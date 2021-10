Tuleeko koronnosto ensi vuonna? Euroopan keskuspankki päätti jatkaa elvytystä toistaiseksi entiseen malliin inflaatiosta huolimatta

EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden harteilla on euromaiden irrottaminen pandemiaelvytyksestä. Pankin neuvosto tekee rahapoliitiikan päätöksiä puolentoista kuukauden välein.

Euroopan keskuspankki päätti (siirryt toiseen palveluun) jättää talletuskoron yhä ennalleen torstain kokouksessaan. Korko on ollut yli seitsemän vuotta miinusmerkkinen. EKP pudotti sen -0,5:een jo kaksi vuotta sitten.

Myös tärkein ohjauskorko pysyy pyöreänä nollana. Se tarkoittaa korkoa, jonka liikepankit maksavat keskuspankilta lainaamastaan rahasta.

EKP ja kansalliset keskuspankit jatkavat arvopapereiden ostoja entiseen tahtiin eri elvytysohjelmien mukaisesti.

Ristiriitoja kulisseissa

Vaikka EKP:n neuvosto ei päättänyt konkreettisista muutoksista rahapolitiikkaan, markkinat kuuntelevat pian alkavaa pääjohtaja Christine Lagarden tiedotustilaisuutta korvat höröllään.

Pinnan alla kuplii monestakin syystä.

Ensinnäkin jälleen yksi saksalainen keskuspankkiiri lähti kävelemään sekä Saksan keskuspankista että EKP:n neuvostosta viime viikolla.

Rahapoliittisena "haukkana" tunnettu Bundesbankin pääjohtaja Jens Weidmann on ollut kapulana rattaissa EKP:n elvytysohjelmissa jo edellisen pääjohtajan Mario Draghin kaudella.

Myös Weidmannin erokirjeestä voi lukea tyytymättömyyttä noudatettuun rahapolitiikkaan. Kun Saksan hallituksen valtikka vaalien jälkeen siirtyy oikeistolta demareille, Weidmannin näkemykset törmännevät myös kotimaan uuden johdon kanssa.

On taas aika valita uusi saksalainen keskuspankkiin.

Jens Weidmann teki kymmenvuotisen uran Bundesbankin johdossa. Hän otti tehtävän vastaan keskellä eurokriisiä vuonna 2011. Samana vuonna sekä Bundesbankin pääjohtaja Axel Weber että EKP:n johtokunnan saksalaisjäsen Jürgen Stark ilmoittivat erostaan vastalauseena EKP:n elvyttävälle rahapolitiikalle. Saksaan muodostettava uusi hallitus etsii hänelle seuraajan ennen vuodenvaihdetta. Kuva: Ullstein Bild / AOP

Toiseksi kulisseissa kuohuttaa inflaatio. Tähän asti EKP:n virallinen linja on ollut, että hinnoissa on vain piikki pitkän pandemia-ajan jälkeen.

Kuitenkin yhä useampi analyytikko ja sijoittaja on alkanut uumoilla, että inflaatio ei jääkään hetkelliseksi. Myös moni pankin 25-jäsenisestä neuvostosta on epäillyt (siirryt toiseen palveluun), että inflaatiota saatetaan nyt aliarvioida.

Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa euroalueella nopeimmin 13 vuoteen, 3,4 prosenttia.

Itävallan ministeri vaatii koronnostoa

Itävallan valtiovarainministeri Gernot Blümel vaati juuri torstaiaamuna julkaistussa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että EKP nostaisi korkoja. Ulostulo on poikkeuksellinen, koska yleensä poliitikot eivät ole puuttuneet rahapolitiikkaan.

Blümel kertoi viettävänsä matalien korkojen vuoksi unettomia öitä ja väittää EKP:n pyrkivän korkopolitiikallaan vain suojelemaan pahasti velkaantuneita maita. Itävallassa kuluttajahinnat nousevat jo selvästi yli kolmen prosentin vuosivauhtia, Saksassa yli neljän.

Brittilehti Financial Times kertoi (siirryt toiseen palveluun) syyskuussa, että salaisen muistion mukaan EKP valmistautuisi nostamaan liikepankkien talletuskorkoa vuotta ennakoitua aiemmin eli 2023.

Markkinoilla pankin uskotaan joutuvan nostamaan korkoja kenties jo ensi vuonna.

Brittiläisen Market Securities -meklariyhtiön pääekonomistin tviitin mukaan ensimmäinen 0,2 prosenttiyksikön koronnosto tulisi ensi vuoden joulukuussa. Christophe Barraud on valittu maailman parhaaksi (siirryt toiseen palveluun) talousennustajaksi.

EKP:n Lagarde on todennut monta kertaa, että ohjauskorkoja ei muuteta ennen kuin arvopaperiostot on lopetettu.

EKP aikoo jatkaa arvopaperiostoja "ainakin" maaliskuun loppuun asti ja siitä eteenpäin tarpeen mukaan: niin kauan, kunnes neuvosto katsoo koronapandemian kriisivaiheen päättyneen.

Velkaostoja pohditaan joulukuussa

Jo syyskuussa Lagarde kertoi, että koronaviruspandemian vuoksi aloitettujen arvopaperi­ostojen lakkauttamista käsitellään seuraavan kerran vasta joulukuussa.

Hätärahoituksen enimmäismäärä on 1 850 miljardia euroa. Tähän mennessä EKP on käyttänyt summasta noin 1 200 miljardia. Suurin osa EKP:n jälkimarkkinoilta ostamista arvopapereista on euromaiden valtionvelkaa.

Markkinoilla uskotaan, että EKP pyrkii tänään rauhoittelemaan hintojen noususta huolissaan olevia kuluttajia ja sijoittajia. Lagarde korostanee jälleen, että inflaatioilmiö on vain ohimenevä ja hallinnassa.

