Mikä ihme on metaversumi, jonka mukaan Facebook nimesi itsensä uudelleen? "Elät siinä jo nyt", sanoo asiantuntija

Metaversumi on kuin digitaalinen huntu, joka laskeutuu todellisuuden päälle. Kuva: Miia Anttila / Yle

Teini istuu huoneessaan rähjäisessä hökkelikylässä ja vetää vr-lasit silmilleen. Äkkiä hän on aivan toisen näköinen ja aivan toisaalla. Hän ajaa autoa, taistelee ja tanssii virtuaalisessa todellisuudessa.

Fyysisesti teini istuu yhä rähjäisessä hökkelikylässä. Virtuaalimaailmassa seikkailee hänen digitaalinen avatarensa.

Tapahtumat ovat Ready Player One -elokuvasta. Ne summaavat, mitä viime aikoina uutisotsikoihin noussut metaversumi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa.

Sana nousi esiin, kun Facebook ilmoitti pestaavansa Eurooppaan kymmenentuhatta uutta työntekijää metaversumin kehittäjiksi. Torstaina somejätti kertoi, että sen uusi nimi on Meta.

Moni hieraisi silmiään. Mikä ihmeen metaversumi?

Se on paljon muutakin kuin Ready Player One -elokuvan virtuaalitodellisuus.

Oikeastaan se on jo meille kaikille tuttu paikka.

– Sinä elät jo nyt metaversumissa, sanoo strategia- ja muutosviestinnän johtaja Olli Sirén konsulttiyhtiö Milttonista.

Kartta silmälaseissa ja kerrostalon kokoisia hologrammeja

Avaat karttasovelluksen älypuhelimeesi ja laitat napin korvaasi. Applikaatio kertoo sinulle ihmisäänellä, mistä pitää kääntyä, jotta pääset määränpäähäsi. Olet metaversumissa.

Soitat videopuhelun ystävällesi. Lisäät videokuvaasi vaikkapa hassuja virtuaalisia asusteita. Olet metaversumissa.

Osallistut työpaikan etäpalaveriin videoyhteydellä. Laitat yllesi digitaalisia meikkejä ja vaihdat videokuvan taustanäkymää. Olet jälleen metaversumissa.

Räppäri Travis Scott esiintyi supersuositussa Fortnite-nettipelissä digitaalisesti (siirryt toiseen palveluun) lähes 30 miljoonalle ihmiselle. Katsojat olivat fyysisesti eri puolilla maailmaa, mutta seurasivat konserttia ystäviensä digitaalisessa seurassa. He olivat metaversumissa.

Metaversumi voi tarkoittaa kokonaan erillistä virtuaalista maailmaa tai todellisuuden päälle lisättyjä digitaalisia elementtejä. Kuva: Miia Anttila / Yle

Teknologiayhtiöt kehittelevät parhaillaan laseja, jotka lisäävät virtuaalisen todellisuuden niin sanotun oikean maailman päälle.

Muutaman vuoden päästä saatat saada reittiohjeet laseihin visuaalisena esityksenä oikean katukuvan päälle. Lasit saattavat huomauttaa, että sinulla ja vastaan kävelevällä vieraalla ihmisellä on seitsemän yhteistä kaveria. Ne voivat piirtää silmiesi eteen kerrostalojen kokoisia mainoshologrammeja, kuten Ghost in the Shell -elokuvaversiossa.

Metaversumi ympärilläsi sakenee.

– Mitä pidemmälle metaversumi kehittyy, sitä vaikeampi on erottaa puhdasta kokemusta ja digitaalisen hunnun lävistämää kokemusta maailmasta, Sirén sanoo.

Vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa keskiössä

Metaversumi tarkoittaa siis maailman ja kokemustemme digitaalista värittämistä. Se voi viedä käyttäjänsä kokonaan toiseen maailmaan tai lisätä digitaalisia elementtejä konkreettisen todellisuuden päälle.

– Metaversumi on digitaalisen kehityksen kokemuksellistumista. Palvelut, joita olemme tottuneet käyttämään vaikkapa tietokoneen tai kännykän selaimen tai sovellusten kautta, tulevat osaksi kokemustamme maailmasta, Olli Sirén kuvaa.

Fortnite-pelin kehittäjän Epic Gamesin toimitusjohtajalla on vahva visio metaversumista (siirryt toiseen palveluun). Tim Sweeney kuvaa sitä digitaalisena maailmana, jossa käyttäjä voi hypätä saumattomasti yhdeltä alustalta toiselle. Käyttäjä voisi vaikkapa ensin pelata Fortnitea kavereidensa kanssa ja sen jälkeen siirtyä katselemaan Netflixin elokuvaa saman porukan kanssa.

Metaversumi onkin vahvasti sosiaalinen paikka. Siinäkin mielessä se jatkaa sosiaalisen median jalanjäljissä.

– Lähes kaikki merkittävät digitaaliset ratkaisut välittävät vuorovaikutusta toiseen ihmiseen. Ne tukevat sitä tai pyrkivät siihen väliin, Sirén sanoo.

Digimaailma vaikuttaa jo nyt oikeaan elämään

Metaversumin voi käsittää vieläkin laajemmin. Se tarkoittaa myös sitä, kuinka digitaalinen maailma vaikuttaa oikeaan todellisuuteen.

Vaikutukset näkyvät jo.

Sosiaalisesta mediasta löytyy valtava määrä erilaisia tapoja ilmentää vaikkapa sukupuolta. Sen vuoksi ihmisten on yhä helpompi esittää itseään muutoinkin kuin perinteisten naisten ja miesten roolien kautta. Vähitellen erilaiset itseilmaisun tavat leviävät oikeaan maailmaan.

– Nokian insinöörit, jotka rakensivat matkapuhelinverkkoa 1990-luvulla, eivät varmaankaan ajatelleet luovansa materiaalisia edellytyksiä sille, että 20 vuoden päästä on helpompi ymmärtää itsensä ei-binäärisenä ihmisenä, Olli Sirén sanoo.

Vaikutukset saattavat olla myös poliittisia. Monen mielestä sosiaalinen media esimerkiksi avitti Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentiksi.

– Digitaaliset järjestelmät vaikuttavat siihen, minkälaisia me voimme olla ja minkälaisia elämiä me elämme. Tämä on astetta monimutkaisempi ajatus metaversumista, Sirén summaa.

"Mikä näissä juhlissa on vikana, kun ihmiset hakevat jo takkia naulakosta ja tekevät lähtöä seuraavaan maailmaan?" Olli Sirén

Metaversumi alkaa vaikuttaa myös maapallon luontoon ja sitä kautta esimerkiksi luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Monissa videopuhelupalveluissa voit jo nykyään lisätä itsellesi digitaalisia asusteita. Voit pukeutua hienosti vaikkapa tärkeään palaveriin ilman, että asusi vaatii grammaakaan puuvillaa. Kansainvälisiin kokouksiin ei enää välttämättä kannata matkustaa, mikä vähentää ilmastoa kuormittavia lentokilometrejä.

– Ehkä isoin kysymys on, miten emme pakene aiheuttamaamme planetaarista surunäytelmää digitaaliseen kokemukseen, vaan muutumme elämää ylläpitäväksi lajiksi, Sirén sanoo.

Suuryritysten rooli metaversumissa huolestuttaa

Metaversumin kehittely herättää myös isoja kysymyksiä ja uhkakuvia, kuten teknologinen kehitys yleensäkin.

– Tämä ei ole yksistään mikään utooppisen fantastisen hieno ja positiivinen asia. Tähän sisältyy paljon asioita, jotka pitää ratkaista, Olli Sirén huomauttaa.

Yksi iso kysymys on suurten teknologiayritysten rooli. Ne rakentavat ja hyödyntävät metaversumia pitkälti taloudelliset tavoitteet mielessä.

Facebook ei ole kehitystyössä suinkaan yksin. Metaversumia rakentavat nyt niin sosiaalisen median yhtiöt, peliyhtiöt kuin kryptotalouden toimijatkin.

Ne kalistelevat jo nyt miekkojaan metaversumin hallitsijuudesta. Esimerkiksi Epic Games on joutunut törmäyskurssille Applen ja Googlen kanssa (siirryt toiseen palveluun) Tim Sweeneyn metaversumivisioiden vuoksi. Sweeneyn näkemykset eivät asetu täysin kaupallisiin motiiveihin, vaan hän haaveilee metaversumista, joka ei ole suuryritysten hallinnassa.

Tulevaisuudessa vaikkapa karttapalvelut voivat löytyä laseista. Kuva: Miia Anttila / Yle

Metaversumi herättää myös kysymyksiä esimerkiksi yksityisyydensuojasta. Saavatko älylasit tulevaisuudessa kertoa sinulle, kuinka monta yhteistä kaveria sinulla ja vieraalla vastaantulijalla on? Voivatko vaikkapa kaupat hyödyntää virtuaalilasien pupillien seurantaa hyllypaikkojen suunnittelussa tai hintojen dynaamisessa muuttelussa?

– On meille kaikille parempi, että metaversumista tulee demokraattinen ja sen oikeudet pohjaavat ihmisoikeuksiin ja meidän rooliimme kansalaisina, ei pelkästään kuluttajina. Mikäli jätämme metaversumin vain suuryritysten ja niiden kehittämien tekoälyjen ja algoritmien käsiin, voi kysyä, mikä maailman sitten joskus tulevaisuudessa erottaa Matrix-elokuvien totalitaristisesta painajaisesta, Sirén toteaa.

Hän huomauttaa, että Suomella on hyvät mahdollisuudet ja osaamista osallistua metaversumin kehittämiseen.

– Voisimme pohjoismaisen yhteiskuntaymmärryksen kautta tarjota ei ehkä niin läpensä kaupallista vaan demokraattisempaa ajatusta siihen, miten metaversumi tulee kehittymään. Meidän kannattaa suhtautua arvostavasti kokemukseen, jota pelien parissa paljon viihtyvät nuoret tällä hetkellä kerryttävät.

Todellisuuspako on yhtä vanha kuin ihminen itse

"Ihmiset tulevat tänne sen takia, mitä voivat tehdä täällä. He pysyvät sen takia, mitä voivat olla täällä."

Suurin piirtein näin toteaa Ready Player One -elokuvan päähenkilö esitellessään metaversumia.

Ihmiset ovat aina haikailleet fantasiamaailmoihin. Raamatussa kultakaupunki hohtaa pilvien raossa ja fantasiakirjat marssittavat eteemme joukon mielikuvituksellisia hahmoja ja maailmoja.

– Halu lisätä maailmaa ja todellisuutta on yhtä vanha kuin ihminen itse, Olli Sirén sanoo.

Fantasiat ovat todellisuuspakoa. Reitin eskapismiin tarjoaa myös metaversumi.

Kryptovaluutat houkuttelevat niitä, jotka eivät perinteisessä taloudellisessa järjestelmässä pysty rikastumaan kovinkaan helposti. Sosiaalisessa mediassa voi esitellä vaikkapa sukupuolisuuksia, joiden julki tuominen voi olla oikeassa maailmassa pelottavaa ja vaarallista.

– Todellisuuden portinvartijoille, vallanpitäjille ja oikeastaan meille kaikille tämä esittää kysymyksen, mikä näissä juhlissa on vikana, kun ihmiset hakevat jo takkia naulakosta ja tekevät lähtöä seuraavaan maailmaan, Sirén pohtii.

