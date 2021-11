Niinimäen perheen unelma metsäpuutarhasta toteutui Punkaharjulla – "Ulkona puuhaillessa palautuu hyvin työpäivästä", iloitsee perheen äiti

– Oli se ehkä vähän pelottavakin hyppy, mutta kyllä muutto maaseudulle kannatti tehdä.

Heini Niinimäki on innoissaan uudesta kodistaan luonnon helmassa. Nelihenkinen Niinimäen perhe muutti Punkaharjun Enanniemeen Tampereelta heinäkuun lopussa.

Muutolle antoi sysäyksen asiantuntijatehtävissä työskentelevän perheen isän Sakari Niinimäen mahdollisuus tehdä etätöitä.

– Uskalsimme siksi etsiä uutta kotia vähän kauempaakin, Heini Niinimäki sanoo.

Muutenkin asiat ovat loksahdelleet luontevasti paikoilleen. Heini Niinimäki aloitti työt ammattiopisto Samiedussa sosiaali- ja terveysalan opettajana elokuussa.

– Löysin työn, jossa viihdyn. Myös lapset viihtyvät koulussa: pieneen kouluun on ollut helppo sopeutua.

Uuteen kotiseutuun tutustuminen on hyvässä vauhdissa. Harrastuksiakin on jo löytynyt.

Heini Niinimäki harrasti Tampereella jazztanssia ja on päässyt mukaan jazztanssiryhmään myös Punkaharjulla. Hän iloitsee ryhmän kotoisasta ilmapiiristä.

– Minut on otettu hyvin vastaan. Heti ensimmäisellä kerralla minulle tultiin juttelemaan. Täällä ihmiset haluavat tutustua, ja se tuntuu kivalta.

Toiveena iso tontti ja puulämmitteinen sauna

Niinimäen perheellä ei ollut juuria eikä siteitä Savonlinnan seudulle. Heini Niinimäki on oululaislähtöinen, ja hänen miehensä on kotoisin Tampereelta.

He olivat jo pitkään haaveilleet muutosta rauhallisempaan paikkaan. Haaveissa oli myös iso piha, jossa pääsisi kasvattamaan omaa ruokaa.

– Yhtenä kriteerinä oli, että tontin koko pitää olla vähintään hehtaari. Tietenkin meillä oli myös tietty budjettiraja, Heini Niinimäki kertoo.

Myös toive puulämmitteisestä saunasta toteutui.

Perheen alakouluikäiset tyttäret Armi, 7, ja Hilma, 9, kulkevat koulukyydillä Punkaharjun kouluun. Seitsemän kilometrin koulumatka täytti myös perheen koulun sijainnille asettaman muuttokriteerin.

Silläkin oli merkitystä, että toinen tyttäristä aloitti koulutaipaleensa Punkaharjulla.

– Nyt tai vasta kymmenen vuoden päästä olisi ollut seuraavan kerran hyvä mahdollisuus muuttoon, Heini Niinimäki sanoo.

Niinimäet olivat jo pitkään haaveilleet muutosta rauhallisempaan paikkaan. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Savonlinnan muuttokäyrä nousussa

Savonlinnan seutu kiinnostaa nyt uusia asukkaita. Alueelle on muuttanut aiempaa enemmän esimerkiksi lapsiperheitä.

Savonlinna on ollut muuttovetovoimainen viime vuodesta alkaen. Syvin sukellus väestökehityksessä koettiin kolme vuotta sitten, jolloin opettajankoulutuslaitoksen (OKL) lakkauttaminen näkyi karulla tavalla niin tilastoissa kuin katukuvassakin.

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen sanoo Savonlinnan tilanteen olleen silloin todella vaikea.

– OKL:n lakkautuksella oli shokeeraava vaikutus, koska ihmiset muuttavat työn ja koulutuksen perässä. Siinä meni silloin kaksi asiaa kerralla.

Nyt Tilastokeskuksen ennakkotiedot näyttävät Savonlinnan osalta selkeää positiivista käännettä.

Muuttoliikkeen kehitys koko Etelä-Savossa on tämän vuoden tammi-syyskuun tilastojen (siirryt toiseen palveluun) valossa positiivinen. Savonlinnan seudulla kehitys on kuitenkin selvästi parempaa kuin muualla Etelä-Savossa.

Syyskuun lopussa Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli lähes 132 000. Noin neljännes eteläsavolaisista asuu Savonlinnassa, jonka väkiluku oli noin 32 600.

Vuosia sitten toteutuneiden kuntaliitosten myötä Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta ovat osa Savonlinnan kaupunkia.

Hanna Kautiaisen mielestä on vaikea ennustaa, onko Savonlinnan muuttoliikkeen positiivinen suunta pysyvä vai vain hetken hurmaa.

– Meidän täytyy tehdä kaikkemme pitääksemme käyrän tässä suunnassa. Savonlinna ja Etelä-Savo tarvitsevat uusia asukkaita ja uusia yrityksiä alueen elinvoiman säilymiseksi.

Metsäpuutarha uuden kodin silmäteränä

Talvi on tuloillaan, ja Niinimäkien pihapiiriin tekeillä oleva metsäpuutarha on vaipumassa talviunille. Puutarhaan on jo rakennettu harjupenkkejä, ja ensi keväänä on tarkoitus järjestää istutustalkoot.

– Olemme tilanneet seitsemänkymmentä puuntaimea. Laitamme metsäpuutarhaan hedelmä- ja pähkinäpuita ja typensitojakasveja, kuten tyrnejä ja leppää.

Niinimäet aikovat kokeilla myös kastanja- ja pluotipuiden soveltuvuutta Punkaharjun elinoloihin.

– Metsäpuutarha on meille yhteinen harrastus, jossa pääsemme käyttämään luovuutta.

Punkaharjulle muuttanut Niinimäen perhe on innoissaan uuden kodin pihapiiriin tekeillä olevasta metsäpuutarhasta, jossa on tarkoitus tuottaa omaa ruokaa ekologisesti.

Puutarha on myös hyvää vastapainoa työlle.

– Ulkona puuhaillessa rauhoittuu ja palautuu hyvin työpäivästä, Heini Niinimäki sanoo.

Heini Niinimäelle on tärkeää, että metsäpuutarhassa on hiilinielua, mutta sieltä saa samalla myös ruokaa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Kodit kuin yö ja päivä

Niinimäet kävivät katsomassa Punkaharjun-kotiaan viime talvena. Uuden kodin haarukointi laajalta alueelta tuotti tulosta. Tampereella he asuivat pienessä rivitaloasunnossa Vuoreksessa.

– Meillä oli taloyhtiön kanssa yhteinen piha, ja minulla oli siellä 25-neliöinen palsta. Täällä meidän tontti on samankokoinen kuin siellä koko asuinalue.

Tampereella heillä oli seinänaapurit, Punkaharjulla lähimpään naapuriin on matkaa vajaa kilometri. Heini Niinimäki iloitsee myös kyläilyn lisääntymisestä.

– Tänne on helppo pyytää ystäviä ja sukulaisia kylään vaikka pidemmäksikin aikaa.

Perheen lapsilla jäi kavereita Tampereelle, mutta myös Punkaharjulta on jo kavereita löytynyt.

– Lapset ovat kotiutuneet hyvin tänne metsän keskelle. He olivat Tampereella metsäeskarissa, ja sitä kautta tällainen ympäristö on heille tuttu.

Talvinen elo Enanniemessä vaatii totuttelua etenkin pimeyteen: katuvaloja ei ole lähimaillakaan.

– Pitää itse huolehtia, että pihavalot ovat kunnossa.

Heini Niinimäestä huokuu tyytyväisyys ja levollisuus. Tulevaisuuden suunnitelmiakin siintää jo hänen mielessään.

– Tämä paikka antaa monenlaisia mahdollisuuksia. Minua kiinnostaisi puutarhaan liittyen esimerkiksi kurssien pitäminen tai yhteisöllinen puutarhanhoito. Kesäisin voisi pitää vaikka Airbnb-tyyppistä majoitustoimintaa.

