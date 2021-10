STM: Suomi aikoo vastata koronan takia hädässä olevan Latvian avunpyyntöön lääkintälaitteista

Suomi aikoo vastata Latvian avunpyyntöön, jonka maa on tehnyt huonontuneen koronatilanteen takia, erityisasiantuntija Lasse Ilkka STM:n turvallisuus ja terveysosastolta kertoi Ylen Radio Suomen päivässä.

Latviassa sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä pomppasi maanantaina yli 1 400:aan. Kansainvälisen avun pyytämisen rajaksi Latvia oli määritellyt 3 000 sairaalapotilasta.

STM:n erityisasiantuntija Lasse Ilkka kertoo, että Suomi sai Latvian virallisen avunpyynnön EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta eilen. Latvia pyytää lääkintälaitteita. Esimerkiksi Ruotsi on ilmoittanut avustavansa Latviaa lähettämällä maahan muun muassa 120 hengityskonetta.

– Me olemme eilinen selvitelty, mitä voisimme heille tarjota. Meillä on mahdollisuuksia pieni määrä joitakin lääkintälaitteita sinne todennäköisesti saada lähetettäväksi. Suojavarusteita on mahdollisesti myös, jos heillä on tarvetta, mutta siitä ei ole vielä tietoa, onko heillä tarvetta, Ilkka sanoo.

Ilkan mukaan Latvia pyytää lääkintälaitteita nimenomaan sairaalahoidon ja tehohoidon tarpeeseen, koska maassa sairaalakuormitus on edelleen "erittäin kovaa".

Ilkka arvioi, että Suomella on sairaalatarvikkeita varastoissa runsaasti lähetettäväksi, mutta lääkintälaitteita taas ei ole kovinkaan paljoa ylimääräisenä. Siksi lääkintälaitteiden määrä, mitä Latviaan pystytään lähettämään, tulee olemaan pieni.

Päätös siitä, kuinka paljon Suomi pystyy avustamaan Latviaa lääkintälaitteilla ja sairaalatarvikkeilla, selviää Ilkan mukaan jo tämän päivän aikana. Asian ratkaisevat yhdessä STM ja sisäministeriö.

Ilkan mukaan Suomi ei ole joutunut tekemään vastaavia avunpyyntöjä EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta koronapandemian aikana.

