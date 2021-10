"Kyllä tässä rupeaa vaalien läheisyys näkymään" – puolueiden aluepomot arvioivat toistensa politiikkaa

– No kyllä tässä rupeaa vaalien läheisyys näkymään. Puolueet lähtevät profiloitumaan ja hakemaan mediatilaa. Se on toisaalta ymmärrettävää, sanoo Pirkanmaan SDP:n puheenjohtaja Roope Lehto (sd.).

SDP ja Keskusta ovat viime viikkoina julkisestikin ottaneet yhteen niin poliisien kuin kulttuurin ja muiden veikkausvoittovaroista rahoitettavien alojen määrärahoista.

Myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) virka-asunnollaan järjestämät jatkot ja pop-tähtien kestitseminen ovat olleet otsikoissa. Vain päiviä kokoontumisen jälkeen kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) ilmoitti kulttuurialan leikkauksista, jotka sittemmin peruttiin.

Ajoitus oli hallituksen kannalta huono. Kurvisella oli myös tiedossa, että kulttuurialan leikkausten käsittely oli vielä kesken.

– Jos näin leikkimielisesti sanon niin pääministeri Marin voisi seuraavaksi kutsua saunottelemaan hallituskumppanit ja keskustella miten asioita hoidetaan yhdessä ja miten luotetaan toisiin, Roope Lehto tuumii.

Aluevaalit järjestetään tammikuun lopussa. Pirkanmaan Keskustan puheenjohtaja Tuukka Liuha (kesk.) näkee demareiden toiminnassa vaalien lähestymisen merkkejä. Yli 20 demarikansanedustajaa ehdottaa miljardiluokan eläkkeiden korotusta.

– Jokainen, joka on eläkelausuntoja huomannut niin näkee, mistä siinä on kyse. Kulttuuririennossakin on ollut sellaista otetta, että on lähdetty vähän sinne vaalivaihteelle. Mukavia asioita on ihan valtavasti, mutta kyllä se haaste on siinä, että pysymme realismissa, mitä me pystymme oikeasti tarjoamaan.

A-studion toimittaja Pasi Peiponen kysyy Tuukka Liuhalta, mikä demareissa ja heidän politiikassa jurppii.

– Kun näitä poukkoilevia lausuntoja ja päivityksiä ja tällaisia julkisuussäätöjä tuli, niin kyllä juuri ne ottavat tässä politiikassa koville. Ja ei ole miellyttävää, jos asioista, jotka on sovittu, lähdetään säätämään. Yhteistyön reunaehdot ovat kuitenkin pohjimilltaan siellä hallitusohjelmassa ja näissä sovituissa asioissa.

Keskustan Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Tuukka Liuha muistuttaa, että puolue on asettanut selkeät ehdot hallitustyöskentelylle.

Roope Lehto pitää kovaa julkista nokkapokkaa oireena ongelmista.

– Jos syntyy tällaisia tilanteita, joissa esimerkiksi Kurvisen ja Marinin välille tuntui syntyneen ja sitten niitä jouduttiin puimaan aika julkisesti ja aika kovaakin. Kyllä silloin on jotain pielessä siinä yhteiselossa. Ja siihen ei löydy mitään muuta keinoa kuin käydä se keskustelu.

– Jos hallituksen sisällä ei pysty keskustelemaan kaikista asioista, siitä tulee se ongelma. Ei siitä, että ollaan eri mieltä, Lehto arvioi.

Lehto ei kuitenkaan usko, että aluevaalien tulos vaikuttaisi hallituspohjaan.

– En halua uskoa siihen, että jos jollain puolueella menee huonosti yksissä vaaleissa niin lähdetään tekemään kovin repiviä johtopäätöksiä esimerkiksi hallituksessa olon suhteen.

Myöskään Tuukka Liuha ei nosta aluevaalimenestystä hallituksessa pysymisen kannalta merkitykselliseksi. Sen sijaan hallitusohjelmassa pysymisen kylläkin.

–Me olemme punamultahallituksessa, jonka hallitusohjelmaa me olemme olleet tekemässä. Olemme asettaneet selkeät ehdot, millä ehdoilla olemme siinä mukana. Me pidämme sanastamme kiinni ja olemme siinä mukana. Sitten jos nämä pettävät, sitten myös yhteistyö päättyisi.

Tiistai-illan A-studion voit katsoa täältä. Studiovieraina entinen pää- ja valtiovarainministeri, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) ja kansanedustaja Niina Malm (sd.).