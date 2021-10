Mies myi hevosen nimellä kymmeniä kiloja marihuanaa ja välitti erittäin vaarallista huumausainetta – neljä tekijää vankeuteen

Neljä miestä on tuomittu eri pituisiin vankeustuomioihin törkeistä huumausainerikoksista Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Tuomittujen rikosten taustalla on viime talvena alkanut huumausainerikosvyyhti, jossa oli osallisena henkilöitä eri puolilta Suomea. Rikokset tapahtuivat tämän vuoden tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana.

Vuonna 1986 syntynyt lahtelaismies myi ja levitti pääkaupunkiseudulle kymmeniä kiloja marihuanaa. Mies käytti rikoksissaan salattua viestintäjärjestelmää. Hänellä oli käyttäjänimenään erään hevosen nimi, joka löytyy hänen puoliksi omistamansa lämminverisen hevosen sukupuusta.

Lahtelaismies välitti helmikuussa lähes 20 000 ekstaasitablettia ja lähes seitsemän kiloa amfetamiinia Kymenlaaksoon. Osa amfetamiinierästä osoittautui ketamiiniksi, jota käytetään nukutusaineena ihmisille ja eläimille esimerkiksi leikkauksissa.

Vaarallisen vahvaa amfetamiinia

Huume-erän vastaanottaja Kymenlaaksossa oli tuomion mukaan vuonna 1975 syntynyt kouvolalaismies, jonka kanssa lahtelaismies oli yhdessä myynyt ja levittänyt huumeita eteenpäin.

Kouvolalaismies oli antanut ekstaasitabletteja testiin ennen niiden myyntiä ja jatkanut amfetamiinia tarkoituksenaan suurentaa myytävää määrää.

Jatkettava amfetamiini on ollut massaltaan vähintään 90-prosenttista ja jatkettuna noin 70–80-prosenttista. Amfetamiini on ollut tuomion mukaan erityisen vaarallista, sillä normaalisti amfetamiinin massaprosentti on huumausainevalmisteissa noin 25 prosenttia.

Kymenlaaksoon toimitettua huume-erää oli säilytetty toisen kouvolalaisen, vuonna 1974 syntyneen miehen asunnossa. Tulli teki hänen asuntoonsa kotietsinnän viime kesäkuussa ja takavarikoi sieltä jäljellä olleet noin 13 500 ekstaasitablettia ja alle 300 grammaa amfetamiinia.

Jutun neljäs tuomittu on hyvinkääläinen vuonna 1994 syntynyt mies, joka oli tilannut lahtelaismieheltä viisi kiloa amfetamiinia ja 5 000 ekstaasitablettia.

Mies oli lopulta saanut haltuunsa neljä kiloa amfetamiinia ja myynyt sitä eteenpäin. Syyttäjän mukaan huumeet oli toimitettu Kouvolaan Kuusankoskelle, josta tilaaja tai joku toinen henkilö oli käynyt noutamassa ne.

Kovin tuomio 11 vuotta

Syytekohtia oli yhteensä 20. Tuomiot annettiin muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä, huumausaineen käyttörikoksista ja lääkerikoksista sekä dopingrikoksista, sillä myynnistä tuomitut välittivät myös dopingaineita.

Syyttäjä vaati lahtelaismiehelle 13 vuoden vankeusrangaistusta, mutta hänet tuomittiin 11 vuoden vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin menettämään rikoksen taloudellisena hyötynä tulleet 150 000 euroa ja menettämään yhteisesti hänen kanssaan toimineen kouvolalaismiehen kanssa yli 160 000 euroa.

Lahtelaismiehen kanssa toimineelle kouvolalaismiehelle syyttäjä vaati taloudellisen hyödyn menettämisen lisäksi 11 vuoden vankeusrangaistusta. Mies tuomittiin 8,5 vuoden vankeuteen.

Huumeita hallussaan pitänyt kouvolalaismies tuomittiin vaaditun 5 vuoden vankeusrangaistuksen sijaan 4 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen ja maksamaan valtiolle noin 7 300 euroa. Huumeiden säilyttämisestä asunnossaan epäilty kouvolalaismies sai myös tuomion ampuma-aserikoksesta ja vaarallisen esineen hallussapidosta.

Hyvinkääläismies tuomittiin vaaditun 9 vuoden sijaan 6 vuoden vankeuteen ja menettämään 60 000 euroa.

Kaikki määrättiin myös maksamaan rikosuhrimaksu ja muita korvauksia.

Tuomio ei ole lainvoimainen, eli siitä voi vielä valittaa.

