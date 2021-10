Osuuskunta KPY selvittää listautumista Helsingin Pörssin First North -markkinapaikalle

Kuopiolainen Osuuskunta KPY selvittää mahdollisuutta listautua Helsingin Pörssin eli Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle. KPY käynnistää selvityksen yhtiön listautumiskyvykkyydestä.

Osuuskunnan mukaan listautuminen mahdollistaisi luotettavan ja joustavan KPY:n osuuksien kaupan ja antaisi omistajille myös mahdollisuuden seurata osuuksien arvoa nykyistä paremmin. Listautuminen voi olla mahdollista aikaisintaan ensi vuoden ensimmäisen puoliskon loppupuolella.

Mahdollisesta listautumisesta päättää KPY:n edustajisto. Aiemmin osuuksien ainoa julkinen kauppapaikka oli Privanet, jonka toiminta keskeytyi viime kesänä.

Osuuskunta KPY:llä on noin 20 000 omistajajäsentä, joista suurin osa asuu Kuopion alueella. Pienomistajissa on paljon perheitä, joilla oli aikoinaan KPY:n puhelinosake, joka on sittemmin muutettu KPY:n osuuksiksi.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 328 miljoonaa euroa ja sen omistusyhtiöissä oli noin 2500 työntekijää.

Konserniin kuuluvat IT-palveluita tuottava Enfo, sähkö- ja tietoverkkoyhtiö Voimatel, kuntoutus- ja asumispalveluja tuottava Vetrea Terveys sekä KPY Novapolis, jolla on kiinteistöjä Kuopion Savilahdessa. KPY on myymässä Vetrea Terveys Oy:n osakekannan Mehiläiselle, mutta kauppa edellyttää vielä Kilpailuviraston hyväksyntää.

KPY on julkaissut myös uuden, kahteen osaan jakautuvan strategian. Toisessa osassa KPY ryhtyy sijoittaman kasvu- ja arvoyhtiöihin, muun muassa perhe- ja yrittäjätaustaisiin, jo liiketoiminnan alkuvaiheen ohittaneisiin yhtiöihin.

Toinen osa strategiaa on kehittää Kuopion Savilahdessa sijaitsevaa kiinteistöyhtiö KPY Novapolista työ- ja opiskeluympäristönä.