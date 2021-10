Tampereen ratikkakiskojen ylle syttyvät uudet valoverhot – seurasimme valojen testausta aamun pimeydessä

Perjantaina Tampereella avataan Valoviikot. Vuorossa on 56. kerta.

Perinteikästä valon juhlaa on tällä kertaa ollut osaltaan uudistamassa Rambollin head of design Reija Pasanen. Tampereella syntynyt ja kasvanut Pasanen on suunnitellut kahden vuoden ajan valoverhoja Hämeenkadun ylle.

– Se näyttää ehkä yksinkertaiselta, mutta takana on lukuisia suunnittelutunteja ja palavereja.

Ratikka on tuonut omat haasteensa, sillä sähköturvallisuuden suhteen on hyvin tarkat säännöt. Toisaalta Pasasen tiedon mukaan tällaista tekniikkaa ei ole tässä mittakaavassa hyödynnetty missään muualla katuympäristössä.

Hämeenkadun ylle valaisinpylväisiin ripustetaan yhteensä 36 led-valoverhoa. Verhot ovat noin kaksi metriä korkeita ja 11 metriä leveitä valopisteistä koostuvia pintoja.

Verhot pitää kuitenkin myös kytkeä niin sähköihin kuin toisaalta ohjaukseen. Asentajat puolestaan voivat tehdä töitä vain öisin, kun ratikka ei liiku. Avajaisiin valot saadaan Keskustorin ympäristöön, mutta muiden verhojen käyttöönottoa saadaan vielä odottaa.

– En uskalla arvata mihin asti, mutta ollaan jo voiton puolella.

Valoverhot ulottuvat käytännössä koko Hämeenkadun ylle. Kuva: Ramboll Finland Oy

Pasanen on ensi kertaa ammatillisesti tekemisissä Valoviikkojen kanssa. Vuosien ajalta tuttu juhla on Pasasen mielestä aina toivottu, ihastuttava ja yllättävä.

Valoverhoissa yllättävyyttä tuo niiden muuntuvuus. Ledeillä voi luoda erilaisia tunnelmia tapahtumien ja vuodenaikojen mukaan.

– Talven pakkasilla voidaan ehkä nähdä revontulia.

Ledeissä voi nähdä viitteitä perinteisiin valokuvioihin, mutta tarkkojen kuvien sijaan teknologialla luodaan valomaailmoja. Verhoille on luotu peruskalenteri siitä, miltä näyttää milloinkin.

Itsenäisyyspäivälle ja uudelle vuodelle on luotu omat valonsa. Matkan varrelle on kuitenkin jätetty mahdollisuus lisäyksille vaikka tapahtumien mukaan.

Hämeensillalla pääroolissa kansallismaisema

Joulun aikaan valomaailma on rauhallisempi, jotta esimerkiksi kauppojen joulukoristeet saavat tilaa ympäristössä. Suunnittelussa on tähdätty siihen, että joulusta näkyy muukin kuin kaupallisuus.

– Olemme pyrkineet luomaan kunnioittavan otteen joulun aikaan, Pasanen kertoo.

Hämeensilta on puolestaan rauhoitettu kokonaan valoverhoilta. Pasasen mukaan kansallismaiseman kanssa kilpaileminen olisi ollut turhaa.

– Annetaan kosken ja koskenrannan olla oma näyttävä kokonaisuutensa.

Valoviikoilla myös uusi valogalleria

Keskustorin ja Hämeenpuiston kortteleista löytyvä valogalleria on toinen vuoden uutuuksista. 15 valotaideteosta heijastetaan taloyhtiöiden julkisivuihin. Valtaosa teoksista on valittu Tampereen taidemuseon ja Tampereen kaupungin kokoelmista.

Kaupunkilaisia-näyttelyn teokset kuvaavat eri ikäisiä kaupunkilaisia arjessa ja vapaa-ajalla. Teosten suunnittelussa on mukana myös nykytaiteilijoita. Valogalleria juhlistaa Tampereen taidemuseon 90-vuotista historiaa.

Valoviikkojen avajaiset käynnistyvät Koskipuistossa perjantaina 29. lokakuuta kello 19. Tapahtuma huipentuu Tanssivat vedet -suihkulähde-esitykseen, jossa valaistut vesisuihkut tanssivat Tammerkoskessa musiikin tahdissa.

Tanssivat vedet -esitykset jatkuvat joka ilta 7. marraskuuta asti.

Juttua korjattu 29.10. kello 8.27. Jutusta poistettu tieto siitä, että avajaisissa olisi pyroshow, sillä showta ei ole.