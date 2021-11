Suomi rojahti lamaan tasan 30 vuotta sitten – Osaavatko poliitikot ja pankkiirit hoitaa uusinta talouskriisiä yhtään paremmin?

Koronan aiheuttamaa talouskriisiä on pehmennetty valtion velkaantumisella. Se on ollut viisasta, mutta velkalääkkeen käytöllä on rajansa, sanovat laman nähneet talousasiantuntijat.

Työttömien mielenosoitus eduskuntatalon edessä syyskuussa 1993. Työttömiä oli pahimmillaan yli puoli miljoonaa ja työttömyys nousi yli 20 prosenttiin vuoden 1994 joulukuussa. Kuva: Pekka Sipilä / Yle