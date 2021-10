Kela varoittaa rikollisten lähettämistä Omakannan nimissä olevista sähköposteista – viestin linkkiä ei kannata klikata

Viesteissä on viitattu muun muassa covid-19-sertifikaattiin ja koronarokotustodistukseen. Kyseessä on huijaus, jonka tarkoituksena on tietojenkalastelu.

Omakannan näköisille huijaussivuille houkutellaan nyt sähköpotien avulla, Kela varoittaa. Kuva: Ilkka Klemola / Yle