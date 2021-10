Keikkatilojen puute piinaa Helsinkiä, mutta nyt kentällä näkyy pientä liikettä: Kallioon aukeaa uusi klubi ja konsertit palaavat Vanhalle

Helsingin ydinkeskustassa vajaat kaksi vuotta sitten lopettanut konserttitila Circus aloittaa uudelleen keikkatoiminnan Vanhalla ylioppilastalolla. Kalliossa taas on avautunut uusi kulttuuritila, Kalliosali.

Helsingin Kalliossa Pengerkatu 11:ssä orastaa uuden alku.

Perinteikkääseen 1930-luvun vaihteen elokuvateatteriin ja muun muassa Ryhmäteatterin kotipesänä aiemmin tunnettuun tilaan on juuri avautunut uusi kulttuuriklubi, Kalliosali.

Markus Seralan (vas.) ja Saku Mattilan perustivat musiikkiklubin tiloihin, jossa on aiemmin toiminut muun muassa elokuvateatteri Kinola ja Ryhmäteatterin näyttämö. Kuva: Matti Myller / Yle

Klubin takana on porukka eri alojen toimijoita. Pengerkadun tilan löytyminen monen varastorakennuksen koluamisen jälkeen oli onnenpotku.

– Kuultiin, että tällainen hieno, historiallinen tila Pengerkadulta on vapautumassa, Kalliosalin toinen perustaja Saku Mattila huokaa.

Olohuonemaisen klubin sisustuksesta vastaa lavastaja Markus Serala.

– Tämä on lottovoitto. Uskomattoman upea tila. Musta sali taipuu monenlaiseen esitystaiteeseen ja musiikkiin, Serala sanoo.

Pengerkatu 11:n rakennus on art deco -tyylinen. Kuva: Matti Myller / Yle

Kalliosali lienee kaupungin ensimmäinen klubi, jonka ohjelmistoon mahtuu niin klassista kuin populaarimusiikkiakin, teatteria, burleskia ja jopa showpainia. Sali vetää yleisöä noin 100–150 henkeä. Kokonsa puolesta sitä voi pitää pienenä keikkapaikkana.

– Kaikista yhteydenotoista päätellen tällaiselle tilalle on todella paljon tarvetta Helsingissä, toiminnanjohtaja Mattila huomauttaa.

Bändi harjoitteli Kalliosalissa lokakuun lopussa. Kuva: Matti Myller / Yle

Keskustan menetetyistä keikkapaikoista yksi tekee paluun

Erityisen iso tarve kaupungissa on edelleen keskikokoisille, noin tuhannen hengen keikkapaikoille hyvällä sijainnilla.

Helsingin keskustan konsertti- ja musiikkiklubitoiminta näivettyi äkillisesti jo ennen koronaa reilut pari vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun) (HS).

Keskusta-alueella toimineet Elmun Nosturi, Virgin Oil ja Circus lopettivat melko samoihin aikoihin. Myös pari pienempää tilaa, kulttuuriareena Gloria ja Dubrovnik Lounge&Lobby lopettivat toimintansa.

Kun siirrät nuolta oikealle, näkyy kartalla pienet ja keskisuuret keikkapaikat ja musiikkiklubit, jotka toimivat Helsingin keskustassa vielä vuonna 2019. Siirtämällä nuolta vasemmalle näkyy nykyinen tilanne. (kartoista puuttuu On the Rocks -klubi, toim. huom.)

Kehityksen taustalla oli muissakin suurissa kaupungeissa jyräävä gentrifikaatio eli alueiden keskiluokkaistuminen. Keskustan kiinteistöjen hinnat nousevat ja niiden käyttötarkoitus halutaan muuttaa esimerkiksi toimistotiloiksi, hotelleiksi ja kuntosaleiksi.

Ja sitten tuli tietysti vielä korona keväällä 2020.

Konserttipaikka Circusta Helsingin ydinkeskustassa pyörittänyt Niko Hallamäki muistaa maaliskuun 2020 ja Circuksen lopun erittäin hyvin. Oli perjantai, 13. päivä ja loppuunmyyty Vesalan konsertti jäi pitämättä.

– Konserttipaikan tilalla toimii nyt Circus Elixia -kuntokeskus, Hallamäki kertoo.

Monien mutkien, useiden peruuntumisten ja pettymysten jälkeen Hallamäki jatkaa Circuksessa aloitettua konserttitoimintaa joulukuun alussa Vanhalla ylioppilastalolla.

Uuden Vanhan konserttitarjonnan avaa joulukuussa J. Karjalainen. Idea konserttien aloittamisesta Vanhalla tuli paikkaa pyörittävältä Noho Partnersilta, jonka alaisuudessa Hallamäen oma firma, Kampin Sirkus, toimii. Keikkojen ja konserttien lisäksi Vanhan ylioppilastalon ravintola- ja tapahtumatoiminta jatkuu entisellään.

Helsingin keikkarintama on käynnistynyt vähitellen syksyn aikana. Vireitä musiikkiklubeja näyttää toimivan eniten keskustan ulkopuolella.

Myös Tavastia on sentään rämpinyt läpi sulkuaikojen. Tavastia ilmoitti vastikään ottavansa käyttöön koronapassin, jotta yleisömäärän puolitus voidaan lopettaa.

Elmun Nosturille ei löydy korvaavia tiloja millään

Nosturin entinen toiminnanjohtaja ja pitkän linjan elmulainen Tapio Hopponen esittelee Nosturin vanhaa kalustoa, joka on pakattu tiukasti vanhaan toimistotilaan Itä-Helsingissä Roihupellossa.

Tapio Hopponen on ollut mukana Elmun toiminnassa jo Lepakon aikoina. Kuva: Matti Myller / Yle

Elmulla tiloissa Roihupellossa treenaa nyt aktiivisesti viitisenkymmentä bändiä. Isoimpia nimiä ovat esimerkiksi J. Karjalainen ja Pariisin kevät, lisäksi löytyy liuta nuoren polven bändejä. Myös jonoa piisaa.

Hopposen mielestä yksi hyvä puoli Nosturin katoamisessa oli se, että treenikämppien käyttäjät menivät uusiksi.

– Nosturissa treenisten käyttäjät olivat vähän turhankin vakiintuneet, jopa ukkoutuneet, Hopponen naurahtaa.

Elmu toimii nykyään Roihupellossa Helsingin kaupungin rakennusviraston Staran entisissä toimistotiloissa. Kuva: Matti Myller / Yle

Nosturin menetys oli tiedossa kymmenen vuotta. Hopponen ymmärtää mahdollisen kritiikin, mitä uuden tilan etsimisen tehokkuudesta on esitetty. Hän kertoo yhden syyn nykyiseen tilanteeseen.

– Me olimme siirtämässä Nosturin toimintaa keskustaan Circuksen tiloihin. Suunnitelmat olivat jo pitkällä, hän valottaa.

Lopulta perä jälkeen katosivat sekä Nosturi että Circus.

Elmulla on Roihupellossa 27 bänditreenitilaa. Kuva: Matti Myller / Yle

Elmu on havitellut omaa keikkapaikkaa Itä-Helsingistä muun muassa Puhoksen kauppakeskuksesta.

Elmun puheenjohtajan Tuomas Finnen mukaan itä olisi luonteva suunta, koska yhdistyksen yksi tehtävä on tarjota myös ikärajattomia keikkoja. Helsingin kaupungilla on kuitenkin Puhoksen suhteen suunnitelmat vain vuodeksi eteenpäin kerrallaan, ja se ei Elmulle sovi.

Elmun puheenjohtajan Tuomas Finnen mielestä Itä-Helsinki olisi luonteva suunta Elmun uudelle keikkapaikalle. Hän arvioi, että se keräisi sekä esiintyjiä että yleisöä lähiöiden nuorista. Kuva: Matti Myller / Yle

Useamman vuoden päässä Elmulla häämöttää mahdollinen yhteistyö Helsingin jäähallin ympäristöön toteutettavan Helsinki Gardenin kanssa. (siirryt toiseen palveluun) Viisikin vuotta on kuitenkin liian pitkä aika olla ilman omaa keikkapaikkaa, Finne muistuttaa.

– On se Garden Helsinki yksi ihan selkeä suunta, mutta kestää vielä ennen kuin siitä tulee konkreettista, hän toteaa.

Tapahtumajärjestäjä: "Tilanne on karmea"

Helsingin Vallilan Konepajan alueelle on jo jonkin aikaa suunniteltu itäisen kantakaupungin Tavastiaa, vajaat tuhat henkeä vetävää Konepaja-salia.

Sen sijainti on ideaali. Konepajalle on lähes suora kävelytie Pasilan asemalta. Vanhan konepajan ympäristö on sopivan rouhea ja irti asutuksesta, jotta siellä voi järjestää konserttitoimintaa.

Konepaja-salin nettisivuilla tapahtumat kuitenkin loistavat poissaolollaan.

Pitkän linjan tapahtumajärjestäjä Vesa Ristimäki kertoo puhelimessa, että Konepaja-salissa järjestettiin konsertteja väliaikaistilassa puolen vuoden ajan. Ei järjestetä enää.

Pieniä ja keskisuuria keikkapaikkoja ja musiikkiklubeja Helsingin keskustan ulkopuolella. Kuva: Yle

Ristimäen mukaan Helsingin kaupungin vaatimukset tilan remontin suhteen ovat kohtuuttomat. Väliaikaistilana sitä ei saa enää käyttää. Tilaan tehdyt 100 000 euron investoinnit piti purkaa. Tilaa ei saa jakaa ja esimerkiksi sen ilmastoinnin järjestämisen vaatimukset ovat Ristimäen mielestä kohtuuttomat.

Ristimäeltä kysytään päivittäin esiintymistiloja. Konepaja-salissa ei kuitenkaan tapahdu mitään ainakaan tämän vuoden puolella.

– Tilanne on karmea kaikkien kannalta. Covidista ei toivuta, jos esiintyjät eivät saa esiintyä.

Yksi pääkaupunkiseudun uusimmista keikkapaikoista löytyy vartin junamatkan päästä Helsingin keskustasta. Vantaan Myyrmäkeen aukesi lokakuun alussa jazz- ja tapahtumaklubi Lobby Myyrmäki. Reportteri Vesa Marttinen kävi tutustumassa paikkaan. Oppaina toimivat William Suvanne ja Tipi Anttila.

