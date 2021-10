Jenny Matikainen: Miksi toimittajan pitää lentää katsomaan, kun jäätiköt sulavat?

Ilmastojournalismissa on sovittamaton ristiriita. Miksi toimittaja saa lentää paikan päälle kauhistelemaan, mutta taviksia syyllistetään matkustamisesta, pohtii Jenny Matikainen.

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

– Tulin tänne, koska olen huolestunut ilmastonmuutoksesta.

Näin kertoi minulle nainen, joka oli matkustanut Oslosta viikonlopuksi Huippuvuorille lomailemaan. Kiikaroimme yhdessä sulavia jäätiköitä ja puhuimme, miten surullista on, että pohjoinen luonto katoaa.

Tavallaan naisen puheissa ei ollut järjen häivää. Ostaa nyt lentolippu parin päivän reissua varten, syödä hotellin aamiaisella arktisille saarille rahdattuja hedelmiä ja väittää samalla tekevänsä sen kaiken ilmaston vuoksi.

Silti ymmärsin, mitä hän tarkoitti.

Me ihmiset kiinnostumme asioista, jotka olemme itse kokeneet. Kuvat ja muistot jäävät vainoamaan. Ehkä sulavien jäätiköiden kohtaaminen saa naisen valitsemaan arjessaan toisin.

Samalla tavalla toimii ulkomaanjournalismi. Se yrittää tehdä vieraista ja vaikeista asioista läheisiä ja koskettavia.

Läheisyys on yksi klassisista uutiskriteereistä. Tutut asiat kiinnostavat enemmän kuin kaukaiset. Uutistalot ovat täynnä dataa, joka osoittaa, että ihmistä kiinnostaa eniten oma napa – tai sen moderni versio, oma suolisto.

Sunnuntaina Ylen sivuilla käytiin tiukkaa kisa lukijoista ilmastonmuutos- ja suolistosairausjutun välillä.

Tarkoitus ei ole missään nimessä vähätellä. Myös jälkimmäinen juttu oli journalistisesti perusteltu ja käsitteli tärkeää asiaa. Tilanne vain kuvaa sitä, miten vaikeaa on saada ihmiset kiinnostumaan tulevista sukupolvista, kun arki on täynnä akuutteja ongelmia.

Juuri siksi ilmastojournalismissa puhutaan usein yksilön valinnoista. Isosta on yritettävä tehdä pientä ja tuttua. Yksi keino tähän on matkustaminen paikan päälle.

Tiedon lähteille meneminen on yksi journalismin keskeisimpiä työkaluja. Aiemmin toimittajat matkustivat, koska se oli ainoa tapa saada tietoa. Nykyisin motiivi on osin muuttunut.

Vaikka internet on pullollaan tietoa ja kuvia, toimittajat menevät edelleen sinne, missä tapahtuu. Syytä voisi kuvata näin: me menemme katsomaan ihmisiä silmiin.

Menemme kysymään, miten asia on ja miltä se tuntuu. Tarkkailemaan, miltä nyt näyttää ja mikä on toisin kuin väitetään. Matkustamme kuulemaan tarinat, jotka kerrotaan vasta sen jälkeen, kun on juotu yhdessä teetä.

Silti myös journalismin pitää sopeutua uuteen maailmaan, jossa asioista on tingittävä ilmaston hyväksi. Tämä koskee kaikkia aiheita, ei vain ilmastojournalismia.

Lyhyet yhden haastattelun reissut ovat onneksi historiaa jo taloudellisista syistä. Mutta parannettavaa löytyy yhä. Toimittajien on mahdollista tehdä enemmän matkoja junalla ja tuottaa enemmän juttuja yhden lentomatkan päästä. Matkustamisen määrää voi myös vähentää.

Kun olin lähdössä Huippuvuorille, kävin pitkän keskustelun ilmastojournalismista kriittisen lukijan kanssa. Hän ehdotti, voisiko joku paikan päällä ottaa kuvat ja tehdä haastattelut.

Koronasulun aikaan tällaista työtapaa on käytetty. Itse tein jutun japanilaisten mielenterveysongelmista käymättä Japanissa.

Samoin on toimittu, jos kohdemaahan on mahdotonta tai liian vaarallista matkustaa. Tänä syksynä Afganistanista tietoa sai aluksi vain siellä olleiden avulla.

Videoyhteyksien yleistyminen ja tiedonkulun helpottuminen takaavat, että tämä vaihtoehto on tullut jäädäkseen.

Mutta jos haluamme pitää kiinni laadukkaasta journalismista, emme voi kokonaan sulkeutua toimistoihimme tietokoneiden ääreen. Siksi Ylen toimittaja Maija Liuhto teki matkan Afganistaniin heti, kun se onnistui.

Journalistinen etätyö poistaa mahdollisuuden spontaaneihin kohtaamisiin, havainnointiin ja kokonaiskuvan rakentamiseen. Päätäntävaltaa luovutetaan yhä enemmän toimituksen ulkopuolelle. Se on vastoin journalismin periaatteita.

Haluatko seurata tärkeimpiä uutisia ilmastokriisistä ja keinoista sen hillitsemiseksi? Avaa tästä seuranta-artikkeli.

Ilmastojournalismi on äärimmäisen tärkeää juuri nyt. Siltä ei voi leikata käsiä tilanteessa, jossa toimittajat jo valmiiksi tuskailevat, miten yleisön saisi jaksamaan raskaalta tuntuvaa uutisointia.

Nyt ratkaistaan maapallon tämän hetken monimutkaisinta kriisiä. Käytössä on oltava kaikki keinot, joilla suomalaiset saadaan kiinnostumaan siitä.

Jenny Matikainen

Kirjoittaja on Ylen ulkomaantoimittaja, joka on juonut paljon teetä haastateltavien kanssa.

Blogista voi keskustella 30.10. klo 23.00 saakka.