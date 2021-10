Aurinkoenergia kiinnostaa yrityksiä ja yhä enemmän myös kuluttajia – katso tästä, mitä hyötyjä siitä aiotaan ottaa irti Kajaanin korkeudella

Aurinkovoimaa rakentavissa yrityksissä uskotaan lujasti alan kasvuun tulevina vuosina. Myönteiset odotukset perustuvat teknologia- ja kustannuskehitykseen, sähkön hinnan nousuun ja yritysten ilmastotavoitteisiin.

Kainuun ammattiopiston Seppälän yksikköön Kajaanissa rakennetaan parhaillaan aurinkovoimalaa, jonka tarkoitus on parantaa yksikössä toimivan vertikaalipuutarhan energiatehokkuutta. Kyseessä on kasvatustapa, jossa perinteiset kasvihuoneen kasvatuspöydät on pinottu päällekkäin.

Kajaanin vertikaalipuutarhassa kasvit kasvavat led-lamppujen loisteessa, mutta puutarhan muuhun energiankäyttöön haetaan nyt apua aurinkovoimasta.

Aurinkovoimalla on tulevaisuudessa tarkoitus kattaa noin puolet monikerrosviljelmän energian tarpeesta. Tavoite on, että voimala olisi valmis ensi kesänä, mutta viimeistään kesällä 2023.

Kajaanissa aiotaan hyödyntää aurinkoenergiaa monikerrosviljelyssä – vertikaaliviljelystä on suunnitelmissa myös tutkimustoimintaa

Tällä hetkellä voimalasta on pystyssä vasta kivijalka, mutta valmis voimala koostuu 480 aurinkopaneelista. Huipputeholtaan se tulee olemaan 134 kWp eli piikkikilowattia. Yksiköllä kuvataan aurinkopaneelien tuottamaa sähkötehoa tietyissä olosuhteissa.

Voimalan päätuottokuukaudet ovat maaliskuusta syyskuuhun, muina aikoina sähköntuotto on heikonlaista.

Arvioiden mukaan kesä–heinäkuussa aurinkovoimala tuottaa laskennallisesti yli 30 prosenttia verrattuna koko ammattiopiston Seppälän kampusalueen kokonaiskulutukseen. Keskitalvella tuotto jää vain prosentin tienoille.

Varovaisen laskelman mukaan Seppälän aurinkovoimala maksaisi itsensä takaisin noin 11 vuodessa, jos voimalan kerryttämää vuosittaista säästöä verrataan hankkeen kustannusarvioon.

Takaisinmaksuaikaan vaikuttavat sääolosuhteiden lisäksi sähkön hinnanmuutokset ja laskelma tarkistetaan, kun ensimmäinen täysi tuottokausi on saatu päätökseen.

Uutista varten haastateltiin sähköpostitse Kajaanin kaupungin sähköteknikko Risto Moilasta sekä voimalan rakennustöiden valvojaa Tuomas Komulaista.

