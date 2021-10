Sievin valtuusto vetoaa kuntalaisiin koronapiikin ottamisen puolesta – kunnan rokotekattavuus edelleen Suomen alhaisimpia

Sievissä valtuutetut ovat huolissaan kunnan matalasta rokotekattavuudesta ja vetoavat nyt kuntalaisiin koronarokotteen ottamisen puolesta.

Sievin rokotekattavuus on Suomen alhaisimpia. Kunnassa kaksi koronapiikkiä on ottanut tähän mennessä alle puolet (48,6) yli 12-vuotiaista, mikä on kaukana koko maan keskiarvosta. Koko maassa kaksi piikkiä on ottanut 68 prosenttia.

Rokotevastaisuudestaan tunnetussa Luodon kunnassa vastaava luku on 51 prosenttia.

Valtuusto käsitteli asiaa lokakuussa ja vetoaa nyt yksimielisesti kuntalaisiin.

Vetoomuksessa muistutetaan, että otettu rokote suojaa sekä omaa että toisten terveyttä. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ahti Hannula sekä Sievin kunnanjohtaja Kai Korhonen.