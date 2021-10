Yläkoululaiset laittoivat kuntoon ison leirikeskuksen – vastenmieliseltä tuntui vain vessojen pesu

Kuivuneet lehdet saavat kyytiä, kun 14-vuotias Roope Litmanen jynssää katuharjalla soutuveneen pohjaa. Lappenrantalainen nuorukainen on ensimmäistä kertaa veneenpesuhommissa.

Veneen puhdistuksen lisäksi Litmasen syysloman alkupäiviin on mahtunut myös esimerkiksi halkojen hakkaamista ja vesien kantoa ulkosaunalle. Tekemistä on riittänyt, sillä siivottavana on kokonainen leirikeskus ja sen pihapiiri.

– Tämä kuulosti kivalta ja niin se on ollutkin, Litmanen toteaa.

Yksin töitä ei ole tarvinnut huhkia, sillä Litmasen kanssa siivoamassa on ollut kahdeksan muun nuoren porukka.

Korona-aikana lasten ja nuorten leirit ovat olleet pannassa ympäri Suomea. Nyt esimerkiksi harrasteleirejä on jälleen pystytty järjestämään, ja niinpä Lappeenrannan nuorisotoimi palkkasi nuoret siivoushommiin pitkän tauon jälkeen.

Sekä nuoret että ohjaajat ovatkin olleet innoissaan päästessään jälleen nauttimaan leirielämästä.

Roope Litmanen (oik.) puhdisti ensimmäistä kertaa soutuvenettä nuorisotoimen leirillä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Ensimmäinen kosketus työelämään

Yläkouluikäisille suunnattu leiri järjestettiin Asinsaaren leirikeskuksella Lappeenrannan naapurikunnassa Taipalsaarella. Kiinnostus leiriä kohtaan oli huipussaan, sillä leirille haki töihin kolmisenkymmentä lappeenrantalaisnuorta. Heistä pääsi mukaan yhdeksän arpomalla valittua onnekasta.

– Nuoret ovat todella isossa roolissa siinä, että saamme pidettyä leirikeskuksen kunnossa, kertoo yksi leirin ohjaajista, Lappeenrannan etsivä nuorisotyöntekijä Anni Tahvanainen.

Tahvanaisen mukaan ideana on, että nuoret pääsevät opettelemaan työelämän taitoja ja viettämään vapaa-aikaa hyvässä porukassa.

– Tämä on monelle ensimmäinen työelämän kosketus, sanoo Tahvanainen.

Anni Tahvanaisen mukaan nuoret ovat olleet niin nohevia, että välillä ohjaajat ovat joutuneet ihan miettimään, mitä työtä seuraavaksi löytyisi. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Mieluisimpia tehtäviä leirillä ovat Tahvanaisen mukaan saunan lämmitys ja puiden hakkaaminen. Hän onkin mielissään siitä, miten reippaita ja aktiivisia nuoria leirille on valikoitunut.

– Vessojen pesu on sellainen, että sinne ei ole isoa yleisöryntäystä, mutta he kyllä napakasti tarttuvat siihenkin tehtävään.

Ilmaiseksi kolmipäiväisellä leirillä ei tarvitse työskennellä, sillä nuorille maksetaan työstä 6,50 euron tuntipalkkaa. Kolmen päivän työstä nuorten taskuun kilahtaa hieman alle sata euroa.

Pitkät perinteet

Nuorisotoimen työleirillä on pitkät perinteet Lappeenrannassa.

–Nuorisotoimi on järjestänyt leirejä 1950-luvulta lähtien.Aluksileirit kestivät 14 vuorokautta ja mukana oli jopa 40 poikaa. Kun tytöt otettiin mukaan leireille, villiksi muttunut meno rauhoittui, kertoo Lappeenrannan kaupungin nuoriso-ohjaaja Tuija Pasanen.

Sittemmin leirit ovat kutistuneet kymmeneen päivään ja lopulta kolmen päivän mittaiseksi rupeamaksi. Nyt kaupungin kolmesta leirikeskuksestakin jäljellä on enää yksi.

Kun varsinaisia leirejä ei pystytty koronan takia pitämään, nuorisotoimi järjesti lyhyitä päivän kestäviä työpajoja nuorille. Silloin nuoret tuotiin linja-autolla muutamaksi tunniksi siivoamaan leirikeskukselle, minkä jälkeen he palasivat illaksi kotiin.

Sekä Anni Tahvanainen että Tuija Pasanen pitävät leirimuotoa mielekkäämpänä kuin yhden päivän työpajaa.

– Tässä ei tule kiireen tuntua. Lisäksi leiri on aina eräänlainen prosessi, jossa tutustutaan ja ollaan yhdessä, Pasanen pohtii.

Nuoret valmistivat leirillä itse myös omat ruokansa. Tiistaina lounaaksi oli tomaatti- ja kasvissosekeittoa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Myös Roope Litmanen suosittelee syystyöleiriä muille nuorille, sillä leirillä on hänen mukaan helppo ansaita omaa taskurahaa. Litmanen ei vielä tiedä, mihin aikoo ansaitut rahat käyttää.

– Toinen puoli menee säästöön ja toinen käyttöön, hän pohtii.

Litmanen ei ole huolissaan siitä, että syysloma kuluu työskennellessä.

– Ei tämä kuitenkaan niin rankkaa työtä ole ja kyllä loppuviikosta jää aikaa lomailuunkin.