Eurooppa-kirje: Espanja harkitsee seksin ostamisen kieltämistä – Glasgow’ssa hamutaan vielä 1,5 asteen tavoitetta

Terveiset Espanjasta, jossa pöydällä on jälleen kysymys prostituutiosta.

Ranskan rajalla sijaitsevassa La Jonqueran kylässä tuhannet naiset myyvät itseään kaduilla ja ilotaloissa. Asiakkaat tulevat seksin supermarketiksi (siirryt toiseen palveluun) ja Espanjan suurimmaksi bordelliksi kutsuttuun kylään rajan takaa Ranskasta, jossa seksin ostaminen on laitonta.

Toisin on vapaamielisessä Espanjassa, jossa on YK:n arvion mukaan vähintään 300 000 prostituoitua (siirryt toiseen palveluun). Poliisin tilastojen mukaan yli 80 prosenttia heistä on ihmiskaupan uhreja (siirryt toiseen palveluun).

Vuosi sitten kävin Madridissa tekemässä juttua entisistä ihmiskaupan uhreista ja heidän pitämästään ompelimosta. Suurin osa naisista oli tullut Espanjaan suurin toivein, mutta päätynyt seksityöläiseksi vastoin tahtoaan.

Vuonna 1995 Espanja käytännössä vapautti seksin oston ja myynnin. Paritus ja seksin ostaminen ihmiskaupan uhrilta on kuitenkin kiellettyä.

Todellisuudessa valvonta on olematonta.

Espanjan sosialistihallituksen tavoitteena on ollut pitkään ihmiskaupan kitkeminen ja prostituution kieltäminen. Pääministeri, sosialistien Pedro Sánchez nosti asian jälleen esiin tässä kuussa.

Sosialistien lakiehdotuksen sisältöä ei ole julkaistu kokonaan, mutta tarkoituksena olisi ainakin kriminalisoida seksin ostaminen.

Kysymys jakaa vasemmistolaisen hallituskumppanin Podemosin rivit. Osan mielestä naisilla tulee olla oikeus myydä seksiä. He pelkäävät, että muuten toiminta saattaa painua maan alle ja ihmiskauppa lisääntyy.

Vastustajat pitävät prostituution kieltämistä myös mahdottomana maassa, jossa seksikaupan arvo on vuositasolla lähes neljä miljardia euroa.

YK:n kyselyssä lähes 40 prosenttia espanjalaismiehistä kertoi ostaneensa seksiä vähintään kerran elämässään. Luku on Euroopan korkeimpia.

Prostituutio ei ole ainoa kiistakapula hallituspuolueiden välillä.

Espanjan pitää EU:n vaatimuksesta uudistaa työlainsäädäntöään. Ilman sitä ei tipu koronamiljardeja, jotka maa on jo merkinnyt ensi vuoden budjettiin.

Asia on aiheuttanut kriisin hallituspuolueiden välille.

Työllisyydestä vastaava toinen varapääministeri, Podemosin Yolanda Díaz on työntekijöiden leirissä ja vaatii edellisen oikeistohallituksen laatiman lainsäädännön kumoamista.

Talouskriisin aikana vuonna 2012 laadittu laki helpotti irtisanomista ja lisäsi määräaikaisten työsopimusten määrää. Samalla työllisyys lähti nousuun.

Taloudesta vastaava ensimmäinen varapääministeri Nadia Calviño taas pelkää liian rajujen toimien heikentävän yritysten asemaa ja pysäyttävän talouskasvun, jota maa tarvitsee noustakseen jaloilleen pandemian jälkeen.

Sähkön hinnan kolminkertaistuminen viime vuodesta on heikentänyt yrittäjien asemaa entisestään, ja turismisektorille määräaikaisten työsopimusten rajoittaminen olisi katastrofi.

Hallituksen hyvinvointi on elintärkeää vuoden 2023 vaaleihin valmistuvalle pääministeri Sánchezille, jota vastustaa entistä ärhäkämpi oikeisto-oppositio.

Kovin vastus vaikuttaa olevan Madridin aluejohtaja, Espanjan Trumpiksikin kutsuttu Isabel Díaz Ayuso.

Koronarajoituksia vastustava Ayuso nauttii oikeistopiireissä suurta suosiota, ja räväkkä persoona kiinnostaa myös kansainvälistä mediaa. Viimeksi hän poseerasi The Times -lehdessä rautarouvana (siirryt toiseen palveluun).

Näiden merkkien perusteella Espanjaa odottaa hyytävä poliittinen talvi,

Barcelonasta,

Maija

Sitten kollegani Janne Toivosen poimintoja eurooppalaisista puheenaiheista viikon varrelta.

#SOME: Le Pen ja Orbán paiskasivat kättä

EU:ssa on kysytty, oliko Viktor Orbánin ja Marine Le Penin tapaaminen tiistaina Budapestissa alku jonkin suuremman.

Moni voi mieltää Unkarin populistisen pääministerin ja Ranskan oikeistopopulistisen puolueen presidenttiehdokkaan olevan poliittisesti samoilla linjoilla, mutta kaksikko tapasi vasta ensimmäistä kertaa.

Miksi nyt? Ainakin siksi, että molemmat valmistautuvat vaaleihin ja tarvitsevat tukea. Orbán on voimakkaamman sisäpoliittisen paineen keskellä, kun oppositio nimesi yhteisen ehdokkaan ensi kevään vaaleihin. Le Pen taas on jäänyt gallup-mittauksissa kolmanneksi presidentti Emmanuel Macronin ja nopeasti nousseen (siirryt toiseen palveluun) äärioikeistolaisen Eric Zemmourin taakse.

FAKTA: Glasgow'n ilmastokokous alkaa, ja tästä on kyse

YK:n ilmastokokous alkaa sunnuntaina Skotlannin Glasgow’ssa. Kokous on merkittävin sitten Pariisin ilmastokokouksen vuonna 2015, ja 2020-luvun ilmastotekojen kannalta ratkaiseva.

Yhdysvallat on palannut ilmastosopimukseen ja EU julkisti kesällä oman ilmastopakettinsa. Valtionjohtajat ovat paikalla alkavan viikon aluksi ja vastuuministerit toisella viikolla.

Mutta neuvotteluihin lähdetään melkoiselta takamatkalta. Nykyisillä toimilla ei päästä vielä lähellekään yhdessä asetettuja tavoitteita, eli lämpenemisen pitämistä alle 1,5 asteessa. Mitä 1,5 asteen lämmönnousu merkitsisi? Sitä avaa Ylen meteorologi, ilmastoaiheisen tietokirjan kirjoittanut Kerttu Kotakorpi.

TÄRPIT: Pankit, arktinen alue, itäraja

Päästöt tupruavat ilmaan Lyonissa Ranskassa. Kuva: Philippe Desmazes / AFP

Maailman luultavasti kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa tekee juuri nyt kokousisäntä Britannia. Sen tuore ilmastolaki sisältää toimia, jotka “lähes riittävät” (siirryt toiseen palveluun) asiantuntijoiden mukaan saamaan hiilipäästöt kuriin. Mistä on kyse? Ylen Britannian-avustaja Pasi Myöhänen selventää.

271 MILJOONAA EUROA

EU-valtiovarainministerit hyväksyivät Suomen elpymissuunnitelman. Näin ollen Suomi saa tuota pikaa käyttöönsä ensimmäisen 13 prosentin siivun, eli 271 miljoonaa euroa.

UUDET PANKKISÄÄNNÖT VOIMAAN 2025

Komissio esitteli keskiviikkona niin sanotun Basel III -esityksensä, jossa pankeilta vaaditaan lisävarallisuuden kartuttamista luottotappioiden varalta. Tällä halutaan vähentää pankkiriskejä, mutta kääntöpuolena asiakasmaksut ja korkomarginaalit voivat nousta – lue lisää täältä.

Mutta kyseessä on vasta esitys, jota alkavat seuraavaksi jauhaa jäsenmaat ja parlamentti. Uusien sääntöjen on määrä tulla voimaan vuonna 2025.

Entä vaaniiko inflaatio Eurooppaa? Sitä kysytään Brysselin koneessa.

ITÄRAJALLA KUOHUU

Siirtolaiskriisi Valko-Venäjän -rajalla Puolassa ja Baltian maissa kiihtyy. Rajan yli pyrkii päivittäin satoja ihmisiä, jotka ovat maksaneet isojakin summia päästäkseen EU:n rajalle. Puola ja Baltia puolestaan tukkivat rajaa kiireesti piikkilangalla, aidoilla ja sotilailla.

Puola kertoo lisäävänsä joukkojen määrää rajalla jopa 10 000:een. Latvia, Liettua ja Puola ovat halunneet, että EU osallistuisi niiden parhaillaan pystyttämien aitojen kustannuksiin. Sitä EU ei halua vaan katsoo että kyse on maiden omista toimista, sanoo komissaari Ylva Johansson Baltic Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Oikeusvaltiokiistassa EU-tuomioistuin määräsi Puolalle miljoonan euron päiväsakot.

ARKTINEN PUHEENJOHTAJA SUOMI

Suomi otti tiistaina Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajan nuijan vastaan Norjalta Tromssassa pidetyssä kokouksessa. Seitsenjäsenistä neuvostoa ei pidä sekoittaa Arktiseen neuvostoon, jota johtaa puolestaan Venäjä.

Suomi aikoo puheenjohtajana painottaa ympäristökysymyksiä, kuten arktisen alueen luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Tehtävä ei ole erityisesti Venäjän taloudellisten intressien paineessa helppo.

Klassisesta kysymyksestä eli Suomen asemasta Naton ja Venäjän välissä puhutaan Politiikkaradiossa. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kyläili Helsingissä maanantaina, ja tänään perjantaina presidentti Sauli Niinistö tapaa Vladimir Putinin Moskovassa. Millaista tasapainoa Suomi hakee?

ENERGIAKRIISI: EI YHTEISTOIMIA

EU-ministerit kokoustivat jälleen tällä viikolla hätäistunnossaan energian hinnoista. Yhteisistä toimista ei päästy sopuun, vaan teot jäävät ainakin tässä vaiheessa jäsenmaiden omien toimien varaan.

Mikä huojuttaa hintoja EU:ssa ja miten niihin vaikuttaa hiilestä irti pyristeleminen? Tätä kysytään Brysselin koneessa, vieraana Tampereen yliopiston professori Pami Aalto.

BREXIT-KESKUSTELU... JATKUU

EU:n ja Britannian neuvottelut Brexit-sopimuksen muuttamisesta jatkuvat. Komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovicin ja Britannian Brexit-ministerin David Frostin on määrä tavata tänään (siirryt toiseen palveluun) Lontoossa, mutta suuria läpimurtoja tai romahduksia ei ole luvassa. Keskiössä on Pohjois-Irlannin hankala tilanne.

TULOSSA: Suurkokousten viikonloppu

Tämän viikonlopun kaksi suurkokousta kietoutuvat temaattisesti toisiinsa. Glasgow’n ilmastokokouksen ohella maailman suurimpien talouksien eli G20-maiden johtajat kohtaavat Roomassa.

Keskustelukerhon Rooman-tapaamisesta odotetaan ainakin mahdollisia ilmastolupauksia. Australia löi tällä viikolla pöytään lupauksen hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Mitä tekee Kiina? Presidentti Xi Jinping ei ole ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) tulostaan niin Roomaan kuin Glasgow’hunkaan.

Piditkö Eurooppa-kirjeestä? Voit tilata sen tästä linkistä suoraan omaan sähköpostiisi. (siirryt toiseen palveluun)