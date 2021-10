Mielenterveyspalkinnosta yllättävä jälkipyykki Hailuodossa, kunnanjohtaja irtisanoutuu: "Epäoikeudenmukainen ja murskaava kokemus"

Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen irtisanoutuu tehtävästään, asiasta kertoi ensimmäisenä Rantalakeus (siirryt toiseen palveluun).

Heiskanen kokee saaneensa epäluottamuslauseen, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja Maarit Parrila kyseenalaisti Hailuodon saaman valtakunnallisen mielenterveyspalkinnon perusteet ja kunnan työhyvinvoinnista annetun informaation.

Vajaan tuhannen asukkaan saarikunta Hailuoto on tunnettu muun muassa perinteisistä tikkuröijyvillapaidoistaan ja Bättre folk -festivaalistaan. Sairaspoissaolojen pienentämisestä kunta on saanut julkisuutta jo aiemminkin, kun mielenterveydestä johtuvat sairauslomat kääntyivät laskuun Hailuodossa.

– Kunnanhallituksen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja luetteli syytöksiä siitä, että Hailuodon kunta on leimattu mielenterveyssairaiden kunnaksi ja kunnan työntekijät mielenterveyshäiriöisiksi. Koin tämän niin epäoikeudenmukaisena ja murskaavana kokemuksena, että katsoin, että ehkä on parempi, että etsin muualta töitä, Heiskanen perustelee irtisanomisratkaisuaan.

Heiskanen pitää erityisen nöyryyttävänä sitä, että syytökset esitti hänen oma esimiehensä julkisessa kokouksessa ison ihmisjoukon kuullen. Välikohtaus tapahtui kunnanvaltuuston kokouksessa 19. lokakuuta.

Heiskanen on tehnyt kirjallisen ilmoituksen siitä, että hän koki valtuuston kokouksessa häirintää ja epäasiallista kohtelua (siirryt toiseen palveluun) (Hailuodon kunta).

– Ehkä oikea reagointi tässä olisi ollut, että kunnanhallituksen puheenjohtaja olisi tullut kukkapuskan kanssa ja kiittänyt kunnan työntekijöitä hyvin tehdystä työstä ja siitä, että kunta on saanut hyvää mainetta maailmalla. Nyt reagointi oli ihan päinvastainen.

Hailuodon kunnanvaltuusto saa pohdittavakseen, asettaako se väliaikaisen valiokunnan käsittelemään kunnanhallituksen johtajiston asemaa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Maarit Parrila ei halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa.

Tulevaisuudensuunnitelmia ei vielä ole

Kunnanjohtaja Aki Heiskanen kertoo, että hän on saanut kuntalaisilta ja luottamushenkilöiltä hyvää palautetta työstään ja toiveen jatkaa tehtävässä. Hän ei kuitenkaan pyörrä irtisanomispäätöstään.

Tulevaisuudensuunnitelmia Heiskasella ei vielä ole.

– Kaikki on avoinna. Meillä on koti täällä Hailuodossa, eikä me olla tällä erää minnekään lähdössä.

Aki Heiskasen vaimo Pia Piispanen työskentelee Hailuodon kunnan perusturvajohtajana.

Kunnanjohtaja on jättänyt irtisanomisilmoituksensa kunnanhallitukselle, joka kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 29. lokakuuta.