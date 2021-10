Liittokansleri Angela Merkelin värisuora: vuodet vierivät, mutta jakku pysyi – viestinä oli jatkuvuus ja luotettavuus, arvioi muodin asiantuntija

Saksaa 16 vuotta luotsannut liittokansleri Angela Merkel tunnetaan jakkupuvuistaan. Koko kansan “mutsi” ja tiukan linjan asianainen on mainettaan värikkäämpi.

Saksalaiset saavat pian totutella uuteen arkeen, kun vuosikausia Saksaa hallinnut liittokansleri Angela Merkel luovuttaa vallan seuraajalleen.

Merkel on luotsannut Euroopan suurimman talouden läpi maailmanlaajuisen finanssikriisin ja siirtolaiskriisin sekä kohdannut koronapandemian Saksan ruorissa.

Mullistuksia täynnä olevassa maailmassa saksalaiset ovat saaneet luottaa siihen, että ainakin yksi asia pysyy ennallaan: Merkel esiintyy tavaramerkikseen muodostuneissa jakkupuvuissa.

Fashion Finlandin päätoimittaja Sami Sykkö kuvailee Merkelin tyyliä samoilla sanoilla kuin hänen politiikkaansa: jatkuva, pysyvä ja luotettava.

– Hän on valinnut sellaisen tyylin, jossa huomio ei koskaan kiinnity pääasiassa vaatteeseen vaan hänen asiaansa.

Sykön mukaan Merkelin linja pukeutumisessa on pysynyt samana koko tämän liittokansleriajan.

Tätä asetelmaa kutsutaan "Merkelin kolmioksi": sormet limittäin ja peukalot nojaavat toisiinsa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Naispoliitikolle ei kuitenkaan sallita liian näyttävää pukeutumista. Tämän läksyn Merkel oppi vuonna 2008 osallistuessaan Norjan uuden kansallisoopperan avajaisiin Oslossa. Merkelin puvun antava kaula-aukko herätti mediahuomiota eri puolilla Eurooppaa.

Saksalainen Die Welt -sanomalehti kysyi "kuinka paljon rintavakoa kanslerin pitäisi näyttää?" ja brittiläinen Daily Mail -lehti ivaili Merkelin avoimen dekolteen olevan joukkotuhoaseisiin verrattavissa oleva häiriötekijä.

– Tässä on vain kyse siitä, että Saksan liittokansleri on nainen. Jos kyseessä olisi mies, tällaista keskustelua ei käytäisi, Merkel sanoi ZDF-televisiokanavalle uutistoimisto Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Liittokansleri Angela Merkel ja Norjan pääministeri Jens Stoltenberg Oslon uuden oopperan avajaisissa elokuussa 2008. Kuva: Sigurdson Björn / AOP

Politiikan voimanainen kommentoi politiikan kaksinaismoralismia Die Zeit -lehdelle vuonna 2019.

– Miehelle tummansinisen puvun käyttäminen sata päivää peräkkäin ei ole ongelma, mutta jos käytän samaa bleiseriä neljä kertaa kahdessa viikossa, kansalaiset kirjoittavat minulle, Merkel sanoi lehdelle Financial Times -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Merkel lisäsi Die Zeitille, että auktoriteetin esiin tuominen on jotain, mikä pitää oppia.

Pääministereistä löytyy tyylitaitureita

Poliittikkojen suhtautumien pukeutumiseen vaihtelee käytännönläheisestä muotitietoiseen.

– Ne, jotka ovat pukeutumisesta kiinnostuneita ja taitavia, käyttävät sitä yhtenä keinona politiikan tekemisessä, Sykkö sanoo.

Britannian rautarouva, entinen pääministeri Margaret Thatcher oli aikanaan hyvinkin kiinnostunut pukeutumisesta, Sykkö kertoo.

Thatcher muistetaan valtavaksi kammatuista hiuksistaan ja helminauhoistaan.

– Hän oli erittäin elegantti pääministeri, Sykkö sanoo.

Vuosikymmeniä myöhemmin silloinen Britannian pääministeri Theresa May asteli julkisuuteen näyttävissä kengissä.

– Hänellä oli aina erittäin jännittävät kenkävalinnat: pantterikenkiä ja kenkiä, joissa oli rusetteja ja solmukkeita, Sykkö sanoo.

Britannian silloinen pääministeri Theresa May (oik.) ja Singaporen pääministeri Lee Hsien Loong tapasivat Lontoossa huhtikuussa 2018. Kuva: Facundo Arrizabalaga / EPA

Suomen pääministerin Sanna Marinin pukeutumisesta näkee Sykön mukaan, että hän miettii tarkkaan asuvalintansa.

– Nythän me nähtiin Maria Veitolan yökylävierailussa, että jopa Sanna Marinin uimapuku on todella tyylikäs.

Miksi naisten pukeutumista seurataan tarkemmin kuin miesten?

– Naisten asut ovat jännittävämpiä ja kiinnostavampia kuin miesten. Miesten asut on vaan niin tylsiä. Useimmiten ne ovat tummia pukuja. Ei niissä ole paljon puhumista, Sykkö sanoo.

Merkel erottuu kirkkaanpunaisessa takissa G7-johtajien kokouksessa Cornwallissa tänä kesänä. Kuva: AOP

Liittokansleri mainettaan värikkäämpi

Vaikka Merkel on tukeutunut 16 vuoden ajan liki samanmalliseen asuun, hänen vaatekaappinsa on ollut kirjava.

– Hän on vetänyt meitä nenästä. Meille on syntynyt mielikuva, että hän on hyvin harmaa pukeutuja kun itse asiassa hän onkin hyvin värikäs.

Merkelin myös uskotaan käyttäneen värejä viesteinä.

– On epäilty, että hän käyttää laventelinsävyä, jos edessä on vaikeat neuvottelut. Ikään kuin rentouttamaan tunnelmaa.

EU-maiden johtajat osoittivat Merkelille suosiota seisten viime viikolla huippukokouksessa Brysselissä. Lokakuun huippukokous jää Merkelin viimeiseksi, jos Saksan hallitusneuvottelut saadaan valmiiksi ennen seuraavaa huippukokousta. Se on joulukuun puolivälissä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ei säästellyt ylisanoja, kun hän piti jäähyväispuhetta Merkelille.

– Eurooppa-neuvosto ilman Angelaa on kuin Rooma ilman Vatikaania tai Pariisi ilman Eiffel-tornia, Michelin kerrottiin sanoneen huippukokouksessa.

Monelle saksalaiselle uusi vuosi valkenee pian ilman koko kansan “mutsia” (Mutti) ja tämän kirjavia jakkupukuja.

