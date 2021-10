Ylen tiedot: Puolustusministeriön kansliapäälliköksi nousee Esa Pulkkinen

Puolustusministeriön kansliapäälliköksi esitetään Esa Pulkkista. Hän on nykyisin ministeriön ylijohtaja, ja sotilasarvoltaan hän on kenraaliluutnantti.

Kuva: Borislav Troshev / EPA

Valtioneuvosto päättää nimityksestä huomenna. Kansliapäällikkö on ministeriön korkein viranhaltija.

Valtioneuvosto päättää torstaina, kuka johtaa puolustusministeriötä seuraavat viisi vuotta. Ylen tietojen mukaan puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) esittää tehtävään Esa Pulkkista.

Pulkkinen on nykyisin puolustusministeriössä ylijohtajana, ja hän on puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö. Sotilasarvoltaan hän on kenraaliluutnantti.

Tehtävään haki kahdeksan henkilöä, muun muassa apulaisosastopäällikkö Janne Kuusela ja hallitusneuvos Hanna Nordstöm.

Kansliapäällikkö johtaa ministeriötä virkamiehenä. Hänen työpöytänsä kautta kulkevat käytännössä kaikki ministeriön tärkeimmät päätökset.

Pulkkisella on monipuolinen kokemus sekä puolustusministeriöstä että puolustusvoimista. Hän on pitkään ollut johtavissa virkatehtävissä puolustusministeriössä. Puolustusvoimissa kotimaassa hän on ollut esimerkiksi Sodankylän Jääkäriprikaatin komentajana.

Kansainvälistä kokemusta Pulkkiselle on kertynyt lukuisista EU-tehtävistä, viimeksi hän oli EU:n sotilasesikunnan päällikkönä 2016–2020. Pulkkinen on valmistunut sotakorkeakoulusta, ja hänellä on opintoja myös Geneven ja Harvardin yliopistoista.

Tällä hetkellä kansliapäällikkönä on Jukka Juusti, taustaltaan insinöörikenraaliluutnantti. Juustin viisivuotiskauden piti päättyä jo viime vuonna, mutta tehtävää jatkettiin vuodella, koska hävittäjähankinta on kesken.

Suomen on tarkoitus päättää uudesta hävittäjästä joulukuussa. Uudesta hävittäjästä päättää valtioneuvosto, puolustusministeriön esityksestä.

Tällä kertaa valintaan ei liittyne yllätyksiä, sillä Pulkkista pidetään hakijoista ylivoimaisena. Kun nykyinen kansliapäällikkö Juusti nimitettiin Sipilän hallituksen aikana, kansliapäällikkönimitys jäi kerran hallituksen pöydälle. Tuolloin puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) nosti Juustin virkaan ohi silloisen kansliapäällikön Arto Rädyn.