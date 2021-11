Nordea ja OP patistelevat asiakkaitaan luopumaan jäljellä olevista pankkikirjoistaan – muistoesineiksi niitä ei mielellään anneta edes mitätöityinä

Muun muassa Nordea on patistellut asiakkaitaan luopumaan pankkikirjoista.

Muun muassa Nordea on patistellut asiakkaitaan luopumaan pankkikirjoista. Kuva: Jarmo Koponen / Yle

Nordea on lähettänyt muutamalle kymmenelle tuhannelle asiakkaalleen kirjeen, jossa se sekä kehottaa palauttamaan pankkikirjan että lopettamaan tilin. OP on ilmoittanut irtisanovansa säästökirjallisia tilejä.

Maksukorteista, verkkopankeista ja mobiilimaksamisesta huolimatta pankkien asiakkailla on yhä kymmeniä tuhansia tilejä, joiden käyttöväline on perinteinen pankkikirja.

Siis anteeksi, nuoremmille polville tiedoksi, tiedättehän nämä, noin pienen älykännykän kokoiset mutta ohuemmat, parikymmenlehtiset, usein tekonahkakantiset pikku kirjat. Niiden kanssa mentiin asioimaan pankin tiskille, kun haluttiin tallettaa, nostaa tai maksaa laskuja.

Vaikka useimmat pankit ovat jo vuosien ajan pyrkineet pääsemään niistä eroon, ovat muun muassa Nordea ja OP-ryhmä kuluvana vuonna vauhdittaneet pankkikirjallisten tilien alasajoa kirjeitse.

Nordea on kirjeissään kehottanut pankkikirjallisia asiakkaitaan palauttamaan pankkikirjan, siirtämään varat toiselle tilille ja lopettamaan tilin.

– Niitä on joitakin kymmeniä tuhansia, eli mistään merkittävästä määrästä ei ole kyse. Valtaosa tileistä on hyvin pienisaldoisia, eli puhutaan 50 eurosta alaspäin, sanoo Nordean päivittäispalveluista vastaava kehitysjohtaja Jonna Pesonen.

Nordea jatkaa myös ensi vuonna toimia vastakirjojen keräämiseksi, sanoo päivittäispalveluista vastaava kehitysjohtaja Jonna Pesonen. Kuva: Nordea

OP-ryhmässä toimenpiteiden kohteena ovat olleet etenkin säästötilit.

– Me olemme lähettäneet asiakkaille, joilla on vielä ollut säästötili käytössä, elokuussa säästötilin irtisanomiskirjeen. Asiakkailla on ollut ennen marraskuuta aikaa toimia. Eli asiakkaat voivat palauttaa säästökirjan ja ohjata säästötilillä olevat varat toiselle tilille, kertoo OP-ryhmän tileistä ja päivittäisasioinnista vastaava johtaja Noora Heikkinen.

Heikkisen mukaan OP-ryhmän osuuspankeissa pankkikirjallisia tilejä on jäljellä yhteensä noin runsaat kymmenen tuhatta. Määrä on varsin pieni, sillä kaikkiaan muita tilejä on yhteensä pitkälti yli viisi miljoonaa kappaletta.

Sekä Nordeassa että OP-ryhmässä suuri osa pankiltaan postia saaneista on jo toiminut.

Osuuspankeissa pankkikirjallisia tilejä on jäljellä noin runsaat kymmenen tuhatta, kertoo OP-ryhmän tileistä ja päivittäisasioinnista vastaava johtaja Noora Heikkinen. Kuva: OP

Mutkikkaammaksi rahojen saaminen on kuitenkin voinut muuttua silloin, jos säästökirja ei olekaan ollut asiakkaalla tallessa. Tuolloin varojen nostamiseen oikeuttava kirja on pitänyt kuolettaa, mikä vie aikaa ja on myös asiakkaalle maksullinen toimenpide.

Kuoletukseen kuuluu oleellisena osana Viralliseen lehteen laitettava ilmoitus.

Virallinen lehti netissä (siirryt toiseen palveluun)

Muun muassa Nordeaan ei ilmoittelun seurauksena ole kuitenkaan nyt tullut yhteydenottoja, joissa joku vaatisi kuoletettavaan asiakirjaan liittyvää saatavaansa.

– Tämän vuotisen toimenpiteen osalta kukaan ei ole ilmaantunut vaatimaan saatavaansa tällä tavalla, ja historiatietojen perusteella se on erittäin harvinaista, toteaa Pesonen.

Sekä Nordeassa että OP-ryhmän osuuspankeissa pienehköjä talletuksia on voitu maksaa myös pelkän asiakkaan antaman sitoumuksen perusteella. Niiden keskeinen sisältö on ollut se, että asiakas sitoututuu olemaan vaatimatta uudelleen saatavaansa, jos säästökirja sattuukin joskus löytymään.

Pantattuna ok, muistoesineenä ei?

Ehkä viimeisiä merkittäviä pankkikirjojen käyttömuotoja ovat olleet vuokravakuudet. Muun muassa Nordea-pankin edeltäjässä kuittaamattomuustodistuksellisia säästökirjoja tulostettiin vielä ainakin 2000-luvun alkuvuosina.

Toisin kuin muita pankkikirjallisia tilejään, näitä ei Nordea aio nyt muuttaa kuukausimaksullisiksi.

– Tilin kuukausimaksu ei koske pantattuja tai vuokravakuudeksi avattuja tilejä edellyttäen, että pankilla on tästä tieto, Pesonen sanoo.

Pankkikirjoihin liittyy usein myös monenlaisia muistoja. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

OP-ryhmässä puolestaan kehotetaan pantatun säästötilin omistajia olemaan yhteydessä omaan osuuspankkiinsa.

Huomattavaa kuitenkin on, että nyt pankit ovat pääsääntöisesti halunneet vanhat pankkikirjat takaisin, eikä niitä ole mieluusti luovutettu edes mitätöityinä asiakkaille.

Ennen vanhan pankkikirjan sai useimmiten pitää muistona, kunhan siihen oli ensin lyöty lävistäjällä reiät.

Nyt näiden, ihmisen taloudellisen elämäntarinan hyvinkin tarkkaan kertovien, kirjojen kohtalona on päätyä pankin ristiinleikkaavaan silppuriin.