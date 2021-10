Oikeusministeriö valmistelee taustamuistion ministerien ja kansanedustajien oikeudellisesta asemasta – Vehviläinen: Perustuslain muutos on iso asia

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) keskusteli aamupäivällä oikeusoppineiden ja eduskuntaryhmien edustajien kanssa ministerisyytteen ja kansanedustajien syytesuojan eduskuntakäsittelyn muutostarpeista.

– Päätettiin pyytää oikeusministeriötä laatimaan taustamuistion, jollakin aikavälillä, ja vasta sen jälkeen eduskuntaryhmät arvioivat, onko tarvetta jatkokeskustelulle tässä isossa asiassa, Vehviläinen tiivisti keskustelujen tuloksen.

Isolla asialla Vehviläinen viittaa perustuslain mahdolliseen muuttamiseen.

- Meillä Suomessa on ollut tapa, että ei mennä suin päin perustuslain muutoksiin. Pitää arvioida, onko näitä nykyisiä säädöksiä tarvetta muuttaa vai ei, Vehviläinen totesi.

Puhemiehen tapaamiseen osallistuneista eduskuntaryhmistä perussuomalaiset vastusti asian jatkoselvittelyä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan perussuomalaiset kannattaa nykyisen tilanteen säilyttämistä.

Vehviläinen on toivonut muutosta

Eduskunta on Vehviläisen puhemieskaudella käsitellyt kahdesti ministerin tai kansanedustajan oikeudellista asemaa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuukysymystä käsiteltiin viime joulukuussa, ja kesällä 2020 eduskunta äänesti edustaja Juha Mäenpään (ps.) syytesuojasta.

Puhemies Vehviläinen on aiemmin todennut, että ministerisyytteen tai kansanedustajan syytesuojan ei tulisi kuulua eduskunnan napinpainallusäänestyksiin.

Vehviläinen arvioi helmikuussa Ylen Ykkösaamussa, että vallan kolmijaon kannalta on ongelmallista, kun kansanedustajat äänestävät eduskunnan suuressa salissa oikeudellisista asioista.

Ministerisyytteen ja kansanedustajien syytesuojan käsittelystä oli pyydetty puheenvuorot emeritusprofessori Mikael Hidéniltä, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä, oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä sekä valtiosääntöoikeuden professori Veli- Pekka Viljaselta.

Henriksson: Ainahan on hyvä keskustella

Oikeusministeri Ann-Maja Henrikssonin (r.) mielestä on hyvä, että asioista keskustellaan. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Puhemiehen tapaamiseen osallistunut oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoi, että asiantuntijoiden lausunnoista kootaan taustamuistio. Henriksson ei osannut vielä arvioida muistion kokoamisen aikataulua.

– Tänään oli hyvä keskustelu ja on erittäin hienoa, että puhemies Vehviläinen kutsui koolle. Päätelmä tästä on nyt se, että oikeusministeriössä tehdään jonkinlainen pohjapaperi mahdollisia, tulevia keskusteluja varten. Ainahan on oikeusvaltiossa hyvä, että asioista keskustellaan, Henriksson totesi tapaamisen annista.

