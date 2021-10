Paperisten koronatodistusten kysyntä yllätti terveyskeskukset – älä varaa äkkilähtöä, jos sinulla ei ole jo todistusta, varoittaa lääkäri

Paperisia koronatodistuksia on pyydetty terveydenhuollosta enemmän kuin ennakoitiin.

Koronatodistuksen voi ladata itse Omakanta-palvelusta. Sen voi kuitenkin myös pyytää tulostettuna omalta terveysasemaltaan, jos lataus Omakannasta ei syystä tai toisesta onnistu.

Suurin osa Suomen kunnista kirjaa koronatodistukset Kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun kautta. Palvelun kautta on tähän mennessä kirjoitettu 70 000 koronatodistusta.

Määrä on pieni verrattuna siihen, paljonko koronatodistuksia on ladattu suoraan Omakannasta: palvelusta koronatodistuksen on ladannut jo 2,3 miljoonaa ihmistä.

"Emme osanneet ajatellakaan, että näitä pyydettäisiin näin paljon"

Koronatodistusten kysyntä on kuitenkin päässyt yllättämään ainakin osassa Suomea.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotessa todistuksia on pyydetty elokuun puolestavälistä lähtien yli 730.

– Määrä on yllättänyt. Luulimme, että tätä kysyntää olisi paljon vähemmän, sanoo Siun soten tiedonhallintapäällikkö Tiina Vatanen.

Vatasen mukaan todistusten kirjoittaminen ja tulostaminen vie suunnilleen yhden ihmisen koko työpäivän. Sama tilanne on Kuopiossa, jossa koronatodistuksia kirjoitetaan 40–50 kappaletta päivässä, tähän mennessä yhteensä noin 1 000.

– Emme osanneet ajatellakaan, että näitä pyydettäisiin näin paljon. Kyllä on yllättänyt, sanoo Kuopion kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen.

EU:n koronatodistuksen voi ladata ja tulostaa itse Omakanta-palvelusta, mutta sen voi myös pyytää omalta terveyskeskukselta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Verkkopankkitunnukset puuttuvat, Omakannan käyttö ei onnistu

Koronatodistusta kysytään paljon alaikäisille lapsille: yli 10-vuotiaiden lasten vanhemmat eivät pääse lapsen Omakantaan, mutta lapsi ei pääse sinne itsekään, jos hänellä ei ole verkkopankkitunnuksia.

Verkkopankkitunnukset puuttuvat usein myös esimerkiksi ulkomaisilta opiskelijoilta ja iäkkäiltä ihmisiltä.

Osa kertoo syyksi myös sen, ettei todistuksen kysyjä yksinkertaisesti osaa käyttää Omakantaa. Toisaalta terveydenhuollossa on myös korjailtu jonkin verran Omakannassa olleita virheitä.

– Sitten on näitä, jotka haluavat sen ehdottomasti paperiversiona, mutta kotona ei ole tulostinta, Savolainen kertoo.

Sama ilmiö on huomattu myös esimerkiksi Pietarsaaren ja Uuskaarlepyyn terveyskeskuksissa, joissa todistusten kysely on päässyt ruuhkauttamaan terveydenhuoltoa.

Äkkilähtöä ei kannata varata ilman todistusta

Moni kysyjä on kertonut tarvitsevansa todistusta ulkomaanmatkaa varten. Moni maa vaatii koronatodistusta maahan tullessa.

Koronatodistus kannattaa pyytää hyvissä ajoin, jos sitä ei itse Omakannasta saa. Todistus toimitetaan yleensä postittamalla, joten postituskin vie hiukan aikaa. Yleensä todistuksen saamisessa menee muutama päivä.

– Kyllähän me olemme niitä päivässäkin toimittaneet, kun valitettavasti osa on pyytänyt niitä tosi viime tipassakin, Siun soten Tiina Vatanen toteaa.

Ulkomaille lähtiessä koronatodistusta kannattaa pyytää viimeistään viikkoa tai kahta ennen matkaa.

– Äkkilähtöjä ei kannata varata, jos todistusta ei ole jo itsellä. Jos huomenna on lähtö, saa varautua siihen, että ei varmasti tule saamaan todistusta huomiseksi, Raija Savolainen kertoo.

– Me emme pysty tulostamaan niitä päivystysluonteisesti, eikä tämä edes ole päivystysasia.

Aiheesta voi keskustella 28.10.2021 kello 23:een saakka.

