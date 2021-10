Joukkoliikenne kallistuu taas pääkaupunkiseudulla – miksi hintoja korotettiin lyhimmillä matkoilla ja neljä muuta kysymystä HSL:n puheenjohtajalle

Helsingin seudun joukkoliikenteeseen on tulossa hinnankorotuksia vuodenvaihteessa. Myös tarkastusmaksu saattaa nousta, jos liikenne- ja viestintäministeriö sen hyväksyy.

Helsingin seudun joukkoliikenteeseen on tulossa hinnankorotuksia vuodenvaihteessa. Myös tarkastusmaksu saattaa nousta, jos liikenne- ja viestintäministeriö sen hyväksyy. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Helsingin seudun liikenteen AB-, BC-, CD- ja D-vyöhykkeiden kausilippujen hinnat nousevat vuodenvaihteessa. Lisäksi HSL:n hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriölle tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 80 eurosta 100 euroon.

Lippujen hintoja on korotettu viimeksi vuosi sitten, tarkastusmaksua 13 vuotta aikaisemmin. Korotuksia on moitittu sekä sosiaalisessa mediassa että HSL:n verkkosivujen kommenttiosiossa (siirryt toiseen palveluun).

Tarkastusmaksu olisi korotuksen jälkeen suurempi kuin Helsingin kallein pysäköintivirhemaksu. Summa kurittaisi esimerkiksi HSL:n hallituksen vasemmistolaisen jäsenen Elina Kauppilan mukaan erityisesti pienituloisia.

Hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula (kok.) ei näe vaihtoehtoja tiistaina tehdyille päätöksille.

– HSL:n taloustilanne on haastava ja meidän täytyy löytää keinoja talouden tasapainottamiseen. Korotus noudattaa inflaatiota, eli on hyvin maltillinen.

Miksi lippujen hintoja korotettiin nyt nimenomaan lyhimmillä matkoilla?

– Pisimmillä matkoilla kysyntä on tippunut jo nyt hyvin voimakkaasti. Näissä lipputuotteissa myös volyymit ovat niin pieniä, että hinnankorotuksen merkitys olisi jäänyt vähäiseksi. Halvempia lipputuotteita oli pakko korottaa tässä tilanteessa.

Mitä muita keinoja tulovajeen kattamiseen olisi käytettävissä?

– Palvelutason supistaminen. Sitä on ainakin minun mielestäni vältettävä. Se on myös hankalaa, koska meillä on pitkiä sopimuksia liikennöitsijöiden kanssa. Omistajakuntien kukkarollekaan emme voi mennä.

Pelkäätkö, että hinnankorotus vaikuttaa joukkoliikenteen kysyntään?

– Kaikella on tietenkin vaikutusta kaikkeen. Korotus on kuitenkin maltillinen, joten joukkoliikenteen kilpailuasema muihin kulkuvälineisiin verrattuna ei tässä oikeastaan muutu.

Tarkastusmaksua esitetään nostettavaksi 100 euroon nykyisestä 80 eurosta. Miksi?

– Tarkastusmaksu on ollut sama vuodesta 2007 lähtien. Lippujen hintoja on sen sijaan korotettu vuosien varrella useaan otteeseen, kuten nytkin. Ainakin itse ajattelen se olevan kohtuullista, että liputtomuudesta joutuu maksamaan. Kovin edullinen tarkastusmaksu synnyttää väistämättä houkutuksen ilman lippua matkustamiseen.

Etelänaapurissa Tallinnassa joukkoliikenteen käyttö on ilmaista. Kuinka kaukana tästä ollaan pääkaupunkiseudulla?

– Tällä hetkellä ei voida edes haaveilla, että kuntien ja kaupunkien maksuosuus joukkoliikenteestä nostettaisiin sataan prosenttiin. Sen sijaan kannustan vahvasti ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä juuri nyt. Se on paras keino palvelutason säilyttämiseen ja hinnankorotusten minimoimiseen.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 29.10.2021 kello 23:een asti.

Lue myös:

HSL nostaa lyhyiden matkojen kausilippujen hintoja, muut hinnat säilyvät nykyisinä