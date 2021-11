Uuden Hamburger Börsin varauskalenteri täyttyy vauhdilla – hotellijohtaja uskoo Turun vetovoiman jatkuvan matkailumarkkinoilla

Yli satavuotiaan hotellin historiassa alkaa uusi luku, kun sen uudisrakennus avautuu Turun keskustassa. Pikkujoulukauden kynnyksellä juhlavarauksia on paljon, mutta kokouskysyntä ei ole elpynyt koronasta.

Maanantaina avautuva uusi Hamburger Börs on herättänyt runsaasti mielenkiintoa etukäteen. Turun kauppatorin laidalla sijaitsevan uusvanhan hotellin varauskirjat ovat täyttyneet loppuvuoden osalta vauhdilla.

Scandicin Turun alueen hotelleja johtavan Mikko Henrikssonin mukaan varauksia on tullut ympäri maata, ja moni turkulainenkin on jo varannut yöpymisen.

– Olemme todella tyytyväisiä, varauksia on tullut ihan ennätysmäärä. Kaikki lauantait tämän vuoden puolella on jo täyteen varattu. Muinakin päivinä isommat huoneet ja sviitit on lähes kaikki varattu, hajapäiviä vielä löytyy, kertoo Henriksson.

Hotellissa on 272 huonetta, ravintoloita sekä juhla- ja kokoustiloja. Suojeltu vanha jugend-osa Kauppiaskadun puolella on valjastettu kokousten ja juhlien pitopaikaksi.

Hotellin vanhin osa Kauppiaskadun puolella on suojeltu. Kuva: Arash Matin / Yle

Pikkujouluja sekä muita juhlia varten on Mikko Henrikssonin mukaan tehty jo runsaasti varauksia. Vuosi sitten uusi Hamburger Börs oli vasta rakenteilla, mutta sen ohella Henriksson johtaa kolmea muuta Scandic-hotellia Turussa.

– Ero viime vuoteen on selkeä, viime vuonna ei juhlia vietetty. Tänä vuonna iloksemme moni yritys viettää pikkujoulua.

Sen sijaan kokoustilojen kysyntä ei ole vieläkään toipunut koronasta. Erikokoisia kokoustiloja uudessa Börsissä on 11.

– Pientä elpymistä on tapahtunut, mutta selkeästi ei olla lähellä koronaa edeltävää aikaa. On mielenkiintoista nähdä, mikä se uusi normaali sitten on, ja kuinka paljon kokouksia pidetään jatkossa etänä. Uskon, että lähikokouksiakin pidetään hieman enemmän kuin tällä hetkellä, sanoo Henriksson.

Loppuviikosta hotellia valmisteltiin kuumeisesti avajaiskuntoon. Kuva: Arash Matin / Yle

Turun matkailumarkkina on Scandicin Mikko Henrikssonin mukaan hyvässä kehityksessä, joten kaikelle hotellikapasiteetille riittänee jatkossa kysyntää. Muun muassa kilpaileva Sokos Hotels -ketju avasi taannoin Kupittaalle uuden hotellin.

– On tiettyjä hyviä merkkejä, joihin tulevaisuuden ennusteita voi peilata. Turkuhan oli hyvässä kasvussa jo ennen koronaa, ja uskon, että trendi jatkuu myös tulevaisuudessa. Kunhan kansainvälinenkin matkustus taas lähtee käyntiin, sekin varmasti osaltaan auttaa.

Ravintoloihin löytyi hyvin työvoimaa

Turun kauppatorin kulmalla aiemmin sijainnut hotellirakennus purettiin syksyn 2019 aikana. Etenkin sen yökerho oli suosittu biletyspaikka.

Uuteen Hamburger Börsiin yökerhoa ei tule. Vetonaulaa sen sijaan odotetaan yhdeksännen kerroksen näköalaravintolasta.

Pari vuotta sitten puretun vanhan Börsin paikalle noussut uudisrakennus on valmis, mutta Turun kauppatorin remontti jatkuu. Kuva: Arash Matin / Yle

Ravintola-alalla on yleisesti ollut viime aikoina vaikeuksia löytää osaavaa henkilökuntaa. Rekrytointiongelmiin ei kuitenkaan Mikko Henrikssonin mukaan törmätty.

– Olemme varmasti selvinneet Börsin hyvän nimen ansiosta, se on kiinnostanut myös henkilökuntaa. Siinä mielessä meidän rekrytointimme oli helpompi kuin ehkä muilla, koska on niin valtavan tunnetusta brändistä kyse.

Kaikkiaan uuteen Hamburger Börsiin tulee noin 40 Scandicin omaa työntekijää, joista osa on osa-aikaisia. Lisäksi hotelli työllistää alihankkijoiden työntekijöitä.

Uutta ja vanhaa sisäpihalla Kauppiaskadulta katsottuna. Kuva: Arash Matin / Yle

Edellisen Hamburger Börsin purku ajoi turkulaiset barrikadeille

Uudisrakennuksen tieltä purettu rakennus oli vain 40 vuoden ikäinen. Se valmistui vuonna 1979 paikalla aiemmin sijainneen Frithiof Strandellin suunnitteleman hotellirakennuksen tilalle.

Turkulaiset intoutuivat osoittamaan mieltään vuonna 1909 valmistuneen jugendtyylisen rakennuksen purkamista vastaan vuonna 1976. Osaltaan tapaus teki vanhaa tuhoavasta "Turun taudista" valtakunnallisestikin tunnetun syndrooman.

Vastaavaa nousua barrikadeille ei nähty, kun muutama vuosi sitten kerrottiin hotellin uusimissuunnitelmista – päinvastoin monet kiittelivät kauppatorin kulmalle tulevan nyt arvoisensa rakennus.

Seurasimme vanhan Hamburger Börsin katoamista Turun kaupunkikuvasta syksyllä 2019. Nopeutettu video näyttää kuukausien urakan puolessatoista minuutissa.

Hamburger Börsin vanhin osa Kauppiaskadun puolella on suojeltu. Jugend-rakennus hohtaa nyt entistä ehompana uuden hotellirakennuksen pääsisäänkäynnin edustalla.

Hotellin juuret ulottuvat vuoteen 1894, jolloin paikalle avattiin ravintola Hamburger Bierhalle.

Tuolloin paikalla sijaitsi kaksikerroksinen, 1830-luvulta peräisin oleva kivitalo, joka sai nykyisen jugendasunsa vuosisadan lopulla.

Hamburger Börsin jugend-osan julkisivu on koristeellinen. Kuva: Arash Matin / Yle

Ravintolan 1898 ostanut, vasta 28-vuotias Wallina Valtin aloitti hotellitoiminnan vuonna 1904.

Persoonallisena ja tomerana johtajana tunnettu virolais-ruotsalaistaustainen Valtin myi vuonna 1947 hotellin Turun Osuuskaupalle, joka luopui Hamburger Börsin hotellitoiminnasta muutamia vuosia sitten.

Hotelliketju Scandic Hotels jatkaa toimintaa nyt valmistuneessa uudisrakennuksessa.

Kulkuväylä jugend-osan kupeessa johtaa sisäpihan uudisrakennuksen pääsisäänkäynnille. Kuva: Arash Matin / Yle

Kiinteistön omistava vakuutusyhtiö Lähitapiola totesi kokonaan uuden hotellin rakentamisen kustannustehokkaammaksi kuin vanhan korjaamisen.

Uudisrakennuksen on suunnitellut Schauman Arkkitehdit, ja pääurakoitsijana toimii rakennusliike YIT. Hankkeen kustannusarvio oli noin 43 miljoonaa euroa.

Aikakaudet kohtaavat. Kuva: Arash Matin / Yle

