokaiselle obduktiopreparaattorille sopivaksi. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Ruumiinavaukset eivät jää myöskään kummittelemaan mieleen. Vainajaa on osattava ajatella tutkimuskohteena.

Herkkä hetki voi olla, kun ruumiinavauspöydällä on vauva. Siinä hetkessä hän kuitenkin ennemmin ajattelee, kuinka tärkeää työtä hän tekee, jotta vauvan omaiset saavat selityksen pienokaisen menehtymiselle esimerkiksi tilanteessa, kun vauva on menehtynyt kohtuun täysillä raskausviikoilla ja tutkimuksissa kaikki on ollut hyvin.

– Tätä työtä ei pysty tekemään, jos näitä kaikkia tilanteita kantaisi mukanaan, Kettunen toteaa.

Obduktiopreparaattorin työnkuvaan kuuluu ruumiinavausten lisäksi ruumishuoneen arki. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Työssä kohtaa muutakin kuin vainajia

Obduktiopreparaattorit pyörittävät ruumishuoneen arkea ruumiinavausten lisäksi ja mielikuvista poiketen työssä ollaan paljon tekemisissä myös elävien ihmisten kanssa. Kettusen mielestä omaisten kohtaaminen on yksi tärkeimmistä työn osista ja sen takia hyvät sosiaaliset taidot ovat keskeinen osaamisalue.

– Pitää osata lukea, miten omainen haluaa, että häntä lähestytään. Toiset haluavat puhua ja kaipaavat lohdutusta ja toiset taas käsittelevät mieluummin itsekseen, Katja Kettunen sanoo.

Vapaa-ajalla Katja Kettunen viihtyy perheen ja ystävien kanssa. Harrastuksiin kuuluu koiran kanssa lenkkeily sekä elokuvat ja sarjat. Omasta kropasta on myös pidettävä huolta, koska obduktiopreparaattorin työ on hyvin fyysistä. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Päivittäisiin tehtäviin kuuluu muun muassa puhelimitse tai paikan päällä omaisten kohtaaminen ja neuvominen, vainajien vastaanottaminen tai hautureiden kanssa arkuttaminen. Lisäksi preparaattorit huoltavat ja teroittavat itse ruumiinavauksessa käytettävät instrumentit.

– Koskaan ei voi oikeastaan ennalta tietää, millainen päivä on luvassa. Joinain päivinä voi tulla monta vainajaa, toisina taas on hiljaisempaa, Kettunen kuvailee.

