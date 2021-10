Turun telakalla alkoivat korona-terveystarkastukset – kaikkia työntekijöitä ei tarkasteta

Terveystarkastukseen kutsutaan erikseen tietyt työntekijät. Telakalla todettujen tartuntojen määrä on laskenut lokakuun aikana.

Meyer Turun telakalla aloitettiin keskiviikkona koronapandemiaan liittyvät pakolliset terveystarkastukset. Telakan portilla työntekijöitä odotti aamulla kaupungin koronantorjuntabussi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi lokakuun alkupuolella määräyksen Turun ja Kaarinan kaupungeille pakollisten terveystarkastusten järjestämisestä Meyer Turun työmaiden alueella ensi vuoden toukokuuhun asti.

Kaupunki on kutsunut tiettyjä työntekijöitä tarkastukseen. Telakka-alueen tuhansista työntekijöistä ei päivittäin tarkasteta kuin pieni osa.

Turun tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan tarkastukset aloitettiin telakalla aamuseitsemältä, jolloin noin 30 telakan työntekijää oli tulossa tarkastuksiin.

– Olemme tehneet lääketieteellisen riskiarvion, eli keskitymme sellaisiin paikkoihin (telakalla) joissa on ollut tartuntoja, Peltoniemi kertoo.

Terveystarkastuksessa työntekijöiltä tarkastetaan erilaisia asiakirjoja, kuten mahdollinen rokotustodistus. Myös koronatesti on mahdollista tehdä.

– Jos yhtäkään rokotusta ei ole, tai jos on tullut ulkomailta, silloin näyte otetaan. Hyvin pieni osa maailman väestöstä on rokotettu ja Itä-Euroopassa rokotuskattavuus on matalampi, Peltoniemi sanoo.

Meyer Turun telakalla on viimeisen kahden viikon aikana todettu kahdeksan koronatartuntaa. Määrä on laskenut huomattavasti, sillä syyskuun lopulla kahden viikon jakson tartuntamäärä oli noin 60.

