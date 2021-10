"Häikäilemätöntä ja systemaattista" – Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuuden alasajo huolestuttaa suomalaistuomaria

Helsingin käräjäoikeuden tuomari Antti Heikinheimo on huolissaan Puolassa meneillään olevasta oikeuslaitoksen riippumattomuuden vaarantamisesta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomari Antti Heikinheimo on huolissaan Puolassa meneillään olevasta oikeuslaitoksen riippumattomuuden vaarantamisesta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Euroopan unionin ja Puolan kiista Puolan demokratian suunasta näyttää syvenevän. Puolan omapäinen politiikka esimerkiksi oikeuslaitoksen toiminnassa huolestuttaa sekä Puolan kansalaisia että muita jäsenmaita.

Helsingin käräjäoikeuden tuomari Antti Heikinheimo vieraili viime viikolla Puolassa opintomatkalla. Paikallisten kollegoiden ahdinko yllätti suomalaistuomarin.

– Suurin ongelma puolalaisten tuomareiden näkökulmasta on tuomareiden nimityselin, tuomarineuvosto, joka on perustettu nykyhallinnon aloitteesta, selvittää Antti Heikinheimo.

Toinen puolalaisten tuomarien kuvailema riippumattomuutta haastava tekijä on Heikinheimon mukaan korkeimmassa oikeudessa oleva kurinpitoelin. Tuomarit pitävät tuomarineuvostoa ja kurinpitoelintä sekä Puolan oman että EU-lainsäädännön vastaisina.

Mustamaalausta ja työpaikan menetyksellä uhkailua

Tuomarineuvosto nimittää tuomareita oikeusistuimiin. Käytännössä tämä kolme vuotta voimassa ollut uudistus on mahdollistanut hallitsevalle Laki ja oikeus (PiS)-puolueelle uskollisten tuomareiden nimityksen.

Nimityksiä arvostelevat pelkäävät maineensa ja työpaikkansa. puolesta.

– Kurinpitoelin aloittaa menettelyjä mielivaltaisesti, esimerkiksi sen takia että tuomari on noudattanut EU-oikeutta omassa ratkaisukäytännössään, selvittää Heikinheimo.

Puolassa on noin 10 000 tuomaria, tuomarineuvosto on nimittänyt toimintansa aikana noin tuhat tuomaria.

– Kyseessä on kymmenen prosenttia Puolan tuomarikunnasta. Näissä tuomareissa on varmasti sekä päteviä että epäpäteviä, mutta ongelma on, ovatko tuomarineuvoston nimittämien tuomareiden antamat päätökset lainmukaisia, Antti Heikinheimo kuvailee.

Hän selvittää, että jo nyt tuomarineuvoston nimeämien tuomareiden päätöksiä kyseenalaistetaan ja ongelma kasvaa koko ajan.

EU-tuomioistuin linjasi kesällä, että myös kurinpitoelin on unionin lainsäädännön vastainen. Puola on perustellut uudistuksia kommunismin ajan rakenteiden purkamisella. Nyt poliittisen johdon ympärille näyttää kuitenkin syntyneen uusi tukijaelitti.

Puola on EU:n suurin nettotukien saaja. Varsovassa mielenosoitus EU:n puolesta kokosi jopa 100 000 ihmistä. Kuva: Wojtek Radwanski / AFP

Oikeusvaltion mureneminen heikentää ihmisten luottamusta

Oikeuslaitoksen riippumattomuuden heikentämisellä on valtaisia vaikutuksia puolalaiseen yhteiskuntaan.

– Se murentaa oikeusvaltion perusteita. Kansalaisten usko oikeuslaitokseen horjuu, selvittää käräjäoikeuden tuomari Heikinheimo.

Viime viikon vierailusta ja keskusteluista kollegoiden kanssa jäi suomalaistuomarille hämmentynyt vaikutelma.

– En ymmärtänyt sinne mennessäni, kuinka vakava tilanne tällä hetkellä on ja kuinka häikäilemätöntä ja systemaattista nykyhallinnon toiminta on. Tuomioistuinten riippumattomuutta pyritään murentamaan lukemattomin eri tavoin.

Myös syyttäjälaitos on Heikinheimon arvion mukaan alistettu nykyhallinnolle.

– Ongelma on iso, sillä nimenomaan vallankäyttäjien mahdollisia väärinkäytöksiä jätetään tutkimatta ja syyttämättä, kuvailee Antti Heikinheimo.

Jos oikeuslaitos heikkenee ja oikeudellista vastuuta ei ole, korruptiolla on tapana vahvistua. Niin myös Puolan tapauksessa.

Puola on suhtautunut vuosia uppiniskaisesti EU:n vaatimuksiin kurssin muutoksesta. Oikeuslaitoksen murentamisen lisäksi Puolaa arvostellaan muun muassa tylystä maahanmuuttopolitiikasta ja naisten oikeuksien, kuten aborttioikeuden heikentämisestä.

Viime viikolla pääministeri Mateusz Morawiecki otti yhteen EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Pääministerin mukaan Puolan oma perustuslaki on ensisijainen ja EU:n lainsäädännön yläpuolella.

Puola on unionin suurin tukien nettosaaja. Tuen määrä oli vuonna 2020 yli 18 miljardia euroa.

Rahan avulla painostaminen eli tukien pidättäminen saattaa olla ainoa toimiva keino Puolan synkkenevän oikeusvaltiokehityksen pysäyttämiseksi.

– Muutos voi tapahtua, jos kahden vuoden kuluttua pidettävissä parlamenttivaaleissa valta vaihtuu ja palataan oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamiseen, käräjäoikeuden tuomari Heikinheimo arvioi.

Toinen mahdollisuus on Heikinheimon mukaan EU-komission tiukkuus Puolan nykyhallintoa kohtaan nimenomaan yhteisen elvytyspaketin avulla.

Miljoonan päiväsakko ei hetkauta Puolan johtoa

EU:n linja näyttääkin kiristyvän hivenen. Luxemburgissa sijaitseva EU-tuomioistuin määräsi keskiviikkona Puolalle maksettavaksi miljoonan euron verran sakkoa päivässä, koska Puola ei ole lakkauttanut kohua herättänyttä kurinpitoelintä EU-oikeuden edellyttämällä tavalla.

Käräjäoikeuden tuomari Antti Heikinheimo kävi aiheesta sähköpostikirjeenvaihtoa edellisviikon puolalaisten isäntiensä kanssa.

– Mielestäni miljoona euroa päivässä ei vielä muuta Puolan nykyhallinnon toimintaa. Samaa mieltä olivat myös kollegat.

Heikinheimo antaa vertailuesimerkin, Suomelle sakko olisi 50 miljoonaa euroa vuodessa, Puolalle 360 miljoonaa euroa vuodessa.

– Jos Suomessa olisi samanlainen häikäilemätön oikeusvaltion murentamisprojekti menossa, niin 50 miljoonaa vuodessa ei sitä kehitystä katkaisisi. Puolan nykyhallinto ilmoitti samantien, että oikeuden päätös on laiton eikä sitä tulla noudattamaan, selvittää Antti Heikinheimo.

Heikinheimon mukaan Puolassa on valmisteilla iso oikeuslaitoksen uudistus.

– Vaarana on, että uudistusta käytetään nykyhallinnon poliittisten tavoitteiden toteuttamiseen ja tuomioistuimen riippumattomuuden vaarantamiseen. Nyt on aika noudattaa sovittua periaatetta, jossa oikeusvaltion arvot ja tukimiljardit kytketään yhteen, painottaa Antti Heikinheimo.

Mitä EU voi tehdä oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi? Voit keskustella aiheesta lauantaihin klo 23 saakka.

