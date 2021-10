Lappajärven laaja koronatartuntojen ketju sai alkunsa lasten yökoulusta: "Emme halua syyllistää ketään"

Pienessä eteläpohjalaiskunnassa on viikon kuluessa todettu 55 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen ketju sai alkunsa 4.– 6.-luokkalaisten yökoulusta. Seinäjoen keskussairaalassa on ollut hoidettavana useita nuoria koronapotilaita.

Valtaosa Lappajärven tartuntaketjun koronavirustartunnoista on jäljitettävissä yökouluun, joka järjestettiin yhteiskoulun 4.–6. -luokkalaisille torstaina ja perjantaina lokakuun 14. ja 15. päivä. Seuraava viikko oli syyslomaviikko.

Pienessä kunnassa Etelä-Pohjanmaalla on todettu viikon aikana 55 koronavirustartuntaa. Kunnan alueella ilmaantuvuusluku on peräti 1 706 sataatuhatta asukasta kohden.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli siirrytty koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen saman viikon maanantaina 11. lokakuuta. Lappajärven vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttilan mukaan yökoulun järjestäminen tuntui silloin turvalliselta.

– Tilanne oli silloin erilainen kuin se on nyt kymmenen päivää myöhemmin. Emme halua syyllistää ketään. Tämä on maailmanlaajuinen pandemia, ja koulut ovat olleet puolitoistavuotta rajoitetussa toiminnassa.

Anttilan mukaan täytyy ottaa huomioon, että yökoulu on alkanut torstai-iltana. Viisi päivää sitä ennen Etelä-Pohjanmaa oli vielä perustasolla.

– En tiedä olisiko koulun johdon pitänyt Nyrkkiä paremmin osata arvioida tilannetta ja että se on menossa näin huonoon suuntaan. Jos koulun johdosta olisi saman viikon keskiviikkona kysytty pandemiajohtoryhmältä, niin ehkä asia olisi ottanut harkintaan. Jälkeenpäin on helppo sanoa, että pandemiaryhmä olisi yökoulun järjestämisen kieltänyt.

Koronaepidemian aikana luokkien ryhmähenkeä ei ole paljon päästy kehittämään, Anttila painottaa.

– Tällaisiin asioihin täytyy myös kiinnittää huomiota. Nyt sattui käymään näin.

Epidemia on viime päivinä kuormittanut merkittävästi alueen sairaalaa. Osastonylilääkäri Raimo Jokisalo kertoi tiistaina, että sairaalahoidossa on tällä hetkellä kolme alle 20-vuotiasta. Heistä nuorin on 12.

