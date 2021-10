Laiton koiranpentubisnes kukoistaa Suomessa ja muualla Euroopassa – ulkomaisen paperittoman koiran riskinä vaaralliset taudit

Pentubisnes on tunnustettu ongelma Suomessa ja Euroopassa. Ostaja voi tahtomattaan tukea laitonta pentutehtailua, ellei ole tietoinen pennun taustoista.

Korona-ajan koirabuumi on lisännyt laitonta koirabisnestä Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Viranomaiset varoittavat, ettei kaupantekoon kannata lähteä, mikäli siihen liittyy jotain hämärää tai epäselvää.

Koiran hankinnan yhteydessä myyjältä tulisi pyytää koiran terveystodistus. Tämä koskee myös rescuekoiria eli koiria, jotka on sijoitettu uuteen kotiin kodittomuuden jälkeen.

– Jos kaupantekoon liittyy jotain hämärää, peruminen tulisi tehdä heti ensimmäisen kontaktin yhteydessä, ei vasta hellyttävän pennun äärellä, varoittaa Etelä-Suomen aluehallintaviraston läänineläinlääkäri Sari Haikka Ylen Radio Suomen Päivän lähetyksessä keskiviikkona.

Hänen mukaansa olisi hyvä, että ostaja voisi seurata koiran kasvatusta jo ennen ostopäätöstä. Myyjä pitäisi pystyä identifioiman, sillä monet epärehellistä kauppaa tekevät käyttävät nimimerkkejä ja vaihtuvia prepaid-liittymiä.

Maksamisessa tulisi välttää käteiskauppaa.

– Jos tämä ei sovi myyjälle, täytyy vain kasvattaa omaa mielenlujuutta ja perua kauppa. Lisäksi on syytä tehdä ilmoitus viranomaisille, joita ovat verohallinto, Tullin talousrikostutkinta, poliisi ja eläinlääkintäviranomaiset, Haikka ohjeistaa.

Koiran hankkimiseen ulkomailta houkuttelevat Haikan arvion mukaan pentujen kova kysyntä ja saatavuusongelmat sekä hinta.

– Kyse on elävästä eläimestä, joka elää keskimäärin kymmenen vuotta. Koira on myös perheenjäsen, joten jokaisella pitäisi olla malttia ja kiinnostusta perehtyä sen alkuperään ja ryhtyä vastuulliseen ostotapaan, Haikka sanoo.

Etelä-Suomen aluehallintavirastossa työskentelevä Haikka saa tiedon eläinlääkäriltä, mikäli vastaanotolle tulleen koiran paperit eivät ole kunnossa. Vastaan tulee usein huonomuistisia omistajia.

– Kysyttäessä ei muisteta noutopaikkaa ja myyjäkin on epäselvä.

Tuntemattoman alkuperän riskinä ovat vakavat taudit

Koirien tuontiin voi liittyä riski uusista taudeista, joista osa on riski myös ihmiselle. Keskiviikkona uutisoitiin, että Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa koiran kielimatotartunta.

– Tuontikoirista on selkeästi suurempi riski saada myös ihmisiin tarttuvia tauteja kuin kotimaassa. Meillä on onnekas tilanne, sillä asumme pohjoisessa ja täällä on hyvä valvonta, Haikka sanoo.

Lakisääteisesti velvoitetaan valvomaan kahta vaarallista tautia, vesikauhua eli rabiesta ja ekinokokki heisimatoja. Erityisesti kulkukoirina eläneillä koirilla on voinut olla kontakteja luonnonvaraisiin rabiesta kantaviin eläimiin.

Koirilla voi olla muitakin haittaa aiheuttavia tauteja, joten Haikka suosittelee testejä, vaikka niitä ei laissa vaadittaisi.

– Rescuejärjestöt ovat järjestäytyneet ja niillä on sertifiointi. Se on hyvä toimintatapa. Järjestöt suosittelevat tutkimuksia, joita pitää tehdä ja tekevätkin niitä, Haikka sanoo.

Koirilta tulisi esimerkiksi tarkastaa ilmoitetun rokotteen synnyttämät vasta-aineet. Testi osoittaa, onko rokote toiminut ja nostanut yksilön vasta-aineet suojaavalle tasolle.

Torjunta tehokkainta rajalla

Suomeen tuodaan ulkomailta satoja koiria vuodessa. Taloudellisesti mitattuna järjestäytynyt pentukoirien kuljettaminen on kolmantena aseiden ja huumeiden salakuljetuksen jälkeen.

Kansallinen eläintautilaki antaa tullille toimivallan tutkia ja seurata pentujen kuljetuksia rajalla sekä tarvittaessa antaa sanktioita.

Tautivalvontaan tulisikin Haikan mukaan keskittää resursseja rajalle.

– Jotta valvonta olisi tehokasta ja tarkoituksenmukaista, sen tulisi tapahtua rajalla. Jos ilmenee ongelmia, voidaan aloittaa sanktiointi ja esitutkinta, tilanteet etenevät jouhevasti ja nopeasti. Kun pennut tulevat sisämaahan, tilanne monimutkaistuu, Haikka sanoo.

Ruotsin tullilaitos kertoi helmikuussa, että tuontikoirien määrä on lisääntynyt rajalla ja rikolliset ovat yhä kiinnostuneempia salakuljetuksesta.

– En näe mitään syytä, etteikö meillä Suomessa olisi sama tilanne, Haikka toteaa.

Haikka lähettää viestin myös verohallintoon.

– Uskallan väittää, että pentukaupasta valtaosa on pimeää käteiskauppaa, joten verotettavaa on.

