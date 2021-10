Minuutintarkka toimitusaika on nyt valttia kotiinkuljetuksissa, kun uudet firmat valtaavat Suomea – Neljäkin tuntia epätietoista paketin odottelua voi olla liikaa

Verkkokauppojen asiakkaat eivät enää halua odottaa tuotteita kotona tuntikausia. Pettymyksen asiakkaalle tuottaa myös se, kun on sovittu kotiinkuljetuksesta, mutta paketti pitääkin itse noutaa jopa kilometrien päästä.

Asiakkaan aika on kallista, ja käsitys siitä, kuinka pitkän aikaikkunan sisällä pakettia on kohtuullista kotona odottaa, on lyhentynyt, sanoo verkkokauppaa tutkiva Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta.

– Kuusi tai neljäkin tuntia paketin odottelua kotona aiheuttaa ärtymystä, kun ei yhtään tiedä, mihin aikaan paketti on tulossa, Mitronen sanoo.

Kuljetusyritykset ovat löytäneet tästä markkinaraon. Ruotsalainen Budbee ottaa asiakkaaseen yhteyttä jo ennen kuin se saa paketin kuljetettavakseen ja viestittää asiakkaalle, kun paketti on kuljetuksessa ja lähestymässä määränpäätä.

Toimitusaika on ensin tiedossa päivän ja vuorokauden ajan tarkkuudella ja tarkentuu jopa minuuttitasolle, kun paketin määränpää lähenee, kertoo yhtiön Suomen kaupallinen johtaja Rita Kerola. Paketin saapumista voi seurata puhelimeen ladattavassa sovelluksessa.

Tarkan toimitusajan laskemiseksi yhtiö kysyy asiakkaalta muun muassa, asuuko tämä omakotitalossa vai kerrostalossa ja missä kerroksessa, ja pyytää mahdollista ovikoodia.

Budbee toimittaa paketteja myös omiin automaatteihinsa. Silloin asiakas saa etukäteen tiedon, mihin aikaan paketti on lokerossa odottamassa, kertoo kaupallinen johtaja Rita Kerola. Kuva: Budbee

Yhtiö pitää asiakkaaseen yhteyttä toimituksen aikana monta kertaa ja kertoo toimituksen etenemisestä. Jos asiakas haluaa, paketti voidaan jättää myös oven ulkopuolelle.

Budbee tavoittelee myös kuljetusten ympäristöystävällisyyttä velvoittamalla kuljetukset hoitavat kumppaniyritykset ajamaan fossiilittomasti joko biodieselillä, biokaasulla tai sähköllä.

Aiemmin kuljetusta on katseltu tuotteen ja logistiikan kannalta eli miten paketti saadaan liikkumaan paikasta toiseen. Nyt on huomattu miettiä myös, miten asiakas sen kokee, sanoo Lasse Mitronen.

Verkkokaupan kasvaessa kuljetuksenkin tarve kasvaa ja yritykset keksivät uusia toimintatapoja.

Verkkokaupan kuljetusmarkkinat ovat Suomessa myllerryksessä, kun verkosta ostaminen on kasvanut ja tuotteita tilataan paljon myös ulkomailta, sanoo kaupan alaa Aalto-yliopistossa tutkiva Lasse Mitronen. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

"Ruuan verkkokauppa kasvanut Suomessa Euroopan nopeimmin"

Asiakaspalvelua, tarkkaa toimitusaikaa ja ympäristöystävällisyyttä korostavalla tavalla toimii niin ikään ruotsalainen Gordon Delivery, joka on erikoistunut kylmäkuljetuksiin.

Vuonna 2015 perustettu Gordon Delivery on kasvanut huimaa vauhtia Ruotsissa ja Tanskassa. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa yli tuplaantuvan tänä vuonna 50 miljoonaan euroon. Yritys sai keväällä 15 miljoonaa euroa pääomasijoittajilta ja aikoo aloittaa ruuan kuljetukset tänä vuonna myös Suomessa ja Norjassa.

– Ruuan verkkokauppa on Suomessa vielä pientä, mutta pandemian aikana se on kasvanut nopeimmin Euroopassa. Tosin lähtötasokin oli alhainen. Haluamme olla täällä alusta saakka mukana ja tarjota asiakkaille hyvää palvelua, sanoo toimitusjohtaja ja perustaja Ali Ghoce.

Asiakkaista Suomessa Ghoce ei vielä kerro, mutta neuvotteluja on käyty suurten ruokakauppaketjujen kanssa. Kasvua voisi tulla myös ruokakassipalvelusta, jossa asiakkaalle toimitetaan esimerkiksi neljän aterian ainekset ja reseptit.

Ghoce arvioi, että Gordon Deliveryllä voisi olla vuoden lopussa kolmisenkymmentä kuljetusautoa Suomessa.

Tehokkuutta tekoälyn laskemilla reiteillä ja kuljetusten ulkoistamisella

Budbee ja Gordon Delivery ovat enemmän teknologia- kuin kuljetusyhtiöitä. Sekä asiakkaalla että kuljettajalla on yhtiön puhelinsovellus, josta kuljettaja näkee reitin ja viestittelee asiakkaan kanssa.

– Algoritmi laskee tehokkaimman reitin kaupungissa ja arvioi, miten kauan kuljetukseen menee, Ghoce sanoo.

Kustannuksia saadaan alas tehokkaan reitin lisäksi sillä, että autot ovat täydempiä, eli niissä voi olla useamman ruokaketjun tuotteita, Ghoce sanoo.

– En usko, että on pidemmän päälle kestävää kuljettaa vain yhden kaupan tuotteita.

Alle kymmenen vuotta sitten verkkokaupan tuotteille Ruotsissa oli vain yksi kuljetusvaihtoehto, eivätkä asiakkaat olleet kovin tyytyväisiä palveluun, joten ajattelin että tässä olisi mahdollisuus digitalisaation avulla luoda parempaa palvelua, Ali Ghoce kertoi yrityksensä synnystä. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Säästöä tulee myös siitä, ettei yhtiöiden palveluksessa ole kuljettajia. Budbeellä kuljetukset on ulkoistettu yrityksille. Kuljettajia sillä on Suomessa noin 300. Gordon Deliveryn kuljettajat työskentelevät yhtiön kumppanina toimivan kevytyrittäjyyspalvelun kautta.

Joidenkin alustatalousyritysten kohdalla on epäselvää, onko kuljetuskeikan hoitava yrittäjä vai työntekijä, kuten Woltin ja Foodoran ruokalähettien kohdalla on nähty. Ghocen mukaan kumppaniyhtiö maksaa Gordon Deliveryn kuljettajien työnantajamaksut.

Kuljettajan työ sopii hänen mukaansa esimerkiksi maahanmuuttajalle, joka osaa asiakaspalveluun tarvittavan määrä suomea tai englantia. Ilman asiakaspalvelutaitoja kuljettajaksi ei kuitenkaan pääse.

– Työ ei käy kaikille, täytyy löytää oikeat ihmiset. Seula on tiukka, että palvelun laatu pysyy korkeana.

Perinteinen Postikin tarjoaa nyt tarkempaa aikataulua

Alan suurimmalla toimijalla Postillakin on samansuuntaisia suunnitelmia.

Perinteinen kuljetusjätti tuo pakettien liveseurannan ja tarkan toimitusajan (siirryt toiseen palveluun) asiakkaille osassa Suomea. Posti aikoo myös nopeuttaa paketien toimitusaikoja suurimmissa kaupungeissa.

Kuten ruotsalaisilla teknologiaan nojaavilla kilpailijoilla, pakettia voi seurata reaaliaikaisesti kartalta Postin sovelluksessa ja kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti sähköautoilla.

Asiakkaalta lisämaksu paremmasta toimitusajasta

Viimeisen kilometrin kuljetus eli tuotteen toimittaminen asiakkaan luo on usein tappiollista ja tehotonta, Lasse Mitronen sanoo. Moni verkkokauppa tarjoaa sekä toimituksen että mahdollisen palautuksen ilmaiseksi.

Kustannuksia on yritetty saada alemmaksi muun muassa Pohjoismaissa ja Baltiassa suosittujen pakettiautomaattien avulla.

Kun kotiinkuljetuksessa kilpaillaan laadulla, kustannusten katteeksi voi pyytää pakettia odottavalta asiakkaalta lisämaksua esimerkiksi nopeasta toimituksesta tai sopivasta toimitusajasta, Mitronen sanoo.

Ruotsalainen Budbee-kuljetuspalvelu kysyy tarkkoja tietoja paketin kotiinkuljetusta varten. Niiden avulla se pystyy arvioimaan toimitusajan jopa minuuttien tarkkuudella. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Markkinat muotoutuvat

Verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta oli viime vuonna kaksi prosenttia, noin 400 miljoonaa euroa. Kasvupotentiaalia on, sillä Ruotsissa vastaava osuus oli samaan aikaan kuusi prosenttia, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Markkinoille on tulijoita. Norjalainen vain verkossa toimiva ruokakauppa Oda on kertonut aloittavansa Suomessa tämän vuoden aikana. Ruokaostoksia toimittavat kotiin myös aiemmin ravintola-annosten kuljettajina tunnetut Foodora ja Wolt.

Myös perinteiset ruokakauppiaat Kesko ja S-ryhmä etsivät kannattavuutta ja nopeutta verkkokauppaan. Keskolla ruokatilauksia keräävät tulevaisuudessa robotit (siirryt toiseen palveluun). S-ryhmä uudisti ruuan verkkokauppansa hiljattain ja kertoi kokeilevansa tunnin pikatoimitusta sekä kotiinkuljetuksen kuukausimaksua (siirryt toiseen palveluun).

Juttua varten on haastateltu myös Työterveyslaitoksen alustataloustutkija Jere Immosta.