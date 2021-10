Yökoulusta levinneet koronatartunnat hätkähdyttivät ihmisoikeusjuristin – Martin Scheinin: "Pidän aiheellisena että asiassa tehdään tutkintapyyntö"

Ihmisoikeusjuristi Martin Scheininin mukaan viranomaisten mahdolliset laiminlyönnit tartuntatautilain noudattamisessa on syytä punnita oikeudessa. Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla koronatartunnat levisivät alakoululaisten yökoulussa.

Perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin seuraa järkyttyneenä Suomen nopeasti pahennutta koronatilannetta ja siihen johtautta syksyn koronastrategiaa.

– Näen, että tässä ihan tahallisesti ajetaan taudin nopeaa kulkemista lasten läpi, että se tukee aikuisten rokotuksia, koska muuten rokotusteho hiipuu, jos tauti kytee kauemman lasten joukossa. Se on järkyttävä virhearvio ja se on tehty THL:ssä.

Scheinin nostaa syksyn 2021 epäonnistuineiden koronatoimien esimerkeiksi Lappajärven ja koko Etelä-Pohjanmaan pahentuneen koronatilanteen.

Pienessä Lappajärven kunnassa on viikon kuluessa todettu 60 uutta koronavirustartuntaa. Seinäjoen keskussairaalassa on ollut hoidettavana jo useita nuoria koronapotilaita.

Tartuntojen ketju sai alkunsa 4.–6.-luokkalaisten yökoulusta.

"Viranhaltijoiden rike"

Martin Scheininin mielestä yökoulun järjestäminen lokakuun koronatilanteessa on niin vakava viranhaltijoiden rike, että se pitäisi selvittää perusteellisesti.

– Juristina en sano yhtään sen enempää kuin, että pidän aiheellisena, että asiasta tehdään tutkintapyyntö. Mielestäni tässä on se kynnys ylittynyt, että on aihetta epäillä, että on tapahtunut rikos.

Scheinin kaipaa vastauksia siihen keiden tekemisiä pitäisi tutkia, ja onko tutkimiseen riittäviä perusteita.

Esitutkinnan kautta selviäisi kuka teki mitä, kuka jätti tekemättä, kuka tiesi, kuka toimi tietämättään ja kuka yllättyi.

Sen hetkisen tiedon valossa

Lappajärvellä puolestaan uskotaan, että kaikki on tehty oikein sen hetkisen tiedon valossa.

Sivistysjohtaja Tarja Puron mukaan yökoulun järjestäminen oli tärkeää oppilaiden henkisen hyvinvoinnin ja ryhmäytymisen takia. Se päätettiin järjestää tilanteessa, jossa koronatapauksia ei ollut alueella.

Yökoulu järjestettiin perjantaina 15. lokakuuta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli siirrytty koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen maanantaina 11. päivä.

Martin Scheinin sanoo, että asiaan olisi pitänyt reagoida.

– Muutos on silloin tapahtunut ja todettu. Silloin täytyy käsittää, että kun käyrä on nousussa, niin se on hälytyskello, toteaa Scheinin.

Tarja Puro uskoo, että se, että 4.–6.-luokkalaiset eivät olleet yökoulun takia koulussa perjantaina, esti tartuntojen leviämisen muihin koululaisiin.

– Mielestäni se, että toimittiin heti, ja nyt ollaan etäkoulussa osoittaa, että on toimittu oikein. Jos näitä toimia ei olisi tehty, se olisi ollut tuomittavaa. Nyt emme ole päästäneet oppilaita ja huoltajia edes hakemaan kouluun jääneitä oppikirjoja, jotta riskit pidetään mahdollisimman pienenä, Puro perustelee.

"Lapset pois koulusta"

Scheinin korostaa, että jokaisen viranomaisen pitäisi ymmärtää toimia niin hyvin tartuntojen estämiseksi kuin pystyy.

Silloin yökoulun järjestäminen on juuri päinvastoin kuin mitä pitäisi tehdä.

Hänen mielenkiintonsa Lappajärven tartuntaketjuun liittyy muutamia viikkoja jatkuneeseen Twitter-keskusteluun siitä, mitä koronatilanteesta huolissaan olevat koululaisten vanhemmat voisivat tehdä.

– Kyse on siitä, että THL, avit, kunnat ja koulut eivät noudata kaikille viranomaisille annettua velvoitetta torjua yleisvaarallista tartuntatautia. Suojaustoimet on poistettu, ja seuranta ajettu alas. On aiheellista, että poliisi tutkisi näitä laiminlyöntejä rikosasiana.

Nousevatko lasten ja nuorten vanhemmat barrikadeille lasten koronatartuntojen takia, Martin Scheinin?

– Sillä tavalla, että ottavat lapset pois koulusta. Ja se tapahtuu aikana, jolloin lapset sairastavat, on karanteeneja ja koulut toimivat tehottomasti, että vain osa lapsista on siellä ja tulee olemaan siellä. Tässä mennään ojasta allikkoon, kun itsepintaisesti pidetään kiinni lähiopetuksen ideasta, joka tuhoaa lopulta itsensä, jos suojaustoimia ei ole.

Olet Twitterissä sanonut, että jos Lappajärven yhteiskoulu yökoulusta tehtäisiin rikosilmoitus, poliisin esitutkinnassa selviäisi kuinka ylös ohjeistusketjussa pitää mennä, että epäillyt tekijät ja yllyttäjät löytyvät. Osoittaako syyttävä sormesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, hallitukseen vai eduskuntaan?

– THL:n johto on se, missä on tehty virhearvio. Ongelmana on se, että hallinto-oikeuteen voi valittaa silloin, kun viranomainen tekeee vaikka rajoituksista päätöksiä. Mutta, kun kyse on tartuntatautilain velvoitteiden laiminlyönnistä, ei ole muuta keinoa, kun ruveta tekemään rikosilmoituksia.

– Moni on toivonut, että ylimmät lainvalvojat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri toimisivat pontevammin ja puuttuisivat myös laiminlyönteihin. Näyttää siltä, että molemmat ylimmät lainvalvojat ovat niin syvällä koronapäätöksenteossa, ettei heiltä tule mitään kriittistä otetta suhteessa siihen kuinka THL käyttää omaa asiantuntemustaan, ja tuntuu ohjaavan muita viranomaisia, aluehallintovirastoja ja kuntia siihen, että annetaan taudin kulkea lasten läpi.

