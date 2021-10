Talibanin valtaannousu koettelee Afganistanissa myös partureita ja kampaamoita – ihmiset varovat nyt muodikkuutta

Parturi Nader Shah oli tottunut muotoilemaan imagotietoisten nuorten miesten hiuksia ja partoja Afganistanin Heratissa, maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa. Hänenkin tilanteensa muuttui, kun Taliban otti vallan elokuun puolivälissä.

Miehillä ei ole enää juuri rahaa, ja jos on, he pelkäävät saavansa rangaistuksia hiusten urheilullisen lyhyistä tai muodikkaista leikkauksista.

– Ennen ihmiset tulivat ja pyysivät erilaisia kampauksia, mutta enää ei yksinkertaisesti ole niin, 24-vuotias Shah sanoo parturissaan, jossa peilit peittävät jokaisen seinän.

– Nyt he ovat murheellisia, hän jatkaa.

Talibanin ensimmäisen valtakauden aikana pari vuosikymmentä sitten näyttävät kampaukset olivat kiellettyjä, minkä lisäksi miehiä vaadittiin kasvattamaan parta.

Seuranneen maallisemman vallan aikana tuosta poikkeamisen katsottiin usein olevan merkki ja kannanotto nykyaikaisuudesta. Nyt heiluri heilahti takaisin.

Naapurustossa saman alan työntekijä Mohammad Yousefi sanoo että ihmiset "yhtäkkiä haluavat saada itsensä näyttämään talibaneilta".

Myös Ali Rezan parturissa vaaleanpunaiset kohdevalot loistavat ja hyllyt ovat täynnä hiuslakkaa, geelejä ja kasvonaamioita, mutta asiakkaat ovat harvassa.

– Aiemmin nuoret tulivat leikkauttamaan hiuksiaan tai partaansa joka toinen viikko, Reza kertoo ja lisää, että monet hänen asiakkaistaan ovat paenneet.

Eivät halua luovuttaa

Miesten tilanne on silti naisiin verrattuna Afganistanissa vähemmän ahdistava. Tämä käy ilmi myös parturi- ja kampaamoalalla.

Mohadessa on pitänyt naisten kauneussalonkinsa auki Kabulissa uusien hallitsijoiden uhkauksista huolimatta.

Salonki on vapauden kupla, yksi viimeisistä paikoista pääkaupungissa, jossa naiset voivat tavata kotiensa ulkopuolella. Salongissa naiset rentoutuvat keskenään ja jakavat surunsa – tai yrittävät unohtaa ne hauskanpidon ja muodin parissa.

– Emme halua luovuttaa ja lopettaa. Naisten on työskenneltävä Afganistanin yhteiskunnassa, monet heistä ovat perheensä elättäjiä, 32-vuotias Mohadessa sanoo, kun naiset valmistautuvat hääjuhliin.

Asiakkaat saapuvat paikalle ohi salongin julkisivun, jonka kuvat on nyt maalattu piiloon valkoisella maalilla. He katoavat nopeasti kauppaan raskaan verhon läpi. Sisällä naisten innostuneet äänet kilpailevat hiustenkuivaajan huminan kanssa, kun he valitsevat uuden hiustyylin.

Uhkaava väkijoukko ovella

Edellisen kerran Taliban hallitsi Afganistania vuosina 1996–2001. Silloin naisten oli pakko käyttää kaiken peittävää burkaa.

Pelkkä kynsien maalaaminen tarkoitti tuolloin sitä, että naiselta saatettiin leikata irti sormet.

Tällä kertaa Taliban on pyrkinyt esittämään maailmalle vapaamielisemmät kasvot. He yrittävät turvata kansainvälisen rahoituksen estääkseen taloudellisen katastrofin, eivätkä ainakaan ole kiirehtineet ottamaan uudelleen käyttöön päivittäisen elämän rajoituksia.

Tämä ei tarkoita, että Mohadessa ei olisi saanut uhkauksia. Väkijoukko on huutanut salongin ulkopuolella, mutta hän on käyttänyt laillista mahdollisuutta jatkaa.

– Voin sanoa, että tämän salin naiset ovat rohkeita, koska he tulevat töihin peloissaan, Mohadessa kumartaa.

Lue myös:

YK: Yli puolta Afganistanin väestöstä uhkaa akuutti nälänhätä – Kabulissa lastensairaalassa on pulaa kaikesta, kolme vauvaa jakaa yhden keskoskaapin

Amnesty: Maailma lupasi auttaa afganistanilaisia, mutta vastassa oli suljettuja rajoja ja laittomia käännytyksiä

YK aloittaa ensi kuussa poliorokotukset Afganistanissa – Taliban lupaa taata työntekijöiden turvallisuuden