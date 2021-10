Suomalaisfirma kehitti rokotteista mobiilipelin, Maailman terveysjärjestö lähti mukaan – "Pelit auttavat ymmärtämään monimutkaista tietoa", sanoo WHO:n digijohtaja

Jyväskyläläisfirman luoma peli pyrkii vähentämään koronavirukseen liittyvää väärää tietoa ja rokotevastaisuutta. Maailman terveysjärjestö WHO on lähtenyt mukaan pelin kampanjointiin.

Jyväskyläläisen pelifirman toimistossa käy kuhina. Terveys- ja tiedepeleihin erikoistunut Psyon Games on kehittänyt mobiilipelin, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa koronaviruksesta ja rokotuksen hyödyistä. Maksuton Antidote COVID-19 -mobiilipeli tuli markkinoille viikko sitten tiistaina.

Start up -firmalla on taustaa rokotepeleistä. Edellisen, rokoteviestinnän tarpeisiin kehitetyn Antidote-nimisen pelin kehittäminen alkoi vuonna 2017.

– Antidote-peli sai inspiraationsa Olipa kerran elämä -sarjasta, jota rakastin pienenä. Koronan yltyessä keväällä 2020 tajusimme, että seuraavaksi on tartuttava koronavirukseen, kertoo Psyon Gamesin toimitusjohtaja Olli Rundgren.

Sitten alkoi kymmenhenkisessä start up -firmassa tapahtua. Antidote-peli sai puolessatoista vuodessa jatkoa. COVID-19 -pelissä logiikkaa pysyi samana: pelaaja rakentaa torneja, jotka esittävät erilaisia immuunijärjestelmän soluja.

– Peli on interaktiivinen, ja pelaaja pääsee vaikuttamaan, että miten bakteereja ja viruksia kukistetaan. Samalla ymmärtää, miten rokotteet toimivat osana ihmisen immuunijärjestelmää, sanoo operatiivinen johtaja Valtteri Lahti.

Pelillä taisteluun pandemiaa vastaan

Mobiilipeli on suunnattu 13–40 -vuotiaille eli ikäryhmälle, jossa on vähiten rokotettuja. Vaikka rokotekattavuus on globaalisti noussut, on myös huolestuttavia merkkejä esimerkiksi nuorten passiivisuudesta rokotteen ottamisessa.

– Kyse ei ole varsinaisesta rokotevastaisuudesta, vaan enemmän siitä, ettei nähdä tarvetta ottaa rokotetta. Kuitenkin kaikkien panos on tärkeä, sanoo Rundgren.

Psyon Gamesin perustaja on entinen pokeriammattilainen. Olli Rundgren näkee pokerin pelaamisessa ja pelifirman pyörittämisessä paljon samoja elementtejä. Tiedepeleistä hän saa kuitenkin enemmän tyydyttävää sisältöä elämäänsä. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Maailman terveysjärjestö WHO on lähtenyt Psyon Gamesin yhteistyökumppaniksi globaalisti, kuten myös rokotusliittouma Gavi. WHO tarkistutti Antidote COVID-19-mobiilipelin faktat etukäteen.

Myös niissä maissa, joissa COVID-19-rokotteita on hyvin saatavilla, rokotekeskustelussa on mukana paljon väärää informaatiota. Se vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuvat rokotuksiin ja haittaa terveydenhoidon ponnisteluita.

– Mobiilipelit, kuten Antidote COVID-19, auttavat ihmisiä ymmärtämään virukseen liittyvää monimutkaista tieteellistä informaatiota ja se auttaa ihmisiä torjumaan väärää informaatiota, sanoo tiedotteessa Andy Pattison, joka vastaa WHO:ssa digitaalisista kanavista.

Lisätutkimuksia viihdepelien vaikutuksista

Oppimispelien hyödyistä on olemassa paljon tutkimustietoa. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, vaikuttavatko viihteellisemmät pelit ihmisten käytökseen.

Pelit ovat kehittyneet tutkijan mukaan tiedon ja vaikuttamisen välineenä.

– Pelien kehittyessä myös niiden potentiaali laajentaa pelaajan maailmankuvaa on lisääntynyt. Pelit voivat parhaimmillaan haastaa pelaajan pohtimaan eettisiä kysymyksiä, moraalisia valintoja sekä näyttämään pelaajalle omien valintojen seurauksia, sanoo tutkija Henri Lahti Jyväskylän yliopistosta.

Valtteri Lahden mukaan pelin läpimurrossa on paljolti kyse siitä, että jaksetaanko vielä kerran kiinnostua koronarokotteesta. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Psyon Games on käynnistämässä tutkimushanketta Jyväskylän yliopiston kanssa viihdepelin vaikutuksista pelaajan käyttäytymiseen. Tutkimusasetelma on hankala.

– Viihteen vaikutus ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen vaatii monentasoisia tutkimuksia. Me pyrimme löytämään vastaukset, koska olemme kehittämässä uutta viestintätapaa, kertoo operatiivinen johtaja Valtteri Lahti.

Pelistä tähdätään superhittiä

Pelifirma on luonut yhdessä WHO:n kanssa korona-aiheisen terveyskampanjan, jonka markkinoinnissa se saa käyttää järjestön logoa. Psyon Gamesille se on jättipotti monessakin mielessä.

– Se mahdollistaa paljon laajemmat operaatiot kuin meidän kymmenen hengen porukka pystyisi. Kun näin iso kumppani katsoo, että työmme on vakuuttavaa, se lisää myös paljon uskottavuutta, sanoo Valtteri Lahti.

Pelillä pyritään taistelemaan rokotevastaisuutta vastaan, mutta tavoitteena on myös saada siitä kansainvälinen hitti.

Suomesta Psyon Games on saanut kumppanikseen muun muassa Unicefin, Lääketeollisuus ry:n ja Apteekkariliiton. Yritys toivoo myös valtion lähtevän kampanjaan mukaan. Tavoitteet ovat korkealla.

– Jossain vaiheessa maalailtiin, että tämä kampanja saavuttaisi miljardi näyttöä ja peli 100 miljoonaa latausta. Se on hyvin saavutettavissa ja voidaan saavuttaa vielä paljon isompikin porukka, kertoo Olli Rundgren.

