“Villasukat laitetaan, ettei jaloille tule kylmä” – Susanna Rinne, 28, pukee vainajia työkseen

Oman äidin menettäminen johdatti tamperelaisen Susanna Rinteen hautaustoimistotyöntekijäksi: “En koe, että tämä ammatti on auttanut surussa, mutta kokemani suru on auttanut tässä ammatissa."

Tamperelainen Susanna Rinne, 28, astuu sairaalan hissiin.

Hissi pysähtyy rakennuksen alimmassa kerroksessa ja ovet liukuvat auki. Pohjakerroksen huoneesta kuuluu ääni, joka muistuttaa hurisevaa pakastinta.

Susanna sytyttää valot.

Vainajien säilytystila tuoksuu raudalle, mutta on vaikea päätellä, johtuuko se rivissä seisovista numeroiduista kylmäkaapeista vai niiden sisällöstä.

Susanna on iloinen siitä, että hän saa tehdä juuri tätä työtä.

– Hautaustoimistotyöntekijä auttaa kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä ja käytännön asioissa. Hän auttaa vainajan omaisia valitsemaan uurnan tai arkun ja hoitaa tarvittaessa siunausvarauksen ja muistotilaisuuden, Susanna kertoo.

Lisäksi hautaustoimistotyöntekijä valmistelee vainajan arkkuun, joko omaisten nähtäväksi siunaustilaisuuteen tai hautajaisia varten.

Susanna Rinteen mukaan elämä on arvokasta, joten arvokkaiden hautajaisten järjestäminen on tärkeä osa elämää. Kuva: Saskia Vanhalakka / Yle

Susanna tarkistaa kylmiön seinällä olevasta listasta, kuka vainaja on tänään valmisteltavana. Hän vetää käteensä siniset kumihanskat ja kävelee tottuneesti yhden kylmäkaapin ovelle. Oven avautuessa huriseva ääni voimistuu hetkellisesti ja huoneeseen virtaa kylmää ilmaa.

Susanna katsoo kaapin sisälle hätkähtämättä.

Maallikon voi olla vaikea käsittää, mikä johdattaa ihmisen tällaisen työn pariin.

Oma suru ohjasi hautausalalle

Susannan mukaan hautaustoimistot ovat pitkälti perheyrityksiä ja alalle päädytään usein perhesuhteiden kautta. Susannan tie oli kuitenkin erilainen.

Hän oli 22-vuotias, kun hänen oma äitinsä menehtyi ennenaikaisesti.

– Hetki äidin kuolemasta hautajaisiin meni jollain tavalla pimennossa. Menimme hautaustoimistoon ja näimme heti ovelta arkkuja. Muistan, että säikähdin niitä. Todellisuus iski siinä kohtaa.

Susanna kertoo, että hautaustoimistossa oli kuitenkin ammattitaitoinen hautaustoimistotyöntekijä vastassa. Hänen avullaan Susannan äidille järjestettiin kauniit ja omannäköiset hautajaiset.

Äiti oli ja on elämäni tärkein ihminen, olimme todella läheisiä. Uskon, että hän olisi minusta ylpeä. Susanna Rinne

Kokemus siitä, että hautajaiset onnistuivat hyvin, oli Susannalle tärkeä surun käsittelyn työkalu.

Kolme vuotta äidin kuoleman jälkeen Susanna oivalsi haluavansa varmistaa, että muutkin pystyvät järjestämään yhtä onnistuneet hautajaiset läheiselleen.

Susanna ei tuntenut entuudestaan alalta ketään. Sen sijaan hän kirjoitti hakukoneeseen, missä on mahdollista opiskella hautaustoimistotyöntekijäksi. Pian tämän jälkeen Susanna pääsi Jyväskylän kristilliseen opistoon opiskelemaan. Hän valmistui vuonna 2019.

Hautaaminen vaatii luvan Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon suorittaminen kestää 1-2 vuotta, ja se suoritetaan työpaikalla oppisopimuksella. Hautaustoimistolla pitää aina olla lääkärin allekirjoittama hautauslupa ennen hautaustoimien aloittamista. Hautaustoimistotyöntekijä ja autonkuljettaja käyttävät aina juhlavia ja tummia vaatteita valmistellessaan vainajan arkkuun ja kuljettaessaan arkkua. Vainajia valmistellaan arkkuun tilanteen mukaan sairaalan kylmiössä tai hoitokotien ja palvelutalojen tiloissa.

Susanna Rinne haluaa jatkaa unelma-ammatissaan ja haaveilee oman hautaustoimiston perustamisesta. Kuva: Linus Otsamo

“Lapsille laitetaan usein pehmoleluja mukaan”

Tampereen ydinkeskustassa, Ainanlinnan Kukka ja Hautauspalvelun toimistossa käy kuhina. Rautaisten kylmäkaappien sijaan liiketilaa hallitsevat värikkäät kukat ja suurista ikkunoista sisään tulviva valo.

Työntekijät jutustelevat ja nauravat yhdessä ja puhelin soi yhtenään. Sisään kantautuvat keskustan äänet.

Susanna istuu hautauspalveluiden toimistossa, joka sijaitsee liiketilan takaosassa. Tila on pieni ja rauhallinen. Hyllyillä on arkkujen pienoismalleja ja valikoimaa uurnista. Täällä Susanna ottaa vastaan vainajan omaiset.

Nuorin, jonka olen valmistellut arkkuun, oli päivän vanha. Susanna Rinne

Susanna kertoo, että omaisten kohtaaminen ei koskaan ole helppoa. Ikinä ei voi tietää, millainen reaktio hautaustoimistotyöntekijällä on vastassaan. Susannan mukaan jokaisella on oikeus käsitellä surua omalla tavallaan.

– Kaikki on siinä tilanteessa hyväksyttävää. Joku saattaa olla vihainen ja joskus tulee romahduksia. Silloin me sanomme, että on mahdollista jatkaa toisena päivänä. Koskaan ei ole niin kiire.

Villasukat puetaan usein, ettei vainajalle tule jaloista kylmä. Kuva: Linus Otsamo

Susanna haluaa, että hautajaisista tulee vainajan näköiset. Tämän takia hänen mielestään omaisten toiveiden kunnioittaminen on tärkeintä hänen työssään.

Hautaustoimistotyöntekijä kysyy omaisilta muun muassa, puetaanko vainajalle päälle omat vai hautaustoimistolta tulevat vaatteet.

– Toisinaan vainajalle halutaan myös lempiesineitä tai kirjeitä laitettavaksi arkkuun. Lapsille laitetaan usein pehmoleluja mukaan, Susanna kertoo.

Hautaustoimistotyöntekijä kohtaa myös vainajia, jotka ovat menehtyneet ennenaikaisesti onnettomuuden tai sairauden seurauksena.

– Kuolema on osa elämää. Vanhana me kuolemme ja se on jollain tapaa hyväksyttävää, koska se on normaalia. Ihminen on elänyt elämänsä loppuun asti. Kuolleen lapsen kohtaaminen on kova paikka. Nuorin, jonka olen valmistellut arkkuun, oli päivän vanha.

Hautaustoimistotyöntekijä kampaa vainajan hiukset. Suomessa ei ole käytäntönä meikata vainajia. Sen sijaan varmistetaan, mikäli mahdollista, että vainajan silmät ovat kiinni. Kuva: Linus Otsamo

Omaisille jää aikaa surra

Ainalinnan Kukka ja Hautauspalvelun omistaja Sirpa Meriläinen on ollut alalla jo 16 vuoden ajan.

Hautausalalla töitä tekeviltä ihmisiltä vaaditaan Meriläisen mukaan vahvaa empatiakykyä ja ymmärrystä siitä, että kohdattava omainen on keskellä surutyötä.

Meriläisen mukaan omien tunteiden erossa pitäminen työtehtävistä ei ole kokeneellekaan hautausalan ammattilaiselle aina helppoa.

– Urani alussa kävi niin, että pari nuorempaa henkilöä nukkui pois. Se tuli uniin. Kun alalla on ollut pidempään, oppii ottamaan tilanteet enemmän työnä. Hautaustoimiston tehtävä on kuitenkin olla se vahva ja ammattitaitoinen osapuoli.

Sirpa Meriläisen mukaan on tärkeää, että omainen voi jättää vastuun asioiden hoitamisesta hautaustoimistolle. Silloin läheisensä hautaaville ihmisille jää aikaa myös surutyön tekemiseen. Kuva: Saskia Vanhalakka / Yle

Hautausprosessi kestää pisimmillään puolitoista kuukautta.

Tässä ajassa hautaustoimisto hoitaa muistotilaisuuden ja sen käsiohjelmien järjestämisen, pitopalvelun, siunausten ja kappeleiden varaukset, kukat, perunkirjoitukset ja mahdolliset valokuvaukset hautajaisia varten.

Meriläisen mukaan hautausalan ammattilainen tutustuu toisinaan melko läheisesti omaisiin sekä yllättäen myös vainajaan.

– Omaisten kanssa keskustellaan siitä, millainen vainaja oli ja minkälaiset asiat tukevat juuri hänen hautajaisiaan. Oliko vainajalla harrastuksia, oliko hän esimerkiksi puutarhuri tai harrastiko käsitöitä? Yksityiskohtien avulla voidaan yhdessä löytää sopiva arkku ja koristelut, tuoda yksityiskohtia vainajan eletystä elämästä esiin.

Sirpa Meriläinen haluaa, että yksi työntekijä hoitaa mahdollisimman paljon samojen omaisten asioita hautausprosessin ajan. Tämä voi helpottaa omaisten surua. Kuva: Saskia Vanhalakka / Yle

Ei kenenkään elävän paikka

Hautausalan ammattilaisille kuoleman ja surun kohtaaminen on arkipäivää. Työssä ollaan yllättävän lähellä myös elämää. Susanna on oppinut ymmärtämään, että hautajaiset voivat olla tapa kiittää vainajan ajasta maan päällä.

Susannan mukaan hänen ammattinsa ei ole auttanut surussa, mutta hänen kokemansa suru on auttanut häntä ammatissaan. Hän uskoo, että pystyy ymmärtämään omaisten kokemaa surua.

– Äiti oli ja on elämäni tärkein ihminen ja olimme todella läheisiä. Uskon, että hän olisi minusta ylpeä. Olen löytänyt ammatin, jossa voin toteuttaa itseäni ja auttaa muita tekemällä tärkeää työtä. Uskon, että äiti sanoisi minulle, että minusta on tullut todella vahva.

Susanna on oppinut omasta surustaan sen, että se muuttaa muotoaan ja sen kanssa oppii elämään..

Ei kulu kuitenkaan päivääkään, ettei hänen tekisi mieli vaihtaa äitinsä kanssa kuulumisia.

Susanna Rinne käy viikoittain äitinsä haudalla. Hän kertoo olevansa kiitollinen, että äiti oli eläessään maininnut, minne toivoi tulevansa haudatuksi. Kuva: Linus Otsamo

Sairaalan vainajien säilytystilan metallisella pöydällä on pieni kukkakimppu, villasukat ja vaatteita. Susanna siirtää vainajan tottunein ottein teräksisille paareille. Kylmiö hurisee.

Huone ei tunnu kenenkään elävän paikalta.

Kuitenkin, kun Susanna pujottaa varmasti mutta hellästi villasukat vainajan jalkaan, pukee paidan ja kampaa hänen hiuksiaan, voi tuntea lohtua.

Lohtua siitä, että meidänkin omaisillamme voi olla joku Susannan kaltainen apuna silloin, kun jonain päivänä olemme vuorostamme arkutettavana.

