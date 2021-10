Hollantilainen oikeus: Skyyttien kulta kuuluu Ukrainalle – aarteista tuli kiistakapula, kun Venäjä miehitti Krimin

Hollantilainen vetoomusoikeus on päättänyt, että kokoelma muinaisia kultaesineitä Krimin niemimaalta kuuluu Ukrainan valtiolle.

Esineet olivat näytteillä Hollannissa Allard Piersonin museossa, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan maaliskuussa 2014.

Arvoesineitä ovat vaatineet itselleen niin Ukrainan valtio kuin Venäjän miehittämällä Krimillä sijaitsevat museot.

Allard Piersonin museossa esillä olleesta skyyttien kulta-aarteesta tuli kiistakapula, kun Venäjä miehitti Krimin ja julisti sen osakseen vuonna 2014. Kuva: Bart Maat / EPA

Kokoelmassa on jalokiviä, kypäriä ja huotria. muun muassa skyyttalainen kypärä ja kaulakoriste, jotka molemmat painavat yli kilon. Kokoelmassa on yli 2 000 esinettä.

Ratsastavana soturikansana ja taitavina jousiampujina tunnetut skyytit vaikuttivat Euraasian aroilla noin vuosina 900–200 eaa.

Tuomari Pauline Hofmeijer-Rutten sanoi päätöksessään, että Ukrainan kansalliset kulttuuriedut painavat tapauksessa Krimin museoiden etua enemmän.

– Vaikka museoesineet ovat peräisin Krimiltä ja siten niitä voidaan pitää osana Krimin perintöä, ne ovat osa vuonna 1991 itsenäistyneen Ukrainan valtion kulttuuriperintöä, tuomari päätti.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Katso sisältö Twitterissä

– Me saamme aina takaisin omamme. Skyyttien kullan jälkeen saamme takaisin Krimin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi Twitterissä.

Venäjän presidentin edustaja Dmitri Peskov ei kommentoinut tapausta.

Miehitetyn Krimin johtava poliitikko Sergei Aksjonov piti päätöstä epäoikeudenmukaisena ja laittomana. Hän sanoi, että taistelua esineiden palauttamiseksi Krimin museoihin pitää jatkaa.

Kokoelmassa on yli 2 000 muinaisesinettä. Näyttelyn nimi oli Krimi: Mustanmeren kultaa ja salaisuuksia. Kuva: Bart Maat / EPA

Oikeuskamppailu voi vielä jatkua

Jo alemmassa oikeusasteessa vuonna 2016 hollantilaiselle museolle oli annettu määräys luovuttaa esineet Ukrainan valtiolle eikä neljälle krimiläiselle museolle, jotka olivat antaneet muinaisesineet näytteille.

Päätöksestä voi vielä valittaa Hollannin korkeimpaan oikeuteen.

– Nämä aarteet on kaivettu esiin Krimillä, niistä on pidetty huolta, ne on restauroitu ja ne ovat aina olleet näytteillä Krimillä, museoita edustava asianajaja Rob Meijer sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ukrainaa edustava asianajaja Maarten Sanders sanoi, että Venäjän on vaikea vaatia esineitä omistukseensa, kun niin YK kuin Euroopan unionikaan eivät ole tunnustaneet Krimiä Venäjän osaksi.

Lue lisää skyyteistä:

Skyyttiurho olikin tyttösoturi – Nykytutkimusten tulokset piirtävät uutta kuvaa legendaarisen ratsastajakansan naisista 12.7.2020