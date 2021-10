Tänä syksynä pelätään Kiinan taloutta ja komponenttipulaa – Yle kysyi toimitusjohtajilta, mitä se Koneelle ja Nokialle tarkoittaa

Piensijoittajat voivat huokaista helpotuksesta. Suomalaisyhtiöiden pörssikurssit ovat pelottavan korkealla, mutta viime päivinä julkaistut heinä–syyskuun tulokset ovat pääosin lunastaneet korkeat odotukset.

Esimerkiksi Stora Enso, UPM, Neste ja Nordea ovat raportoineet odotuksia kovempia tuloslukuja.

Tänään vuorossa olivat Nokia ja Kone, jotka molemmat ovat suomalaisten piensijoittajien suosikkeja. Etukäteen yhtiöihin kohdistui suuri mielenkiinto. Löysikö Nokia tukiasemiinsa osat, joista on maailmanlaajuinen pula? Entä miten kävi Konelle Kiinassa, kun sijoittajien usko sikäläiseen kiinteistöbisnekseen horjuu?

Nämä eivät ole vain Nokian ja Koneen kysymyksiä. Komponenttien saatavuus ja Kiinan tilanne horjuttavat pörssejä kaikkialla.

Yle tapasi Koneen ja Nokian toimitusjohtajat.

Hissibisnes hidastuu, kun Kiinassa rajoitetaan velkaantumista

Hissivalmistaja Koneen myynti laski ja vertailukelpoinen tulos notkahti lähes neljä prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Se oli sijoittajille pienoinen pettymys, ja yhtiön kurssi laski tänään pari prosenttiyksikköä.

Toisaalta Koneen tilausmäärät kasvoivat – jopa Kiinassa.

Kiina pitää Koneen yhteydessä mainita aina erikseen, koska Kone on Kiinassa markkinajohtaja ja sieltä tulee noin kolmannes yhtiön koko myynnistä.

Toisaalta Kiinaan liittyy nyt suuria kysymysmerkkejä. Kiinalainen kiinteistöjätti Evergrande on huojunut syksyn ajan kuilun partaalla ja sijoittajien epäilykset kohdistuvat nyt koko kiinalaiseen kiinteistöalaan. Jos velalla lastattu kiinteistöbisnes paljastuu mädäksi, koko Kiinan talous horjuu.

Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth haluaa rauhoitella uhkakuvia. Hän muistuttaa, että hissimarkkina elpyi Kiinassa voimakkaasti ja viime vuonna ja käy tällä hetkellä yhä kuumana.

– Ensi vuonna markkina tulee olemaan hyvällä tasolla – hiukan alle tämän vuoden tason, mutta korkeammalla kuin vuonna 2019.

Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth luottaa Kiinan voimakkaaseen kaupungistumiseen. Kuva: Yle

Mikä antaa konelaisille luottamuksen siihen, että kiinalaisen kiinteistöyhtiön ongelmat eivät käynnistä tuhoisaa ketjureaktiota?

Ehrnrooth luottaa kaupungistumiseen. Se on voima, joka tuo hissivalmistajille liiketoimintaa myös tulevina vuosina.

– Vuonna 2040 jo 75 prosenttia kiinalaisista asuu kaupungeissa. Perustaltaan tilanne on siis pitkällä aikajänteellä positiivinen – vaikka lyhyellä tähtäimellä on aiempaa enemmän epävarmuutta.

Kiinan viranomaiset ovat huolissaan kiinteistöalan velkaantumisesta ja kiinteistöalalla havaitusta keinottelusta. Uusiin hankkeisiin saa nyt entistä vähemmän velkarahaa. Ehrnroothin mukaan tämä voi olla myös hyvä asia.

– On varmasti hyvä asia, että velkaisuutta saadaan alas – vaikka sillä onkin lyhyen tähtäimen vaikutuksia.

– Täytyy myös muistaa, että he saavat markkinan myös helposti kasvuun, jos rajoituksia höllennetään, Ehrnrooth sanoo.

Pekka Lundmark: Myisimme enemmän jos olisi osia

Nokian tulos ylitti taas odotukset. Yhtiön kurssi oli pörssin sulkeutuessa suunnilleen edeltävän päivän tasolla.

Ongelmasta toiseen rämpineen verkkoyhtiön onni on kuitenkin tänä vuonna selvästi kääntynyt, ja toimitusjohtaja Pekka Lundmark on tyytyväinen. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi peräti 30 prosenttia.

– Tämän hienon tuloksen taustalla on tuotteiden lisääntynyt kilpailukyky. Olemme lisänneet merkittävästi panoksia tuotekehitykseen ja yksinkertaistaneet toimintamalliamme parantaaksemme sen tehokkuutta, Lundmark sanoo.

Nokian tulos on parantunut samaan aikaan, kun rahaa on käytetty tuotekehitykseen entistä enemmän.

Kehitystä varjostaa kuitenkin se, että maailmalta ei saa riittävästi mikrosiruja ja muita puolijohteita tuotteiden valmistamiseen. Kun koronapandemia alkoi, moni tällaisten sirujen valmistaja leikkasi investointeja. Lundmark kuvaa, miten kaikki odottivat elektroniikan osien kysynnän sakkaavan.

Kävikin päin vastoin, kun kuluttajat ja yritykset halusivat uusia laitteita ja digipalveluja.

– Meidän kasvumme olisi ollut nopeampaa, jos olisimme pystyneet ostamaan niin paljon puolijohteita kuin olisimme tarvinneet, Lundmark sanoo.

Hän ei halua arvioida, kuinka paljon enemmän tuotteita olisi myyty, jos osia olisi ollut saatavissa.

– Mutta kyllä se on merkittävä määrä.

Mikä sitten ratkaisee sen, kuka puolijohteen saa ostaa – Nokia, autotehdas, datakeskus vai kenties jokin viihde-elektroniikan valmistaja? Paljon merkitsee se, kuinka tärkeänä asiakkaana ostajaa pidetään.

Onnekseen Nokia on tänään puolijohdemyyjien näkökulmasta huokuttelevampi kumppani kuin vielä pari vuotta sitten.

– Kaikki taistelevat samoista puutteellisista resursseista. Se, että meidän kilpailykykymme ja markkina-asemamme on vahvistunut, on kultaakin arvokkaampi asia. Se auttaa meitä saamaan enemmän puolijohteita, Lundmark sanoo.

Koska sirupula hellittää?

– Näyttää siltä, että tilanne tulee vaikeutumaan ennen kuin se parantuu. Toivomme, että ensi vuoden aikana alkaisi kehitys positiivisempaan suuntaan. Mutta takeita siitä ei voi antaa, Lundmark sanoo.

Puolijohdepula vaivaa myös Konetta.

Toimitusjohtaja Ehrnrooth sanoo, että yhtiö on päättänyt pitää kiinni toimitusajoista – vaikka osia on pitänyt haalia normaalia kalliimmalla hinnalla. Päälle tulevat vielä raaka-aineiden ja logistiikan hintojen nousu.

Vuositasolla nämä kulut ovat nousseet yhteensä noin 200 miljoonalla eurolla.

Kone on pyrkinyt nostamaan hintoja kustannusten mukaisesti, mutta ei ole siinä täysin onnistunut.

– Jos me saamme tilauksen tänään, se menee toimitukseen noin vuoden kuluttua. Siinä on aika pitkä viive.

Nokian suuruudenpäivät Kiinassa ovat takana

Kone on Kiinassa markkinajohtaja, Nokialle ei sitä asemaa ole enää tarjolla. Suurten kiinalaisoperaattoreiden verkkohankinnoista suurin osa menee paikallisille verkkolaitevalmistajille.

– Kiina on valtavan iso markkina ja siinä mielessä hyvin tärkeä. Meidän strategiamme Kiinassa ei ole muuttunut, mutta täytyy olla realistinen, että länsimaisille kilpailijoille on siellä tarjolla varsin pieniä osuuksia. Useimmissa tapauksissa se on alle 10 prosenttia, Lundmark sanoo.

Viime kuukausina Ericssonin osuus on ollut Nokiaakin pienempi. Se johtunee siitä, että Ruotsi on ottanut Suomea jyrkemmän kannan kiinalaisen Huawein 5G-verkkojen käyttämiseen.

Aikanaan Nokia ja Ericsson hallitsivat Kiinan kännykkäverkkojen markkinoita kymmenien prosenttien osuuksilla. Tämäkin kertoo osaltaan siitä, miten miten politiikan merkitys ja viranomaisten rooli kasvaa kiinalaisessa liike-elämässä.

Koneella ei olla erityisen huolissaan siitä, että viranomaissääntely on hissiliiketoiminnassa kasvussa.

– Meillä on Kiinassa vakaa liiketoiminta ja olemme siellä hyvin paikallisia. Meillä on esimerkiksi yli 20 000 kiinalaista työntekijää, Ehrnrooth sanoo.

– Meillä on Kiinassa hyvä tilanne.

