Tampereen koululaisten lautasilta häipyy riisi, tilalle tulee perunaa ja viljaa – koululaisilla "ei riisiä tule ikävä, mutta perunan laatua voisi vähän katsoa"

Riisistä aiotaan luopua muutaman vuoden kuluessa. Helsingissä asiaa mietitään, Turussa on jo totuttu riisi-ohraan.

Tampereen kouluissa riisi on vaihtumassa perunaan ja kotimaisiin viljoihin ohraan ja kauraan. Myös kotimaisia juureksia aiotaan lisätä.

Koululaisille riisistä luopuminen sopii hyvin – ainakin heille, joita keskiviikkona ruokatunnilla tapasimme.

– Ei haittaa vaikka luovutaan. Riisi ei mitenkään kuulu lempiruokiini, sanoo yhdeksäsluokkalainen Frans Kyösti Wivi Lönnin koulun Pyynikin koulutalosta.

– Ei haittaa vaikka riisi jää pois. Voi tulla perunaa tilalle, mutta sitten kyllä voisi vähän paremmin katsoa sitä perunan laatua, jatkaa Oskar Helenius.

Hän myös tietää, miksi juuri riisistä halutaan luopua.

– Liittyy ilmastomuutokseen. Riisi tuodaan niin kaukaa.

Paljon vaihtoehtoja

Pirkanmaan Voimia Oy:n ateriapalvelujen tuotepäällikkö Maiju Suvanto lupaa, että muutos tapahtuu hitaasti.

– Riisi loppuu pikkuhiljaa, ei kertarysäyksellä. Korvaavia lisukkeita on, tietenkin esimerkiksi suomalainen peruna. Sitten on kotimaisia viljalisäkkeitä kuten kaura ja ohra, mikseipä pastakin, luettelee Maiju Suvanto.

Näiden lisäksi hän mainitse vielä vehnästä valmistettavan kuskusin (siirryt toiseen palveluun).

Kotimaiset viljat eivät sovi kaikille esimerkiksi keliakian tai allergian vuoksi. Marjo Suvanto sanoo, että myös heille löytyy sopivia ruoka-aineita riisin tilalle. Kuva: Miikka Varila / Yle

– Riisin tilalle löytyy myös gluteenittomia vaihtoehtoja, esimerkiksi gluteeniton kaura. Jos sekään ei sovi, vaihtoehto voi olla vaikkapa kvinoa (siirryt toiseen palveluun).

Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupungin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtiö. Se vastaa muun muassa Tampereen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluista sekä isosta osasta TAYSin ruokapalveluja

"Ei tule riisiä ikävä"

Myös Mila Hytönen ja Ella Schroderus tavoitettiin keskiviikkona matkalla koulun ruokalaan.

– Ei tule riisiä ikävä. Ihan hyvää se on, mutta ei haittaa vaikka siitä luovutaan, kuuluu heidän yhteinen mielipiteensä.

Molemmat sanovat syövänsä kaikkea, vaikka kaikki ei tietenkään ole yhtä hyvää. He sanovat miettivänsä ruuan eettisyyttä, mutta on kieltämättä ikävää, jos löytää omat lempiruokansa vähemmän eettisten ruokien listalta.

Turussa on jo totuttu riisi-ohraan

Myös Helsingissä on pohdittu riisin osittaista korvaamista suomalaisilla viljoilla kauralla tai ohralla.

Palvelukeskus Helsingin kehityspäällikkö Elina Takkosen mukaan riisistä luopumisen esteeksi ovat nousseet saatavuus ja kustannukset.

– Hinnaltaan kaura- tai ohralisäkkeen tyyppinen tuote on kallis suhteessa täysjyväriisiin. Meille on tärkeää, että kouluruokaa syödään ja valitettavasti lapset kokevat nämä lisäkkeet vieraaksi. Muun muassa ohrahelmeä on kokeiltu ruokalistalla, mutta se jäi monilta syömättä.

Hänen mukaansa riisiä on korvattu enemmän päiväkotien ruokalistalla, mutta jonkin verran myös kouluissa. Tällä hetkellä koulujen kuuden viikon kiertävällä listalla on riisiä suunnilleen kerran viikossa.

Turussa riisi-ohra -lisäkettä on tarjottu jo pari vuotta. Hiljattain myös perunan osuutta on lisätty, kertoo puolestaan Turun koululaisia ruokkivan Arkean palvelujohtaja Sanna Malaska.

Malaska muistuttaa, että toki riisi on ”ilmastopahis”, kun katsotaan vain energialisäkkeitä. Jos katsotaan koko ateriaa, vaikuttavin ilmastoteko tehdään pääraaka-aineen eli lihan, kalan tai kasvisten valinnassa. Niiden ilmastovaikutus on suurin.

Kouluruuan pitkä historia Suomeen tuli maksuton kouluruoka ensimmäisenä maailmassa.

Laki säädettiin 1943 ja käytännön toteutukseen annettiin siirtymäaika.

Kouluruokailun aloitusvuodeksi lasketaan 1948.

Nykyään kouluruuasta (siirryt toiseen palveluun) ohjeistaa muun muassa Opetushallitus.

Mitä mieltä olet nykyisestä suomalaisesta kouluruuasta? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 29.10 kello 23 asti.