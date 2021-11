Sotaisia twiittejä, tuomioilla pelleilyä – some mullisti politiikan, mutta osaako Suomen oikeuslaitos puolustautua, kun sitä kiusataan?

Kaava on nähty viime vuosina niin monta kertaa, että oikeastaan se jo kyllästyttää: poliitikko julkaisee sosiaalisessa mediassa tarkoitushakuisen loukkaavan, harhaanjohtavan tai muuten vain hämmennystä herättävän viestin.

On Turtiainen saanut tuomioitakin. Tuomiota julkisesta kehottamisesta rikokseen hän kuvaili “sulaksi hattuun” niissä porukoissa, joissa hän vaikuttaa.

Oikeudenkäynneistä tuli mainosalusta

On vaikea uskoa, etteivätkö ylimmät vallankäyttäjät ymmärtäisi, että he koettelevat rikoslain rajoja, arvelee rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.

Lähtökohta suomalaisessa ajattelussa on, että kukaan ei käyttäisi rikosoikeutta tällaisilla tavoilla väärin

Pelleilyn ja vakavan rajan hämärtäminen on kuitenkin usein tarkoituksellista poliittista vaikuttamista.

Poliittinen puhe nauttii erityistä sananvapauden suojaa

Huomio on kaikki kaikessa myös kansanedustaja Mikko Kärnälle (kesk.). Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) hän kertoi, että tietää onnistuneensa viestinnässään, jos joku pahoittaa mielensä.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkysellä (ps.) on kolme tuomiota kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, tuorein eli lokakuinen tuomio koski vuoden 2017 kuntavaalikampanjoinnin aikaista some-kirjoittelua.

Vastaus on hankala: kyllä ja ei.

– Lähtökohta suomalaisessa ajattelussa on, että kukaan ei käyttäisi rikosoikeutta tällaisilla tavoilla väärin, sanoo viestintäoikeuden dosentti Helsingin yliopistosta.

– Sananvapauden ytimessä on se, että mitä merkittävämpi viranhaltija ja tai mitä merkittävämpää valtaa poliitikko käyttää, sitä paksumpi nahka kuuluu olla toiminnan arvostelusta tai perusteista eri mieltä olemisesta, Brax sanoo.

Varjonyrkkeilyä oikeuksilla

Se miten politiikasta ja poliittisista vastustajista puhutaan, on kuitenkin mullistunut, kun lähes jokaisella, äänestäjästä kansanedustajaan, on netti ja sometili käytössään.

– Meillä on jo nyt paikallisvaaleissa ja EU-vaaleissa huolestuttavan alhaiset äänestysprosentit, toteaa Tuija Brax.

Esimerkki maalittamisesta on valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen tämän vuoden aikana saama vyöry, joilla yritettiin kumota kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) vastaan nostetetut syytteet kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Syytteet liittyivät Räsäsen homoseksuaaleja koskeviin kirjoituksiin netissä.

Kun korkeassa asemassa oleva poliitikko vetoaa omaan sananvapauteensa, Hyttisen mukaan oleellista on pohtia, onko sanomista tosiasiassa rajoitettu – vai vain oikeutta sanoa loukkaavasti.

Kansanedustajilla on rivikansalaiseen verrattuna moninkertainen mahdollisuus saada asiansa kuuluviin.

Naapuria osattiin kiusata jo vuonna 1920

Jo sata vuotta sitten Suomen laki hahmotti, että ihmisillä on hyvä mielikuvitus, mitä kiusantekoon tulee.

Yhä voimassa oleva laki vuodelta 1920 eli “laki eräistä naapuruussuhteista” kieltää paitsi likavesien kaatamisen, myös aidan rakentamisen, jos sen tarkoitusperänä on pelkästään naapurin haitanteko.

“Jos joku rakentamalla, kaivamalla tai muulla tavoin käyttää oikeuttansa alueeseen sillä tavalla tai sellaisissa oloissa, että toimenpiteen pääasiallisena tarkoituksena ilmeisesti on tuottaa naapurille vahinkoa tai haittaa , olkoon naapurilla oikeus vaatia alue saatettavaksi entiseen kuntoonsa sekä korvaus syntyneestä vahingosta ja haitasta.

– Näitä on aina ollut, naapuririidoissa on käytetty kiusantekoon myös lastensuojeluilmoituksia. Julkisuutta saavissa tapauksissa ne nousevat enemmän keskusteluun, sanoo Neuvonen.

Sata vuotta on kulunut. Pitäisikö hoksata, että aidan rakentamisen lisäksi haitantekoon voi käyttää myös perusoikeuksia, kuten sananvapautta, tai oikeutta tehdä rikosilmoitus?

– Lainsäädäntö on viimeinen keino, koska ne, jotka kokevat, että (laki)muutos kohdistuu heihin, voivat jäädä syvemmälle poteroihinsa tai jopa radikalisoitua, Neuvonen sanoo.

– Paras keino on silti aina pehmein ja matalin eli tässä tapauksessa keskustelun aloittaminen siitä, mitä halutaan julkiselta keskustelulta ja toisaalta minkälaisia äänenpainoja voidaan käyttää.

Korkein oikeus pähkäilee poikkeuksellista tapausta

Lokka on saanut julkisuutta lukuisista solvauksista ja kutsunut itseään "läpällä" eli vitsinä valtakunnan ykkösrasistiksi. Lokakuussa hän sai käräjätuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänellä on samasta rikosnimekkeestä kaksi aikaisempaa tuomioita, joista toinen on lainvoimainen.