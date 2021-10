Dekkarikuningatar Camilla Läckberg Ruotsin akatemian #metoo-skandaalista: "Akatemia ei ole tehnyt tarpeeksi asian korjaamiseksi"

Camilla Läckberg, 47, on kääntänyt uuden sivun urallaan. Hän on kirjoittanut tuoreen dekkarinsa Mentalisti yhdessä ruotsalaisen tietokirjailijan ja mentalistin Henrik Fexeuksen, 50, kanssa. Fexeus on Ruotsin tv:stä tuttu hahmo, joka on kirjoittanut menestyskirjoja käytännön psykologiasta. Työpari on tuntenut toisensa yli 10 vuotta, ja idea yhteiseen romaaniin kypsyi vuosien varrella.

– Aloitimme yhteistyön salassa. Vain lähimmäiset tiesivät siitä. Pakkohan minun oli kertoa yhteistyöstä miehelleni. Hän olisi muuten ihmetellyt, miksi Henrik oli tulossa joka aamu meille, Läckberg vitsailee.

Fexeus tunnustaa, ettei hän ole ollut koskaan dekkarien ystävä. Fexeus alkoi lukea niitä vasta yhteisen projektin seurauksena. Ja silloinkin vain Läckbergin kirjoittamia dekkareita.

– Sanoin heti alussa Camillalle, että pitääkö tässä teoksessa tapahtua murha. Eikö se ole hieman ikävystyttävää, Fexeus sanoo.

– Ja siihen yhteistyömme meinasi päättyä, Läckberg sanoo hymyillen.

Henrik Fexeus ja Camilla Läckberg Helsingin kirjamessuilla 2021. Kuva: Toni Määttä / Yle

Mentalistin päähenkilö on etsivä, joka saa avukseen mentalistin selvittämään Tukholmassa tapahtuvia mysteerimurhia. Fexeus kehitti dekkarin mentalistihahmon, jossa on Läckbergin mukaan paljon Fexeuksesta tuttuja piirteitä.

Trilogian toinen osa julkaistaan todennäköisesti ensi keväänä. Käsikirjoitus on jo jätetty kustantajalle.

Läckberg kuvaa yhteistyötä muistuttamalla, että hän ja Fexeus ovat kuin yö ja päivä.

– Minä edustan kaaosta ja hän järjestelmällisyyttä. Omat tekstini valmistuvat viime minuuteilla, kun hänen osuutensa on ollut valmis jo useita päiviä ennen sovittua aikarajaa, Läckberg toteaa.

“Olen tarkka siitä, mitä edustan”

Camilla Läckbergistä on tullut 15 vuodessa yksi maailman luetuimmista kirjailijoista. Hänen teoksiaan on myyty 29 miljoonaa kappaletta, ja kirjailijalla on faneja ympäri maailmaa.

Läckberg tajusi jo varhain, miten suosiota voi kasvattaa. Hän alkoi jakaa yksityiselämäänsä lukijoiden kanssa.

– Tajusin, että minun täytyy tehdä itsestäni lähestyttävä kirjailija. Kirjailijoita pidettiin Ruotsissa hienoina ja kulturelleina hahmoina. Kukaan ei tiennyt, millaisia he oikeasti olivat. Halusin muuttaa tätä mielikuvaa, Läckberg sanoo.

Ja siinä hän on onnistunut. Läckberg on kertonut perhe-elämästään ja todennut jokaisen avioeron jälkeen, että hän on ylpeä erosta.

Läckbergillä on neljä lasta kolmen eri miehen kanssa. Ensimmäinen puoliso oli muusikko Micke Eriksson, toinen poliisi ja tosi-tv-tähti Martin Melin. Viimeisin on vapaaottelija ja personal trainer Simon Skiöld. Pariskunnalla on ikäeroa 15 vuotta.

Simon Skiöld ja Camilla Läckberg. Kuva: STELLA PICTURES / AOP

Läckberg on palkannut itselleen brändin hallintaan erikoistuneen managerin, joka ottaa tilanteen haltuun, kun esimerkiksi ruotsalaiset iltapäivälehdet kirjoittavat dekkarikuningattaren yksityiselämästä tekaistuja juttuja.

– Olen hyvin tarkka siitä, kuka olen ja mitä edustan. Se koskee sekä kirjojani että yksityiselämääni, Läckberg kertoo.

Hän muistuttaa olevansa koulutukseltaan ekonomi, jolla itselläänkin on kokemusta markkinoinnista. Läckberg työskenteli ennen kirjailijan uraansa muun muassa Fortumilla tuotepäällikkönä.

– Koska minulla on tausta markkinoinnissa, myös minulla on usein näkemys siitä, miten tavaramerkkiäni pitää vaalia, Läckberg toteaa.

Hän oli yksi ensimmäisistä ruotsalaiskirjailijoista, joka ylipäänsä uskalsi alkaa puhua itsestään tavaramerkkinä.

– Se oli sitä ennen ruma sana kirjallisuudessa.

Ruotsin häpeä

Vaikka Läckberg on menestynyt kirjailija ja miljonääri, hän antaa yhä kuvan ihmisestä, joka on hämmentynyt omasta suosiostaan.

– Osa minusta ajattelee yhä, että vain äiti lukee kirjojani, Läckberg sanoo.

Osa kirjailijasta tuntee yhä, että Läckbergin dekkareita lukee vain oma äiti. Kuva otettu Hotelli Kämpissä lokakuussa 2021. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Kirjailija kehuu lukijoitaan.

– Olen saanut heiltä todella paljon rakkautta ja päässyt matkustamaan maailman joka kolkkaan, Läckberg toteaa.

Hän on myös liikenainen ja sijoittaja, joka muistaa kertoa vaatimattomasta taustastaan. Fjällbackassa asuneella perheellä ei ollut koskaan liikaa rahaa, ja pikku-Camilla lähti jo 11-vuotiaana tekemään töitä koulun jälkeen. Hän auttoi muun muassa seurakuntasalin siivoamisessa.

Koulussa Läckberg kertoo olleensa pinko.

Suorasanaisena kirjailijana tunnettu Läckberg melkein kiihtyy, kun puhe kääntyy Ylen haastattelussa muutaman vuoden takaiseen, Ruotsin akatemian #metoo-skandaaliin. Sen seurauksena akatemia ajautui kriisiin. Taustalla oli syksyllä 2017 tapahtunut paljastus. Yhden akatemian jäsenen puoliso oli harjoittanut vuosikausia seksuaalista häirintää.

– Se on häpeä koko Ruotsille, että myös kansainvälisesti arvostetussa instituutiossa käyttäydytään noin hirvittävällä tavalla. Olen yhä sitä mieltä, ettei akatemia ole tehnyt tarpeeksi asian korjaamiseksi, Läckberg sanoo.

Hänelle on Ruotsin akatemian #metoo-skandaaliin erityinen suhde. Läckberg teetti niskaansa tatuoinnin, jossa lukee “Snille & Smak” eli nerous ja tyylitaju.

Se on Ruotsin akatemian iskulause.

Fexeus ja Läckberg kiinnostivat Helsingin kirjamessuilla. Kuva: Toni Määttä / Yle

Fexeus ja Läckberg kiinnostivat Helsingin kirjamessuilla. Kuva: Toni Määttä / Yle